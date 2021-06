Emilio Sáez, nuevo alcalde de Albacete: "Queremos ser la primera ciudad de Castilla-La Mancha. Reivindicarlo y exigirlo también"

Emilio Sáez es el nuevo alcalde de Albacete tras el pacto con Ciudadanos. Es el primer regidor del PSOE en la ciudad, después de Carmen Oliver, que fue la última alcaldesa socialista en este municipio. Sáez gobernará en minoría, al contar con 9 ediles del PSOE y sólo 4 de los 5 de Ciudadanos, debido a una crisis interna en la formación naranja que ha llevado a una de sus concejalas a marcharse como edil no adscrita. A pesar de esta aritmética política, es optimista de cara a los próximos años, queriendo situar a Albacete como la primera ciudad de Castilla-La Mancha, “reivindicarlo y exigirlo también”

Saéz ha ejercido como vicealcalde y concejal de Seguridad Ciudadana en la primera parte de la Legislatura. Diseñar la nueva Feria de Albacete condicionada aún por la pandemia; la peatonalización del centro; atraer nuevos proyectos de empleo y de implantación de empresas; avanzar en un concepto de ciudad más sostenible con fondos europeos, crear nuevos reclamos turísticos y de impacto económico y mejorar los servicios públicos municipales, son algunos de sus principales retos.

¿Cuál es el proyecto más importante, el qué más ilusión le hace como alcalde?

El que más ilusión me hace y en el que más se va a ver identificada la ciudadanía va a ser el cambio de fisionomía que va a tener la ciudad de Albacete. Se va a experimentar el mayor cambio de los últimos 50 años, que es la peatonalización y ganar esa “almendra central” para el uso y disfrute de la ciudadanía. Este proyecto no es solamente hacer calles peatonales, es además llenarlas de vida, de ornamentación, de iluminación led, autogestionables, con música, y en definitiva de cultura en la calle.

Queremos que la gente tenga ganas de venir al centro, dar un tratamiento gastronómico mucho más potente. Albacete debe ser una ciudad a la que la gente le apetezca venir y eso esperamos que sea una realidad para la Feria del año que viene. Nos vamos a volcar en la Feria de 2022, será la más espactacular que hayamos visto.

¿Podremos tener Feria este año?

No lo podemos hacer este año, y no podemos llamar Feria a lo que vamos a hacer, pero tendremos nuestra gran Feria y nuestra gran cabalgata el año que viene.

¿Qué proyecto destacaría en los que ya está trabajando como primer edil?

El Pabellón Albacete Arena, dejar consolidado el Antorchas Festival, materializar la Plataforma Logística e Intermodal, -ese puerto seco que no permita acelerar y acercar el desarrollo económico y logístico a Albacete-. Esto, a la vez que vemos que el Hospital General de Albacete empieza a ser el magnífico centro sanitario que vamos a tener, del que podremos ver algún edificio ya acabado y continuar con los muchos proyectos de ciudad; como la potenciación de los polígonos industriales, todo lo que tiene que ver con la rehabilitación y mejora de las instalaciones culturales y deportivas municipales. El carril bici también se va a mejorar.

También vamos a desarrollar proyectos de Atención a las Personas, quitar los asentamientos ilegales y dar dignidad a esas familias que viven allí, apoyar a los temporeros con espacios en los que pernoctar.

Queremos, además, dar voz a la música y cultura de Albacete. Es necesario después de la pandemia.

Me hablaba de los temporeros, ¿en qué momento se encuentra la Ordenanza que regula la habitabilidad de los espacios en los que se alojan?

Entrará próximamente en vigor, está sirviendo, no solo la Ordenanza, sino todo el trabajo de concienciación que hemos hecho con el resto de Administraciones, agentes sociales, empresas de trabajo temporal…, y bueno, parece que este año la situación no es tan dramática como la que teníamos el año pasado, en cuanto al volumen de trabajadores temporeros y con la problemática del COVID de por medio.

Tenemos habilitados recursos habitacionales si es necesario que los usen, se lo trasladaremos a las ONG que trabajan con ellos si fuese necesario.

Se les está dando soluciones habitacionales cerca de los espacios en los que trabajan y eso está haciendo que no se masifiquen, que no todo el mundo vaya al mismo sitio, a la Casa Grande como le llamaban.

De hecho, derruisteis el asentamiento de Cereales Saltó…

Así es, han pasado muchas Corporaciones y nadie le ha metido el diente a este asunto, porque es un asunto complejo de gestionar, pero hoy es una realidad y en esa zona, en la que a veces se generaban conflictos, se han resuelto.

La primera Feria después de las elecciones municipales hubo una DANA, también este año una Filomena y en 2020 comenzó la pandemia de la COVID-19… ¿cuál ha sido el momento más duro durante estos dos años de legislatura?

Nadie se presenta a unas elecciones pensando que le va a tocar gestionar una pandemia mundial como la que hemos vivido.

A mí me ha cambiado la manera de ver la vida y de ver la política. Me ha tocado gestionar de primera mano unos problemas para los que nunca se está preparado. La cantidad de muertes que hemos tenido en Albacete durante este año, la gestión de nuestro cementerio, la problemática de no tener EPI para atender a nuestras personas mayores.

