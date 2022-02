Ciudadanos exige a Almeida que aclare si se contrataron detectives con dinero público desde la empresa de la Vivienda

Ciudadanos y también los grupos de la oposición han salido desengañados de la reunión extraordinaria y urgente que se ha celebrado este viernes del consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para esclarecer los puntos oscuros que rodean al caso del supuesto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, vinculado a la presunta corrupción del hermano de la dirigente madrileña.

El propio vicepresidente de esta empresa, y portavoz de Urbanismo en el Ayuntamiento, Mariano Fuentes, de Ciudadanos, ha reconocido después de dos horas de reunión, que salen "con más dudas que certezas" de este consejo administración, porque "en ningún caso desmienten las palabras del alcalde con respecto a que no se hubiera producido algún proceso de investigación interno" con respecto al supuesto espionaje. También Más Madrid y el PSOE han reconocido que se iban "con la misma incertidumbre o mayor" de la que llevaban al encuentro. Según han señalado estos grupos, la EMVS se ha comprometido a facilitarles los informes que han pedido y ha anunciado "una auditoría interna y externa para llegar al fondo del asunto".

La petición de esta reunión ha partido de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, de Ciudadanos, socio del Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Madrid, que exigió ayer esa reunión "urgente y extraordinaria" de la empresa pública cuyo vicepresidente es Mariano Fuentes, de su partido, y que cuenta además con dos consejeros. Los aliados de gobierno de Almeida exigen que se dé a conocer toda la documentación que se tenga sobre los contratos de los últimos meses y se despejen muchas otras dudas que se ciernen sobre el caso del supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso. Según unos audios publicados por el diario El Mundo, el presidente de esta empresa municipal, Álvaro González, se puso en contacto personalmente con el detective al que subordinados suyos intentaron encargar que espiara de forma ilegal al entorno familiar de la presidenta regional.

El presidente de la EMVS quería indagar qué trabajadores de su empresa se habían puesto en contacto con el Grupo de Investigación Mira para realizar un encargo concreto: conseguir datos bancarios y fiscales confidenciales del hermano de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso, que, según ha asegurado este viernes el propio líder del PP, Pablo Casado, en una entrevista en la Cadena Cope, cobró una indemnización de 280.000 euros como mediador en el contrato.

Después de cerca de dos hora de reunión, el propio vicepresidente de la empresa, Mariano Fuentes, de Ciudadanos, salía desengañado. Según ha explicado, durante la cita ha preguntado si el presidente de la empresa, Álvaro González, “ha participado y había hablado con la empresa detectives”. Pero, según Fuentes, han salido "con más dudas que certezas de este consejo administración porque en ningún caso se desmienten las palabras del alcalde con respecto a que se hubiera producido algún proceso de investigación interno como vino a decir ayer el alcalde”. “Eso es extremadamente grave y esto se tiene que depurar evidentemente”, ha dicho.

Fuentes ha explicado que ha "solicitado al secretario del Consejo de Administración un informe jurídico en el que se analice si tanto por parte del presidente de esta empresa como por parte del Consejero Delegado se ha podido ejercer alguna dejación de funciones conforme a la ley de Sociedades Anónimas”. También han pedido “una auditoría interna y una auditoría externa de todo lo acontecido y ocurrido en esta empresa”, así como “todos los documentos contables y fiscales que han podido generarse en esta empresa en los últimos dos años para verificar lo realmente ocurrido”.

El portavoz del PSOE, Pedro Barrero, ha asegurado por su parte que las explicaciones dadas por el presidente de la empresa han sido "poco convincentes". Barrero ha insistido en exigir "todas las responsabilidades políticas o profesionales que tengan que tomar dentro de la Empresa Municipal de la Vivienda para que salga a la luz toda la verdad". Por ello han pedido "la fiscalización de todo la contratación que ha habido en los últimos dos años y medio con respecto a contratos menores". Pero la respuesta que les ha adelantado ya el presidente de la EMVS ha sido, según Barrero, "que no la hay ninguna contratación con la empresa de detectives a la que se alude en los medios de comunicación".

Los socialistas han pedido también "un informe interno de las acciones que el Ayuntamiento mandó hacer en el seno de la EMVS para esclarecer "quién las ha hecho, cómo se han hecho ý si ha habido algún tipo de informe por escrito de estas acciones que se han venido realizando". Además ha querido saber cuál ha sido "la participación no solo del presidente del consejo administración, sino también del delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante" en este asunto. "Pero nos han dicho que Carabante no ha estado en estas acciones a pesar de que su nombre también han salido los medios de comunicación", ha afirmado Barrero.

