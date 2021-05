Page confirma que levantará el cierre perimetral a partir del 9 de mayo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que a partir del 9 de mayo Castilla-La Mancha levantará el cierre perimetral tras el fin del estado de alarma.

En este sentido, Page avanzaba el pasado 29 de abril que su gobierno se estaba planteando descartar el cierre perimetral "por causas sociales y humanitarias, no solo económicas" aunque, matizaba, "ojalá pudiéramos tener un mes más de cierto equilibrio" en las medidas.

"Vamos a pedir un paraguas constitucional, en proporción a las necesidades que tengamos, pero independientemente de ese paraguas firmaré un decreto a lo largo de la semana que hará que a partir del próximo domingo se pueda salir de salir de Castilla-La Mancha, pero con coherencia, pidiendo que no pasemos a la barra libre ni al caos, pedimos un planteamiento de desescalada ordenada", ha avanzado el presidente autonómico, mientras que en el toque de queda y en el uso de mascarilla "seguimos creyendo como medidas eficaces en este tiempo de transición hacia una vacunación universal".

"Quiero un paraguas constitucional porque no solo estoy pensando en el virus, estoy pensando en los derechos y libertades de todos los españoles y no quiero que ningún presidente autonómico cuando haya pasado el virus pueda utilizar los antecedentes de los decretos autonómicos para imponer restricciones a los derechos y mucho menos para romper la unidad de España", ha destacado Page que en este sentido ha añadido que no favorecerá nada más que "el apoyo firme a que haya una unidad constitucional en torno a las restricciones, con todos los matices que luego pueda haber el los ayuntamientos o en las comunidades".

Vacunación de la mitad de la población en junio

Durante la inauguración del Centro de Interpretación del Carnaval en Tarazona de la Mancha, García-Page ha deseado que el año que viene se pueda celebrar un Carnaval sin mascarillas.

En este orden ha asegurado que a mitad de junio "podremos decir que en Castilla- La Mancha ya estará vacunada la mitad de toda la población, y cuando termine el verano más del 70 por ciento". De hecho, ha continuado, "la población de más de 80 años ya está vacunada, la de mas de 70 años está vacunada más del 75 por ciento y a final de mayo puede estar vacunada toda la población mayor de 60 años y ya estaremos avanzando con la población entre 50 y 59. Estamos poniendo todas las vacunas que llegan y van a llegar muchas más".