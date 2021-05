Las elecciones del 4M de la Comunidad de Madrid, en directo

08:38 h

Las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid han revolucionado el tablero político madrileño y nacional. Son muchos los factores que han convertido esta cita electoral en el foco del interés mediático en las últimas semanas: desde su polémica convocatoria y posterior respaldo judicial a la escalada de crispación que ha dominado toda la campaña, pasando por un aumento del 43% de las peticiones de voto por correo o el hecho de que se celebren en plena pandemia. Y, además, caen en martes.

En España, votar en día laborable no es lo habitual, pero tampoco es la excepción. Estas elecciones serán las trigésimo cuartas que se celebrarán en día distinto al domingo en nuestro país. Ha ocurrido en varias ocasiones tanto a nivel municipal como general y europeo, y también en prácticamente todas las comunidades autónomas en algún momento de su historia. ¿Supuso esto un aumento de la abstención? elDiario.es ha recopilado los resultados de todos los comicios y referéndums celebrados desde la restauración de la democracia y el resultado del análisis es que no: no existe una relación entre acudir a las urnas en día laborable y una caída de la participación.

Escribe Ana Ordaz.