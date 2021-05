Recta final del estado de alarma: las comunidades se preparan para enfrentar la pandemia a partir del 9 de mayo

El 9 de mayo termina el estado de alarma. Así lo tiene decidido el Gobierno para toda España visto el despegue de la vacunación, y eso significa sobre todo dos cosas: terminan la mayoría de los toques de queda y la mayoría de los cierres perimetrales. La mayoría, seguramente no todos. La Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 permite que las comunidades tomen las "medidas oportunas" que consideren con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, en este caso la COVID-19. Esto es, en la práctica, que pueden tomar esas acciones, pero las tiene que avalar un juez y el criterio de los tribunales superiores autonómicos puede ser dispar. Por eso este martes el Gobierno ha aprobado un decreto para que las comunidades puedan recurrir en el Tribunal Supremo los autos de los tribunales superiores de justicia. El Supremo, a su vez, podrá dictar jurisprudencia y de ese modo unificar dictámenes y criterios. Era un mecanismo que hasta ahora no estaba disponible. El tribunal tendrá un plazo para resolver estas cuestiones de cinco días.

¿Y tras el estado de alarma, qué? España vuelve al punto legislativo del verano pasado

Saber más

La Ley Orgánica de Salud Pública y la demás legislación sanitaria estatal es "parca" en concreciones, según incluso el Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del país. Ellos y algunas comunidades pedían modificaciones legales, pero el proceso es largo y requiere de amplios consensos parlamentarios (no vale para modificar una Ley Orgánica con una mayoría simple en el Congreso, sino que se necesita una cualificada). Euskadi, Castilla y León y Castilla-La Mancha son algunas de las comunidades que habían pedido una prórroga del estado de alarma, pero el Gobierno tampoco quiere hacerlo, ni siquiera territorialmente. La vía encontrada ha sido el decreto para que se pueda recurrir al Tribunal Supremo. "El Gobierno no prejuzga en términos de independencia de los poderes lo que va a decidir el Tribunal", ha aclarado la vicepresidenta Carmen Calvo, esto es, no dan por hecho que el Tribunal Supremo vaya a respaldar las decisiones de las comunidades. También dependerá de la crisis o no de salud "a la que haya que reaccionar".

Las comunidades autónomas, en todo caso, se preparan cada una a su manera y dependiendo de la situación epidemiológica (en la Comunitat Valenciana está en 42 casos por 100.000 habitantes; en Euskadi, en 492) para el 10 de mayo. Mañana, en el Consejo Interterritorial que reúne a la ministra de Sanidad con todos los consejeros autonómicos de la rama, serán tratadas las diferentes posturas y peticiones.

Andalucía

-Incidencia acumulada en 14 días: 206-

El gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP en coalición con Cs) es de los que más oposición hace al Ministerio de Sanidad. Han protestado porque no se haya dispuesto un plan B legislativo, a pesar de que este martes sí ha sido aprobado el decreto que permite el recurso al Tribunal Supremo. Jesús Aguirre, consejero de Sanidad (que irá el miércoles al Consejo, como tal), ha revelado que su gabinete jurídico está trabajando en la modificación de la Ley de Salud Pública de Andalucía para adaptarla al nuevo escenario posterior al estado de alarma. "Se nos complicará el poder hacer un aislamiento de personas contagiadas, esa cirugía de precisión que implica aislar zonas geográficas con una incidencia de contagio mayor que el resto", se quejaba el consejero. Esa posible nueva legislación, de la que no han dado detalles, la abordarán este miércoles en una reunión autonómica. Moreno Bonilla aclaró la semana pasada que estaría dispuesto a solicitar un estado de alarma para Andalucía en caso de que la media de contagios rebase los 600 o 700 casos por cada 100.000 habitantes.