Ha sido muy complicado, pero de todo hay que sacar la parte positiva y espero que la pandemia haya supuesto que todos entendamos que la vida es muy corta y necesitamos ser felices y querernos algo más de lo que nos queremos, aunque podamos discutir dentro de la lógica.

Cada discurso que empiezo lo hago recordando a las personas que se fueron, porque además se fueron de una manera muy injusta, después de una vida de lucha, de sacrificio. Se fue mucha gente habiendo pasado una posguerra, una dictadura, habiendo tenido que trabajar mucho para sacar adelante a sus familias, siendo el pilar incluso en las crisis que nos ha tocado vivir para sostener a sus familias y de repente se van y no pueden ni despedirse, por eso lo justo es tenerlo siempre presente y recordarlo.

¿Qué conclusión saca del pacto con Ciudadanos en el Ayuntamiento? ¿Son factibles los pactos?

Ya antes de saber que no iba a tener mayoría en el Pleno, mi deseo era dialogar con todos los grupos municipales, pactar, esto es una carrera de relevos. Yo recibo el testigo, y el que venga tendrá que recibir el míó y sobre todo que lo importante para la ciudad de Albacete es que sea acordado previamente. Como por ejemplo en los temas que trascienden un mandato y tienen que ser acabado en la siguiente Legislatura.

En este sentido, va a haber muchos proyectos que se van a quedar para finalizar en el siguiente mandato y quien pueda venir que tenga garantías de que están los grupos a favor para que no haya cambios que impidan que eso se pueda producir.

Por tanto, diálogo, consenso, participación. Por mi parte no va a quedar.

¿Cómo está actualmente el clima en el Ayuntamiento?

No soy el primer ni el último alcalde que gobierna sin mayoría, también lo hizo Javier Cuenca, Manuel Serrano, y con pactos con diferentes partidos es como hay que llegar a sacar cosas adelante.

Los presupuestos de 2022 los vamos a intentar pactar con la oposición, si no fuera posible se prorrogan y hay que estar preparados para cualquier opción, pero el objetivo es llegar a un consenso e incorporar las propuestas que nos hagan y sacarlos adelante.

Creo que la ciudadanía lo que pide es que no estemos a tortazo limpio todo el día, porque no es solo responsabilidad del Equipo de Gobierno entenderse con la oposición, también es responsabilidad de la oposición entenderse con el Equipo de Gobierno y ser facilitadores de propuestas, con lo cual espero y deseo que así sea.

¿Cuándo tendrá lugar la reunión con el presidente de Castilla-La Mancha? ¿Qué le va a pedir?

Será en los próximos días, pero lo que sí que tenemos es la batería de propuestas que vamos a llevar.

Por un lado, le vamos a hacer alguna propuesta relacionada con la obra del Hospital, creo que podemos mejorar también ese gran proyecto y esperamos que recoja el guante.

Albacete es una ciudad históricamente de congresos y exposiciones, por lo tanto, necesitamos un nuevo pabellón ferial del IFAB, que se ha quedado obsoleto.

También le mostraremos al presidente de la Junta de Comunidades, el gran proyecto del Albacete Arena, ver cómo están todas las inversiones educativas y sanitarias en la ciudad, y una serie de propuestas que espero que reciba con agrado.

También estamos abiertos a que nos pueda proponer alternativas de inversiones y de nuevas infraestructuras para la ciudad.

¿Y cuál ha sido el mejor momento?, a pesar de haber sido dos años difíciles…

El momento en el que se toma la decisión de pactar la gobernanza, que fue complejo porque había otra alternativa que era pactar PP-Ciudadanos, ese pacto fue un momento muy importante, saber que después de diez años podíamos volver a tener la alcaldía.

A partir de ahí, los momentos en los que me he relacionado con los diferentes colectivos y ver que aun habiendo sido compleja la gestión municipal de este año, se mantienen vivas todas las políticas de atención a las personas que siempre hemos tenido y ha llevado a gala este Ayuntamiento, por lo tanto con 7 millones de euros de bajada del presupuesto, no haber roto ese logro del movimiento asociativo en Albacete es otro valor importante.

Por último, ¿cómo ve Albacete cuando acabe este mandato?

Muy distinto al Albacete que hay ahora mismo. Hay una ciudad gris, previamente a la pandemia ya se notaba que había apatía y creo que vamos a cambia estructuralmente.

Nuestra Universidad va a notar un cambio importante, el desarrollo socio sanitario también, el desarrollo logístico y aeronáutico, muchas empresas van a venir en materia de valorización y reciclaje, el Albacete Green Energy va a ser un revulsivo para aportar por esa valorización, el Hospital ya se va a visualizar…va a haber nuevas viviendas, llevamos once años sin entregar una vivienda pública a nuestros jóvenes que desean emanciparse, y todo esto va a suponer un revulsivo para la ciudad y además es que no lo merecemos, salir de esta situación anómala que ha sido la pandemia, y sobre todo seguir siendo la primera ciudad de Castilla-La Mancha, reivindicarlo y exigirlo también.