Más Madrid, que también ha estado presente en la reunión, ha pedido al presidente de la empresa municipal, Álvaro González, "que dimita por su implicación en la supuesta trama de espionaje a Ayuso, ya que la versión que ha facilitado es totalmente contradictoria con la que ofreció ayer el alcalde. “Almeida dijo que había encargado una investigación en la EMVS y hoy su presidente nos ha dicho que solo había hecho unas preguntas a algunos cargos de la empresa pública, pero que no se había llegado a producir investigación alguna”, ha señalado el concejal de este grupo, Paco Pérez.

Más Madrid ha criticado que el PP "ha actuado con total opacidad". “Lo que tenemos son versiones contradictorias, inverosímiles, ninguneo y ocultación de información al consejo de administración de la EMVS”, ha añadido, asegurando después que “no se pueden instrumentalizar las empresas públicas al servicio de la corrupción".

Villacís exige que se esclarezca toda la verdad

Begoña Villacís ha reiterado este viernes lo mismo que dijo el día anterior tras estallar el escándalo: que "ante la gravedad de los hechos" revelados por diversos medios, es necesario despejar las sospechas que recaen sobre este organismo municipal y sobre el propio ayuntamiento, gobernado en coalición por el PP y su partido. Según recordó, "el PP no tiene libertad para gobernar” porque no tiene mayoría absoluta y "para eso está Ciudadanos". "Por eso impediremos que este ayuntamiento sea utilizado en guerras partidistas". A su juicio, "es vital que prime la transparencia y se llegue hasta el final". "Vamos a eliminar toda sombra de duda sobre este Ayuntamiento. No nos temblará el pulso si hay que depurar responsabilidades", advertía.

La vicealcaldesa desgranaba en un hilo de Twitter qué es lo que se debe aclarar. "¿Se ha realizado una investigación sobre la contratación de servicios para seguimiento/recopilación de información sobre personas ajenas al objeto de la EMVS? ¿Quién la ordenó? ¿Quién era responsable?"

"¿Quién participó en ella? ¿En que consistió (labores realizadas, documentos analizados, que entrevistas/reuniones se mantuvieron? ¿Se recogieron actas, se realizaron notas/informes, hay conclusiones?"

"¿Por qué habló el Presidente de la EMVS con un detective privado? Si llamó como Presidente de la EMVS, ¿por qué no dio cuenta de ello al Consejo?"

El 16 de febrero, ante la gravedad de los hechos revelados por los medios, advirtiendo que afectaban de lleno a la EMVS, organismo en el que Cs cuenta con la vicepresidencia y dos consejeros, solicitamos la convocatoria urgente y extraordinaria del Consejo de Administración. HILO — Begoña Villacís (@begonavillacis) 18 de febrero de 2022

Mantienen viva la petición de que Carromero comparezca en comisión

El caso va a llegar el martes que viene al Pleno. Pero antes podría darse la comparecencia del recién dimitido Ángel Carromero, ya que tanto Más Madrid como los tres ediles escindidos de este grupo que lidera Rita Maestre, y que conforman ahora el Grupo Mixto de Recupera Madrid, mantienen viva su petición para que el hasta ahora director general de Coordinación de la Alcaldía, comparezca el lunes próximo en una sesión extraordinaria de la comisión de Portavoz, Seguridad y Emergencias para que responda sobre su papel en el supuesto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Carromero dimitió en la tarde del jueves de su cargo. Pero el cese no será efectivo hasta una próxima reunión de la Junta de Gobierno.

Los socialistas, por su parte, han acudido ya ante la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción para pedir que investigue todo lo referente a este turbio asunto. Además, han registrado en el Ayuntamiento una moción de urgencia en el Pleno del próximo martes en el que previsiblemente se dará luz verde también a la creación de una comisión de investigación, como ha pedido el Grupo Mixto Recupera Madrid y apoyan los demás grupos de la oposición, incluido Ciudadanos, según ha adelantado la propia vicealcaldesa, Begoña Villacís para dar luz a los hechos

Estos grupos de la oposición también han reclamado a Villacís que "pida responsabilidades porque comparte el gobierno de Ayuntamiento", asegurando que "no pueden comprender que el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, que es vicepresidente de la EMVS, no se haya enterado de lo que ha pasado". Por el momento el PSOE no recurrirá a los tribunales hasta no analizar toda la información que les vayan facilitando.