Aragón

-Incidencia acumulada en 14 días: 296-

El presidente de Aragón, Javier Lambán, presume de liderar la única autonomía que ha elaborado una ley, la 3/2020, que les blinda para seguir con los confinamientos provinciales, comarcales y municipales sin necesitar el aval de la justicia, porque esa normativa aprobada en diciembre de 2020 ya les da seguridad jurídica. Eso sí, no les permite continuar automáticamente con los toques de queda ni con el confinamiento de toda la comunidad autónoma. La ley aragonesa estará vigente hasta que el Gobierno declare el fin de la pandemia, y se refiere también a los tres niveles de alerta sanitaria, las medidas higiénico-sanitarias en establecimientos y actividades, aforos máximos permitidos, las reuniones sociales, distancia de seguridad interpersonal, el uso obligatorio de mascarillas, régimen de eventos multitudinarios, el régimen jurídico de los confinamientos y sanciones.

Asturias

-Incidencia acumulada en 14 días: 131-

En parte por la mejora de la situación epidemiológica y en parte por la finalización de la alarma, Asturias ha decidido "suavizar las medidas" en diferentes sectores, entre ellas, la ampliación del horario de la hostelería hasta las 1.00 horas, según ha anunciado el presidente Adrián Barbón este martes. Se deduce por ello que no habrá toque de queda, o al menos no hasta esa hora. Asume el Principado que tampoco podrá aplicar un cierre perimetral total, aunque sí por localidades y barrios, lo que dependerá de la incidencia del virus en cada zona.

Baleares

-Incidencia acumulada en 14 días: 61-

El Govern de Baleares quiere mantener restricciones actuales tras el estado de alarma y la intención de Francina Armengol era que eso incluyese el toque de queda. Para eso habían pedido autorización previa pero, por ahora, la Fiscalía ya se lo ha ha tumbado. Lo ha declarado el fiscal superior, Bartolomé Barceló, en IB3 Ràdio: esta medida "infringe el derecho de la libertad de movimiento, recogido en la Constitución". "No se puede hacer con carácter ilegal si no existe el estado de alarma", argumentaba. La fiscalía sí respalda la limitación de aforo de la hostelería y la limitación de reuniones, que Armengol quiere igualmente alargar. Fuentes del gobierno balear confirman que quieren una desescalada lenta pero ven muy complicado que la justicia balear cambie de criterio y les permita seguir con el toque de queda, informa Irene Castro. "A ver qué dice el Tribunal pero el toque de queda no nos lo permitirán. Ojalá nos equivocáramos", resumen.

Cantabria

-Incidencia acumulada en 14 días: 249-

El presidente Miguel Ángel Revilla ya avanzó la semana pasada que si decaía el estado de alarma, Cantabria se abriría el próximo domingo. No ha detallado qué restricciones prevé mantener, aunque asume que tendrá que pedir el aval de la justicia. Preguntado sobre la reforma del Gobierno central para posibilitar que las comunidades recurran al Supremo, Revilla ha mostrado recelos sobre su utilidad porque en su opinión los plazos alargarán la decisión. Carmen Calvo, por su parte, ha anunciado que el Alto Tribunal emitirá los dictámenes en cinco días hábiles.

Castilla y León

-Incidencia acumulada en 14 días: 214-

Otra de las comunidades que está apurando las decisiones a tomar a partir del día 9 es Castilla y León. Actualmente los servicios jurídicos están estudiando qué fórmula legal aplicar para mantener las medidas, y lo único que ha avanzado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, es que se seguirá aplicando el llamado semáforo COVID, que implica el cierre del interior de la hostelería en municipios con incidencias que superen los 150 casos por cada 100.000 habitantes.

