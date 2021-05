Andalucía apuesta por una desescalada en tres fases y amplía el horario de bares y restaurantes hasta la medianoche como primera medida

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mnauel Moreno, ha anunciado en la tarde noche de este jueves las medidas con las que contará la comunidad autónoma a partir de este domingo, momento en el que decae el estado de alarma en España y, con ello, el toque de queda, el cierre perimetral de municipios y del propio territorio de la comunidad autónoma, y la limitación de personas en las reuniones. La Junta ha optado por permitir la apertura de bares y restaurantes hasta la medianoche como primera medida de una desescalada en tres fases (estabilización -desde el 9 de mayo-, avance -desde el 1 de junio- y normalización -desde el 21 de junio-), vinculadas al nivel de vacunación que se vaya alcanzando, y en las que el aforo y los horarios tanto de la restauración como de los establecimientos comerciles se irán ampliando de manera progresiva.

Los aforos de comercios, bares, restaurantes, transportes y espectáculos públicos dependerán del nivel de alerta que se declare en cada municipio, según ha explicado Moreno. En ese sentido, ha explicado que, siempre que lo respalde la Justicia, Andalucía tiene la intención de cerrar perimetralmente los municipios de más de 5.000 habitantes con una tasa superior a 1.000 contagios, con apertura de actividad comercial esencial, mientras que los municipios de menos de 5.000 habitantes se procederá a una evaluación de riesgo específica.

En todo caso, a partir de este domingo con el fin de estado de alarma decretado de forma "unilateral" por el Gobierno central, ha criticado Moreno, entra en vigor la fase de estabilización (del 9 al 31 de mayo), que prevé la apertura de la hostelería hasta la medianoche. En las mesas podrá haber 8 personas en interior y 10 en exterior, según nivel de alerta. Para las celebraciones, 300 personas en interior y 500 en exterior, también según nivel de alerta. Las discotecas, ya en esta fase, podrán abirir hasta las 2.00, con las mismas condiciones de aforo que los restaurantes.

Otras de las medidas específicas de esta primera fase serán que las pistas de baile sólo se autorizan en el exterior y con mascarilla, sólo en zonas de nivel 1 (aunque actualmente no hay ningún municipio en nivel 1 en Andalucía). Asimismo, en playas y piscinas no habrá limitación horaria, con obligatoriedad de mantener distancia de 1,5 metros entre grupos fuera del agua, y un aforo varía en función del nivel de alerta del municipio. Para teatros, espectáculos, plazas de toros: grupos de espectadores separados de otros grupos por una butaca en todo su contorno, en municipios con niveles 1 y 2, y espectadores separados por 1,5 metros de distancia, en aquellos con niveles 3 y 4.

Apenas unas horas después de que el Tribunal Supremo haya cuestionado en un informe el decreto del Gobierno de España que le fía las restricciones tras el estado de alarma, Moreno ha presidido la reunión del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía y ha lamentado que la Junta no tenga instrumentos para limitar la movilidad ya que, al afectar a un derecho fundamental, solo puede estar recogido con base al estado de alarma. Andalucía, de hecho, tiene actualmente 66 municipios con cierre perimetral, once de ellos además con suspensión de toda actividad no esencial. Otras comunidades autónomas ya han dado algunos pasos de cara al fin del estado de alarma, como por ejemplo Baleares, que ha optado prolongar hasta el 23 de mayo el toque de queda de 23 a 6.00 horas o limitar las reuniones que se desarrollen tanto en espacios públicos como privados, cuestiones que ya ha respaldado el TSJ de las islas. Castilla y León, en su caso, ha ampliado el horario de bares y restaurantes hasta la medianoche.

La comunidad andaluza, que ya ha superado el millón de personas con la vacuna contra la Covid-19 completa, ha cumplido este jueves una semana con la movilidad interprovincia habilitada, y presenta unas cifras optimistas en cuanto a la evolución de la pandemia. "Estamos viendo la luz al final del túnel", ha resumido Moreno. La tasa de incidencia acumulada ha bajado este jueves baja por décimosexta jornada consecutiva hasta los 193,2 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días (32,5 puntos menos que el jueves pasado). El goteo de fallecimientos sigue, con diez víctimas mortales más hasta alcanzar un total de 9.806, sumando 1.434 nuevos casos de contagio (555.586 en total). El número actual de hospitalizados sigue bajando, con 1.234 personas (216 menos que hace una semana), de las cuales 333 se encuentran en una UCI.