La encuesta de GAD3 sitúa a Ayuso como clara vencedora del 4M aunque necesitará a Vox para gobernar Madrid

Sondeo de GAD3 Estimación de escaños y estimación de voto (sobe % voto válido)



Isabel Díaz Ayuso será la clara vencedora de las elecciones de este martes, 4 de mayo, según la encuesta elaborada por GAD3 para RTVE y Telemadrid y que fue realizada en los días previos a la jornada de votación. La actual presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección por el Partido Popular alcanzaría el 43,7% de los sufragios, por lo que doblaría los escaños conseguidos en 2019 y lograría entre 62 y 65, quedándose a entre seis y tres de la mayoría absoluta, establecida ahora en 69 representantes.

La participación se dispara once puntos en las elecciones de Madrid respecto a 2019 con el 69,27% a las 19.00 horas

Saber más

Pero la dirigente popular podría mantener el poder en la región con el apoyo de Vox que, según este sondeo, mantendría e incluso podría ampliar en dos parlamentarios su representación de 2019, logrando el 9,2% de los votos y situándose entre 12 y 14 escaños. La extrema derecha sería, por tanto, decisiva para la investidura de Ayuso. En la horquilla más baja la suma de PP y Vox alcanzaría los 74 escaños y, en la alta, los 79, superando ampliamente en ambos casos la mayoría absoluta.

La empresa que dirige Narciso Michavila apunta, además, que el PSOE, con el 18,4% de los apoyos, bajaría hasta la segunda posición, quedándose a más de 24 puntos del PP y pudiendo perder más de diez representantes respecto a los comicios de hace dos años –cuando obtuvo 37–. La candidatura de Ángel Gabilondo se quedaría así con entre 25 y 28 representantes.

De cerca le seguiría Más Madrid, que mejoraría el resultado de 2019 y obtendría entre 21 y 24 escaños con un 16,1% de los votos de los madrileños. Unidas Podemos, con entre 10 y 11 escaños, sí aumentaría en tres o cuatro el número de representantes en la Asamblea de Madrid respecto a hace dos años tras la irrupción del exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, como candidato, que le situaría en quinta posición con el 7,9% de los sufragios.

La suma de los tres partidos de izquierdas –que llegaría, en su franja más alta, a los 63 diputados– no sería en cualquier caso suficiente para desbancar al PP del Gobierno de la Comunidad de Madrid tras 26 años de hegemonía.

El sondeo augura también la desaparición de Ciudadanos del Parlamento madrileño, después de haber logrado ser la tercera fuerza en 2019, cuando obtuvo 26 escaños. Esos representantes que pierde el partido de Inés Arrimadas –que se quedaría con el 3,2% de los sufragios y, por tanto, por debajo del 5% de votos necesario para lograr entrar en la Asamblea– son, en gran parte, los que gana el PP de Ayuso, siempre según este estudio.

La encuesta, que no ha sido elaborada a pie de urna sino que recoge una estimación de los sondeos realizados en los días previos a la votación, no tiene por tanto en cuenta el incremento exacto de la participación que, a las 19.00 horas, fue de once puntos respecto a 2019. No obstante, GAD3 sí contempló en sus previsiones que se produciría un importante aumento de la afluencia de votantes, tras una campaña marcada por la polarización y un duro enfrentamiento entre bloques.

Otras encuestas

Otra encuesta, la realizada por NC Report para el diario La Razón, apunta también a que Ayuso ganaría las elecciones aunque con un porcentaje menor que el que le otorga GAD3, el 41,9% de los votos. Según este sondeo, el PP también necesitaría a Vox para gobernar ya que otorga a Ayuso 61 escaños, y Vox sería la cuarta fuerza con 8,7% de apoyos, es decir 12 escaños, el mismo número que en la convocatoria anterior.

La segunda fuerza más votada sería el PSOE de Ángel Gabilondo con el 20,9% de apoyos, es decir 30 escaños. Más Madrid sería la tercera fuerza de la Asamblea al convencer al 15,7% del electorado, lo que se traduce en 22 escaños, una leve mejora en comparación con 2019 cuando obtuvieron 20 escaños. Y Unidas Podemos mejoraría al obtener el 7,9% de apoyos y sumar 11 escaños frente a los siete de 2019. Ciudadanos, finalmente, también se quedaría fuerza de la Asamblea según esta encuesta al obtener un 3,3%, lejos del 5% necesario que exige la Ley Electoral de Madrid para entrar.

El porcentaje que lograría el PP sería más reducido según la encuesta realizada por SocioMétrica para El Español. Ayuso lograría entre 58 y 62 con el 40% de los votos. Según este sondeo los populares también necesitarían a Vox, que pasaría del 8,8% de 2019 al 10,6% y de 12 diputados a entre 13 y 15. El PSOE también se hunde en apoyo, cayendo al 19,3% de los votos y quedándose con entre 26 y 29 diputados. Esta encuesta augura el sorpasso de Más Madrid a los socialistas en porcentaje de voto, ya que la candidatura de Mónica García lograría el 19,8% de los sufragios y se quedaría también con entre 26 y 29 escaños. Unidas Podemos solo obtendría el 5,2% de los votos, con un máximo de 8 escaños y Ciudadanos también desaparecería de la asamblea.

Tras conocerse los primeros datos de participación que auguraban ese aumento, politólogos consultados por elDiario.es pedían cautela y esperar al recuento oficial para sacar conclusiones, al no ver claro qué bloque ideológico sería el que se beneficiaría del mismo.

5.112.658 electores deciden este martes el Gobierno de Madrid –y quién sabe si un nuevo ciclo político en España– tras la campaña más estrambótica de la historia reciente: dos semanas con un único debate electoral, amenazas de muerte a candidatos, sin apenas contraste de programas y con abundante hipérbole para unas elecciones autonómicas.