La Comunidad Madrid privatiza las pruebas serológicas a docentes y provoca colas masivas al citar a cientos de profesores a la vez

El Gobierno de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso prometió hacer pruebas serológicas a los profesores antes de la vuelta al cole. Los estudios arrancan este miércoles con el servicio privatizado y la indignación de la comunidad educativa: cientos de profesores han sido convocados a la vez para realizarse unas pruebas que están provocando aglomeraciones y colas masivas en algunos puntos. Además, parte de ellos denuncian que algunos de sus datos personales han quedado al descubierto tras el envío de un correo electrónico con información de 16.700 docentes.

VÍDEO | Cientos de docentes hacen cola para las pruebas serológicas en el IES Virgen de la Paloma de Madrid

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha adjudicado por un procedimiento de emergencia, lo que supone una adjudicación a dedo, el contrato para realizar el servicio serológico. Las empresas escogidas han sido Ribera Salud y Cruz Roja, informa la Consejería de Educación a elDiario.es. "Las pruebas se han hecho con una empresa porque era la única forma de garantizar que estuvieran antes del inicio del curso", argumenta el departamento que dirige Enrique Ossorio. No aclaran cuál ha sido el coste de esta privatización.

Las pruebas han arrancado este miércoles después de que los docentes fueran convocados la noche de este martes. Muchos de ellos se han encontrado con una cola kilométrica al llegar a uno de los lugares en los que habían sido citados, el IES Virgen de la Paloma. Cientos de profesores han llegado a la vez a la cita que ya acumula varias horas de retraso. Denuncian que "no hay distancia de seguridad" ni fuera ni dentro del centro donde se están realizando las pruebas.

"El sitio donde entras a hacerte la prueba es un desastre, no hay distancia de seguridad alguna y yo me la he hecho a las 11 horas cuando tenía cita a las 9", narra una docente a este diario cuando acaba de salir de realizarse el análisis de sangre. "Nos citan a todos como rebaños. Estamos indigados, esto es la importancia que se le dan a la educación", lamenta.

La Comunidad de Madrid realizará pruebas serológicas a los docentes para saber qué profesores tienen ya anticuerpos. A los que no presenten inmunidad se les hará una segunda prueba, esta vez, una PCR, recoge el documento.

La Dirección de área Territorial del Sur –hay un total de cinco en toda la Comunidad– envió este martes por la noche un correo a los docentes para convocarles para una prueba serológica. Su sorpresa vino por tres frentes: muchos tenían la prueba al día siguiente (sin haber sido avisados con la suficiente antelación), el servicio lo iba a realizar una empresa privada y algunos de sus datos personales habían quedado al descubierto. La dirección del área había adjuntado en el email un excel en el que aparecía toda la información de los profesionales (nombres, apellidos, lugar de trabajo...).

“Es muy grave el fallo de seguridad que se ha producido al filtrarse un listado con los datos laborales, y personales de más de dieciséis mil empleados públicos. Por este motivo vamos a interponer hoy mismo una demanda ante la agencia nacional de protección de datos”, ha lamentado este miércoles la portavoz de enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid, Isabel Galvín. Desde la Consejería de Educación aseguran que ya investigan qué ha podido ocurrir y que se tomarán "las medidas oportunas".