Ecologistas en Acción recurre las sentencias que anularon Madrid Central en julio por los recursos del PP

Ecologistas en Acción de Madrid ha presentado tres recursos de casación ante el Tribunal Supremo para evitar la anulación de Madrid Central. Las sentencias se conocieron el pasado 27 de julio y son el resultado de los recursos presentados por el Grupo Popular –entonces dirigido por el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida– y el Gobierno de la Comunidad cuando se puso en marcha la zona de bajas emisiones durante el mandato de Carmena.

El grupo ecologista recurre las decisiones judiciales "con la intención de demostrar que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del pasado julio no se ajustan a derecho y que Madrid Central debe continuar plenamente vigente", han informado en un comunicado.

La sección segunda de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia estimaba parcialmente algunos de los argumentos de los recurrentes y suspendía la aplicación del área de bajas emisiones de la capital por cuestiones formales, "sin entrar al fondo del asunto y sin valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación", informó en un comunicado el TSJM. Los jueces estimaron en diferentes sentencias que el Ejecutivo de Ahora Madrid no cumplió con el trámite de información pública y con la "imprescindible memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza". Desde el gabinete de prensa del tribunal explican que "la anulación parcial del acuerdo" puede llegar a suponer, en el caso de que las sentencias alcancen firmeza, que decaigan las multas impuestas "al carecer de sustento normativo".

El actual Gobierno de PP y Ciudadanos no ha recurrido las sentencias, de manera que el recurso de Ecologistas es la última vía posible para que la decisión judicial de anular Madrid Central pueda revertirse. En cualquier caso, el Ayuntamiento ya está ultimando una nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible de la que finalmente se descuelga la promesa del alcalde de permitir el paso a los coches con etiqueta C por la zona de bajas emisiones, siempre que tengan más de un pasajero. Según borrador, que ha adelantado elDiario.es, las restricciones que impulsó Carmena se mantienen íntegramente.

El alcalde de Madrid ha confirmado que el proyecto de ordenanza no contiene estos nuevos permisos prometidos, pero ha defendido que una modelización encargada a la Universidad Politécnica de Madrid respaldaría su teoría: que permitir entrar a los coches C solo altamente ocupados mejora la calidad del aire. El informe definitivo, no obstante, aún no ha sido entregado por los técnicos al Consistorio. La publicación del borrador ha vuelto, además, a dejar al descubierto el desacuerdo entre PP y Ciudadanos con esta medida. La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha defendido que incluirla significaría "ir más atrás" que las APR de Alberto Ruiz-Gallardón.