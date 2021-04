La Asociación de la Prensa de Madrid programa en la jornada de reflexión una charla sobre "libertad" con Savater y Vargas Llosa, confesos apoyos de Ayuso

El próximo lunes, 3 de mayo, coincidiendo con la jornada de reflexión de las elecciones madrileñas que se celebrarán al día siguiente y en la que la ley electoral impide celebrar actos políticos, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha programado el coloquio "Expresión de libertad" en el que participarán los escritores Félix de Azúa, Fernando Savater y Mario Vargas Llosa. La propia APM explica en su web que se trata de un encuentro para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa que se conmemora ese mismo lunes.

Los tres participantes han manifestado en las últimas semanas públicamente sus afinidades ideológicas. Savater publicó el pasado sábado una columna en el diario El País, titulada Convencido, en la que acusaba a la izquierda española de practicar un "comunismo intervencionista" y anunciaba que el 4M votará a la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección por el PP, Isabel Díaz Ayuso. "Nunca he votado al PP y me cuesta, pero esta vez será Díaz Ayuso", zanjaba.

Azúa, por su parte, utilizaba su columna en ese mismo diario del Grupo Prisa, a la que tituló 'Sostenella', para significarse a favor de Ciudadanos, aunque con el objetivo de que la candidatura encabezada por Edmundo Bal, en el caso de lograr representación en la Asamblea –prácticamente todas las encuestas auguran que no la conseguirá– apoye después una investidura de Ayuso. "Solo me queda Ciudadanos", señalaba él, "partido que ha cometido un sinnúmero de errores y los está pagando al borde de la extinción. Pero no quiero que desaparezca, sino que se restablezca y apoye a Ayuso. De modo que ya saben lo que estaré votando cuando me lean: la resurrección", concluía.

El tercer conferenciante, Mario Vargas Llosa, que en el pasado también simpatizó con Ciudadanos, tampoco oculta desde hace años su apoyo a Díaz Ayuso, a la que, según ha confesado en distintas intervenciones públicas, ya votó en las elecciones autonómicas de 2019. A su juicio, la presidenta madrileña "encarna magníficamente" los "valores asociados a la libertad". "Quienes votamos por ella no nos arrepentimos sino que nos sentimos muy orgullosos por quien ha cumplido hasta ahora una labor magnífica", aseguró en diciembre. Para Vargas Llosa, Díaz Ayuso ha defendido "la democracia y la libertad de una manera absolutamente efectiva y ha hecho de Madrid un enclave donde se defiende la libertad y todos los valores asociados a ella".

"Libertad" es el principal lema de campaña de Ayuso, un término que a lo largo de las últimas semanas ha querido confrontar primero con el "socialismo", luego con el "comunismo" y finalmente con el "sanchismo", en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que considera su gran rival político. Esa misma palabra, "libertad", es constantemente utilizada por Ayuso para explicar lo que a su juicio significan Madrid y la vida en la capital, utilizando para ello numerosos argumentos falsos.

La APM desvincula el coloquio de la batalla electoral

Con todo, el coloquio que ha programado para el lunes la APM versa sobre la "libertad", el lema de cabecera de Ayuso, y estará protagonizado por Savater, Vargas Llosa y De Azúa, tres hombres que han dejado claro públicamente su apoyo a la presidenta madrileña. Y se celebra en la jornada de reflexión, en la que la ley impide que se realicen manifestaciones y adhesiones políticas de forma pública.

La moderadora del debate y vicepresidenta primera para Asuntos Profesionales de la citada asociación de la prensa madrileña, María Rey, desvincula por ello el coloquio de la batalla electoral. "Se empezó a trabajar en este debate sobre la libertad de prensa hace mucho tiempo y, después de muchas gestiones, conseguimos que los tres intervinientes nos dijeran que sí. Además, el Día Internacional de la Libertad de Prensa estaba fijado antes de cualquier convocatoria electoral", remarca.

De hecho, añade Rey, la fecha inicial del debate era el propio 4 de mayo, pero la asociación decidió adelantarlo un día, a la jornada de reflexión, "porque el día de las elecciones todos los periodistas", a quienes está especialmente dedicado el coloquio, "están trabajando" cubriendo los comicios. En cuanto al perfil ideológico de los conferenciantes, la comunicadora explica lo siguiente. "Son señores que van a votar. ¿Hay alguien que no vaya a votar a ningún partido?". En todo caso, Rey quiere dejar claro que si se eligió a Savater, Vargas Llosa y De Azúa fue "por su perfil intelectual, no político".

Son, añade, "personajes de altura" que vana "debatir sobre la libertad de prensa", un asunto que también ha protagonizado parte de la campaña, por las continuas acusaciones de PP y Vox contra el Gobierno, que dicen que la vulnera. "Consideramos que sí se puede hacer un debate sobre la libertad de prensa en la jornada de reflexión", recalca Rey, que asegura que, como moderadora del mismo, no permitirá que se vulnere la ley electoral y que, por tanto, los intervinientes realicen ninguna petición de voto. "Tenemos que ser capaces de respetal la jornada de reflexión y, además, hacer un buen debate sobre la libertad de prensa", concluye.

La propia APM explica que, con este evento, la asociación "conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa poniendo en valor la herramienta principal de la profesión periodística –la palabra–, mediante los testimonios de pensadores y literatos, muchos de ellos colaboradores habituales en los medios de comunicación, y que comparten con los periodistas el uso y cuidado de la palabra".