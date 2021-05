Urkullu no tiene "ninguna esperanza" de que la Justicia le permita mantener Euskadi cerrada y con toque de queda

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha puesto por delante que "siempre" ha tenido "respeto" por las resoluciones judiciales, pero encara el final del estado de alarma en la medianoche del sábado al domingo sin "ninguna esperanza" de que la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), presidida por el magistrado Luis Garrido, valide su plan de mantener el toque de queda y el cierre perimetral de Euskadi durante "cuatro, cinco o seis semanas" más por la alta incidencia de la COVID-19. El Gobierno vasco aprobará este viernes un decreto con las medidas que tengan encaje jurídico y sin aquellas que la Justicia tache de inconstitucionales, por lo que no quedará nada que recurrir ante el Tribunal Supremo, la nueva instancia creada esta semana por el Gobierno central.

La Fiscalía se opone al cierre perimetral y al toque de queda que Urkullu quiere mantener en Euskadi después del estado de alarma

Urkullu, en una comparecencia ante los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, ha recordado que el juez Garrido ha firmado otras resoluciones que han acotado las medidas propuestas por el Ejecutivo vasco y que la Fiscalía vasca ya ha mostrado su oposición a las dos medidas más duras de la propuesta vasca, el toque de queda a las 22.00 horas y el confinamiento perimetral siempre que la tasa de incidencia supere los 200 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, cuando ahora está próxima a 500. Incluso ha mostrado sus dudas sobre el cambio jurisdiccional para llevar la "pelota" al "tejado" del Supremo, ya que no altera en esencia el escenario.

Con la resignación de quien quería una prórroga del estado de alarma para tener garantías con las que mantener algunas restricciones de horarios y de movilidad, Urkullu se agarra a la esperanza de la "tendencia descendente" de la incidencia de la COVID-19 de la última semana y el avance en la campaña de vacunación para ir controlando la pandemia con las medidas "razonables" y "razonadas" que se puedan mantener y que aún no se han detallado en toda su extensión. El calendario es que el decreto completo se presente y se firme este viernes para su entrada en vigor en la medianoche del sábado al domingo en cuanto llegue el dictamen del Superior.

Y el texto vendrá ya limpio de posibles puntos polémicos. "No creo que fuera responsable establecer medidas que no tuvieran garantías", ha subrayado. Y ha indicado que tampoco se plantea como 'plan C' pedir un estado de alarma solamente para el territorio vasco, ya que se entiende que eso se podría únicamente cuando haya una calamidad que afectase "exclusivamente" a su ámbito y no en un contexto de pandemia global. No es momento de más "incertidumbres" -ha concluido- y sí ha emplazado a la sociedad a que continúa por la senda de la responsabilidad.

