La COVID no existe y los hospitales son de mentira: el acoso a una empresa de escenarios para series por un bulo en redes

Al margen de los debates más o menos científicos sobre la efectividad de las mascarillas en exteriores, de las estrategias de cuarentena o inmunidad de rebaño, del contagio por aerosoles o gotículas, o del grado de efectividad de las vacunas patrocinadas por uno u otro bloque geoestratégico, sobre la COVID-19 hay teorías directamente conpiranoicas y negacionistas: las que defienden abiertamente que el virus no existe. A saber: se trata de una invención de poderes superiores con objetivos funestos de subyugación de la población. Nadie (es un decir) se la toma en serio, pero a una empresa madrileña de atrezo le ha explotado en la cara.

Black Duck es una compañía de Galapagar que monta decorados para series de televisión y películas. No llevan mucho tiempo, pero ya han tenido encargos para empresas de peso: Mediaset, Atresmedia, Netflix, Amazon o Mediapro. Su trabajo se puede ver incluso en la veterana serie 'Cuéntame' de TVE. Una de sus especialidades son los decorados de hospitales, variante para la que tienen una web específica: atrezzohospitales.com.

"Trabajábamos de forma autónoma, pero nos empezó a salir mucho trabajo y creamos la empresa", dice Ana Velasco, la socia principal. En esas estaban cuando de las catacumbas de la red surgió la enésima conspiranoia: ¿Y si en realidad el verdadero negocio era fabricar decorados artificiales para las noticias del mediodía? ¿Y si lo cierto es que el virus no existe y las imágenes de enfermos postrados con neumonías bilaterales han sido un enorme engaño? Desde finales de diciembre, estas suposiciones se han extendido por la red. Facebook, Twitter y grupos de noticias de Telegram están trufados de luchadores por la verdad que en algún caso han llegado a ejercer labores detectivescas y que creen haber encontrado un filón en la propia web de la compañía que ofrece sus servicios de decorados a productores de ficción.

Una muestra: "No sé si todo esto que estoy leyendo en Internet es verdad, pero si hacéis esto, sois una panda de matones […] Es que claro, lo vuestro es un puto circo. Estáis agrandando el circo de la muerte, estáis colaborando con un genocidio […] O sea que, a ver, Atrezzo hospitales, ¿esto qué es? ¿Me vais a llamar y me lo vais a contar o qué?".

Lo anterior es un mensaje de voz recibido en el número de uno de los trabajadores de la compañía. "Llamaban constantemente. A las 3.00, a las 6.00, para amenazarnos, dejar mensajes. Fue bastante caos", dice Velasco. Ante la que se le venía encima, el empleado decidió borrar el teléfono de la web. Craso error; los acusadores lo tomaron como una maniobra para ocultar pruebas. Otra de las llamadas es de una mujer que interroga: "¿Entonces os han alquilado recreación de escenarios para el COVID-19?". El trabajador, un poco alarmado, contesta: "De momento solo en una serie de televisión, pero nosotros no alquilamos respiradores, alquilamos maquetas". Ella vuelve a la carga: "Yo he visto maniquíes en las noticias de los medios de comunicación oficiales, de estos como los de que ponen en los coches para simular accidentes". El trabajador insiste en que ellos no hacen de eso.

Pero la campaña sigue. Las llamadas, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos inquisitivos y más o menos agresivos se han repetido en las últimas semanas. Hace unos días al teléfono llamó la supuesta responsable de una productora intentando sonsacar información sobre la 'conspiración'. "Primero dijo que quería un decorado futurista pero después que un hospital COVID completo", explica Velasco, harta ya de que estos investigadores de las redes le quiten tiempo a su jornada. "Me llaman y tengo que coger. Yo necesito trabajar", se queja.

El origen del bulo es difuso, aunque a difundirlo contribuyó un comentario de un grupo en la aplicación de mensajería Telegram llamado 'Canal 5' y relacionado con el programa de radio por Internet La nueva España, de línea derechista antipolítica, antivacunas y antiinmigrantes, y conducido por Julio García, que se presenta en Facebook con el mensaje "yo no elegí ser español, simplemente tuve suerte" sobre un fondo rojigualda. "¿Sabías que hay una empresa que alquila todo tipo de material para realizar escenarios COVID?", decía el aviso, con enlace a la web de la empresa.

El comentario ya ha sido visto por 27.400 usuarios y le sirvió a la página web eldiestro.es para elaborar el 27 de diciembre un texto, sin firma, en la que se preguntaba por las imágenes de recurso de la web de la compañía. Cuando, vista la reacción en redes, retiraron el contenido, la web tituló "¡Bombazo!" y se atribuyó el mérito. La cara visible de eldiestro.es es Javier Villacorta, colaborador en los últimos meses del programa 'Los Intocables' del canal local madrileño Distrito TV, también en la órbita de la derecha profunda. Lo presenta Javier Algarra, consejero de Telemadrid a propuesta del PP.

Desde entonces, los mensajes críticos se han sucedido por las redes sociales, en general a cargo de perfiles de ciudadanos anónimos o con pseudónimos, como un usuario de Twitter con una foto del actor Sylvester Stallone en una de sus películas de ciencia ficción de los noventa, que anunció su intención de reclamar explicaciones telefónicamente. También, la página de Facebook de la Cofradía de Pescadores de Carboneras (Almería), que copia y pega un mensaje de alerta a los visitantes: "Despierta, estamos en una Matrix", en letras mayúsculas y con signos de admiración.

"El tema es bastante absurdo. Hacemos atrezo y decorados de hospitales para series y cine. Hay bastantes series que están haciendo rodajes de temas del COVID y eso está anunciado en nuestra página. Esta gente entendió que nos dedicábamos a crear escenas para telediarios, que el COVID no existe y nosotros creábamos muertos falsos", explica Velasco, quien advierte: "Nosotros somos medio desconocidos e igual este tema se acaba, pero a otra empresa más grande sí le puede afectar mucho más".