Castilla-La Mancha

-Incidencia acumulada en 14 días: 206-

Emiliano García-Page ya ha confirmado que levantará el toque de queda desde el 9 de mayo. "Vamos a pedir un paraguas constitucional, en proporción a las necesidades que tengamos, pero independientemente de ese paraguas firmaré un decreto a lo largo de la semana que hará que a partir del próximo domingo se pueda salir de salir de Castilla-La Mancha, pero con coherencia", ha declarado el presidente. Piden "prudencia" con el toque de queda, sobre todo. Castilla-La Mancha es una de las comunidades que se ha mostrado a favor de alargar un poco más el toque de queda. "Ojalá pudiéramos tener un mes más de cierto equilibrio", decía Page.

Catalunya

-Incidencia acumulada en 14 días: 263-

El Govern de la Generalitat de Catalunya tenía un plan para después del estado de alarma: aprobar un decreto que les amparase para poder seguir con el toque de queda y reforzarse de cara al Tribunal Superior de Justicia. Pero han reculado. El decreto iba a aprobarse este martes y no se ha hecho. El vicepresident Pere Aragonès ha afirmado que la evolución de los datos epidemiológicos, junto con el buen ritmo de la vacunación, permiten anular el toque de queda y el confinamiento perimetral. Sin embargo, ha afirmado que se mantendrán otras medidas, como la limitación al derecho de reunión, que será de como máximo seis personas, además de mantener cerrada la hostelería y locales de ocio más allá de las 11 de la noche. Y que si en algún momento es necesario, se podrá seguir reclamando a la justicia el toque de queda o cierre perimetral.

Canarias

-Incidencia acumulada en 14 días: 97-

Canarias es otra comunidad partidaria de prorrogar el estado de alarma unos "30 o 90 días", según dijo el vicepresidente canario, Román Rodríguez (Nueva Canarias). Esto sería ya hasta bien entrado el verano. El gobierno canario celebra que han tenido, por lo general, datos mejores que los territorios peninsulares durante toda la pandemia, y el estado de alarma "ha sido clave para poder gestionar". Considera que ahora faltará "capacidad y cobertura jurídica a las comunidades autónomas para gestionar en un futuro, sobre todo si se descontrolan los parámetros epidémicos", y solo les quedará recurrir a los tribunales. "Yo creo que tendría sentido ampliar el estado de alarma, si bien es cierto que algunos de los que piden esto lo criticaban cuando se adoptó", apostillaba Rodríguez.

Comunidad de Madrid

-Incidencia acumulada en 14 días: 343-

La situación de Madrid es especial porque el fin del estado de alarma coincide con la resaca postelectoral, y los anuncios se han mezclado con la campaña. La actual presidenta de la Comunidad de Madrid y en funciones hasta que haya acuerdo, Isabel Díaz Ayuso, afirmó primero que quería continuar con el toque de queda, pero en las horas previas al 4M manifestó que quería dejar todas las restricciones (entre ellas, en Madrid están prohibidas las reuniones en casa de no convivientes, y siguen con su estrategia de confinamientos de zonas básicas de salud) menos el "palo severo" que supone el toque de queda. Madrid es la única comunidad del Estado que actualmente no tiene un cierre perimetral.

Comunitat Valenciana

-Incidencia acumulada en 14 días: 43-

La valenciana es la comunidad con una situación epidemiológica más favorable actualmente, pero aún así prevé mantener el toque de queda, aunque lo más probable es que con un horario más permisivo (ahora está fijado de 22.00 a 6.00), según avanzó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Aunque las medidas concretas se anunciarán a finales de esta semana, el ejecutivo valenciano prevé levantar el cierre perimetral de la comunidad y se muestra confiado en que los tribunales avalen el confinamiento nocturno, tal y como ya ocurrió antes de declararse el actual estado de alarma: el gobierno valenciano ya aprobó un toque de queda desde la medianoche que el Tribunal Superior de Justicia valenciano consideró "proporcionado" y autorizó.

