Ciudadanos se pone ahora de perfil ante la memoria histórica tras apoyar a Vox para retirar a Largo Caballero del callejero

Volantazo de Ciudadanos tras la retirada de la placa en homenaje al expresidente del Consejo de Ministros de la II República Francisco Largo Caballero en Madrid. El grupo municipal que apoyó la propuesta de Vox para eliminar del callejero al socialista y también a Indalecio Prieto se desmarcará "a partir de hoy" de cualquier decisión que incumba a la memoria histórica en la ciudad. La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha convocado una rueda de prensa, en la que ha aparecido junto a sus diez concejales, para explicar esta nueva postura. El cambio de criterio, que reniega en la práctica de la ley de memoria histórica, llega después de la repercusión de la retirada de la placa, celebrada como un triunfo por la extrema derecha.

Largo Caballero ya no tiene placa en Madrid

Saber más

"Tenemos más escaños que el PSOE y que Vox. Eso va a convertir en estéril cualquier iniciativa que se presente porque no va a contar con nuestro apoyo. Recomendaría a los grupos políticos que se abstengan de presentar estas iniciativas", ha expresado la número dos del Gobierno municipal, que asegura que poniéndose de perfil ante la memoria histórica busca el "centro político".

La vicealcaldesa se ha referido a Vox y al PSOE como "minorías extremistas" que imponen su "modelo de España de bandos" y se ha declarado "harta de los populismos que están cumpliendo su objetivo de polarizar y hacer su propia guerra". "No quiero que me pregunten de qué bando soy", ha añadido.

Sin embargo, Ciudadanos ha tratado de desvincular esta decisión con los últimos acontecimientos -que han levantado a la oposición y a los historiadores- y asegura que no se arrepiente de haber permitido la eliminación de la placa de Largo Caballero. "No nos arrepentimos. Nos tendríamos que arrepentir de cuatro años de ejercicio político. No vamos a seguir con este juego", ha justificado Villacís, que votó a favor de sacar del callejero madrileño los vestigios franquistas en el anterior mandato y ahora equipara aquella decisión con esta.

Mientras tanto, en la misma ciudad, UGT organizaba un acto para limpiar las pintadas vandálicas sobre la estatua de Francisco Largo Caballero que mandó construir Felipe González en los primeros años de la democracia. A la convocatoria, en la que Pepe Álvarez, secretario general de la organización, ha señalado a Vox por alentar a la crispación, han asistido ministros socialistas y de Unidas Podemos como la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, o la responsable de Trabajo, Yolanda Díaz.

El alcalde y la vicealcaldesa apuntan al concejal de Chamberí

Sobre el procedimiento seguido para retirar el relieve de la plaza de Chamberí, tanto el alcalde como la vicealcaldesa desplazan la responsabilidad a la Junta de Distrito. "Espero que se hayan hecho los trámites, así me lo ha trasladado el concejal presidente de Chamberí (del PP), ha dicho José Luis Martínez-Almeida, que se ha pronunciado por primera vez sobre esta polémica después de 24 horas sin explicaciones por parte del Ayuntamiento.

"Me extraña que se vea polémica en un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento. Quien quiera crear polémica o aprovechar cualquier situación para tratar de más dividir que de unir se está equivocando", ha defendido tras el anuncio de los partidos de la oposición, Más Madrid y PSOE, de llevar a los tribunales la retirada de la placa. La vicealcaldesa, por su parte, ha dicho que "presume que se ha seguido el procedimiento".

El grupo municipal de Más Madrid ha registrado oficialmente una petición de información para que el Gobierno municipal aclare sobre quién autorizó la retirada de la placa. Piden información que identifique el órgano o autoridad que ha ordenado la retirada de la lápida conmemorativa situada en el edificio sede de la Junta Municipal de Distrito de Chamberí, en la Plaza de Chamberí, 4, además de una copia del expediente administrativo que, en su caso, se haya tramitado al efecto.

También reclaman el dictamen al respecto de la Comisión Local de Patrimonio o, en su caso, de la Comisión para la Protección de Patrimonio Histórico, Artístico y Natural (CPPHAN) del Ayuntamiento de Madrid, así como toda la documentación de la tramitación del gasto generado por dicha actuación.