Euskadi

-Incidencia acumulada en 14 días: 491-

Euskadi ha sido una de las comunidades que más han presionado al Gobierno central para mantener el estado de alarma. Pero ante la negativa de Pedro Sánchez, el lehendakari Iñigo Urkullu ha anunciado que este próximo viernes aprobará un decreto para intentar mantener las medidas durante al menos seis meses. Y aunque no lo confirma oficialmente, sí ha comunicado a las regiones vecinas que pretende proseguir con el cierre perimetral. Euskadi ya tiene experiencia previa de restricciones que han sido tumbadas por la justicia sin la cobertura del estado de alarma: en octubre, el TSJ revocó las reuniones de un máximo de seis personas.

La consejera de Salud del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui, se ha referido muy brevemente al decreto aprobado por el Consejo de Ministros, hasta estudiarlo más detalladamente. Ha dicho, simplemente: "Esto no era lo que queríamos". Euskadi es la comunidad en riesgo más alto, y su incidencia acumulada a 14 días roza los 500 casos por 100.000 habitantes.

Extremadura

-Incidencia acumulada en 14 días: 103-

Pocos detalles han trascendido sobre qué ocurrirá en Extremadura a partir del 9 de mayo, pero es una de las comunidades que han defendido que la alarma decaiga ya. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, considera que las regiones disponen de "herramientas suficientes" para aplicar medidas para controlar la pandemia y ha apelado al resto de autonomías a "confiar" en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Galicia

-Incidencia acumulada en 14 días: 96-

Alberto Núñez Feijóo ha apuntado estos días a levantar el toque de queda tras el estado de alarma, y a relajar los horarios de la hostelería. Aunque desde el gobierno que lidera se ha dicho que se va a esperar al Consejo Interterritorial de mañana y también a cómo termina la semana en términos epidemiológicos, cuya tendencia en la comunidad va a la baja, para determinar finalmente qué hacen.

La Rioja

-Incidencia acumulada en 14 días: 270-

La Rioja levantará desde el día 10 los confinamientos y toques de queda. Lo han anunciado ya y comunicado a los agentes sociales y autonómicos. La Rioja promulgará un nuevo plan, similar al actual, pero solo se referirá al uso de mascarillas y geles hidroalcohólicos, aforos y distancias interpersonales. El gobierno de Concha Andreu asume que si quieren imponer confinamientos tendrán que pedirlo a la justicia, y no lo descartan si empeoran los datos. Para ello, agradecen el paraguas jurídico aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y también el "paraguas social". "Es necesario volver a un marco legal en el que las autonomías gestionemos la evolución de la pandemia a través de nuestras competencias ordinarias y, si es necesario, recabemos la convalidación de los tribunales", aseguran fuentes del Gobierno riojano.

Navarra

-Incidencia acumulada en 14 días: 327-

Tampoco el Ejecutivo de María Chivite ha concretado qué medidas prevé, pero sí trabaja ya en el desarrollo de un marco legal que le permita aprobar confinamientos perimetrales, teniendo en cuenta que es uno de los territorios con más contagios y los hospitales más tensionados. Fuentes del gobierno navarro adelantan que sí pretenden levantar el toque de queda y el cierre perimetral, que no van a pedir al Supremo, informa Rodrigo Saiz. Chivite se ha mostrado confiada porque en Navarra los jueces han avalado todas las medidas que se tomaron sin estado de alarma, de hecho, en octubre se convirtió en la primera comunidad en limitar las entradas y salidas, una restricción que Tribunal Superior de Justicia de Navarra autorizó.

Región de Murcia

-Incidencia acumulada en 14 días: 71-

El consejero de Salud de Murcia, Juan José Pedreño, ha explicado que esta semana los servicios jurídicos y epidemiológicos de la comunidad estudian cuáles se podrán mantener, pero no ha detallado por cuáles se decantará.

Reportaje elaborado con información de Carmen Bachiller, Carlos Navarro, Rodrigo Saiz, Lucrecia Hevia, Javier Martínez Mansilla, Arturo Puente, Rubén Alonso, Iker Rioja y Candela Canales.