Los principales enfrentamientos del debate del 4M, en vídeo

Este miércoles se ha celebrado en Telemadrid el único debate en el que van a participar todos los candidatos a las elecciones del 4M. En la cita, que ha durado dos horas, ha habido tiempo para desgranar propuestas, pero también duros enfrentamientos.

Mónica García, a Ayuso: "Me sigue fascinando que usted no tenga una mínima autocrítica"

El primero de esos cara a cara se ha dado entre la candidata de Más Madrid, Mónica García y la del Partido Popular y actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso. "Me sigue fascinando que usted no haga una mínima autocrítica, que no sea capaz de mirarnos a la cara y decirnos que realmente no está orgullosa de lo que ha ocurrido", le ha espetado, en referencia a los datos de la pandemia.

García, que es médico y ha trabajado en primera línea, le ha recordado que ha visto cómo "los pacientes se tenían que despedir de sus familiares por teléfono" o cómo estaban colapsadas las UCI y tanto Ayuso como el consejero de Sanidad le decían que mentía: "El divorcio entre su política y la realidad que hemos vivido es lo que me hace tener cada vez más ímpetu en que usted no vuelva a la Puerta del Sol".

Iglesias se enfrenta a Ayuso por los fallecidos en la pandemia: "¿Cree que es decente tomarle el pelo a la ciudadanía con personas que han perdido la vida?

Otro de los enfrentamientos de la noche lo han protagonizado el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, y la del PP, Isabel Díaz Ayuso. Continuando con la pandemia y con la gestión del Gobierno regional, Iglesias ha preguntado: "¿Cuántos fallecidos ha habido en la Comunidad de Madrid?" "20.000", le ha respondido Ayuso. "¿Puede usted decir alguna comunidad en España en la que haya habido más fallecidos que en Madrid? ¿Y usted dice que es por Barajas? ¿Usted cree que es serio? ¿Cree que es decente tomarle el pelo a la ciudadanía cuando hablamos de personas que han perdido la vida?", ha cuestionado el líder de Unidas Podemos, que ha subrayado que al Ejecutivo de Ayuso, más que los ciudadanos, le preocupaba "hacer caer al Gobierno".

Ayuso le ha respondido que es un personaje "muy poco querido en Madrid" y que da "vergüenza ajena". Al mismo tiempo, se ha dirigido a Gabilondo, a quien ha recordado que si de ella depende, "jamás" será Defensor del Pueblo y ha acusado al Gobierno central de "utilizar el dolor de las familias para sacar rédito político": "Soy la única de los seis que estuvo al frente de la Comunidad de Madrid en los momentos más difíciles y ustedes, salvo insultar, no hicieron nada", ha zanjado.

Ayuso: "Las muertes en las residencias no se podían haber evitado"

En otro momento del debate, Ayuso ha reprochado a Mónica García sus críticas por la gestión de las residencias. La candidata del Partido Popular ha insistido en que las muertes en los centros "no se podían haber evitado". En ese momento, la candidata de Más Madrid, le ha cuestionado si estaba segura de ello. "Usted es anestesista y será una gran sanitaria, pero le puedo asegurar que mi equipo es bastante mejor, más crítico y mejor técnico que usted. Y esas personas, porque se salgan o no de las residencias, no se salvan", ha respondido la presidenta de la Comunidad.

Ayuso ha insistido en que en Madrid "no hemos dejado morir a la gente" y que se ha vivido "una tragedia" como en el resto del mundo y que con los medios disponibles hicieron "una lucha por la vida". Entonces, ha sacado pecho de la Sanidad de la Comunidad: "Estamos trabajando siempre por la Sanidad", ha dicho.

Gabilondo, a Ayuso: "Es una vergüenza que haya dicho que quienes están en las colas del hambre son mantenidos"

Uno de los efectos de la pandemia ha sido la crisis económica que ha llevado a miles de familias a tener que pedir ayudas para poder comer. Personas que la candidata del PP calificó como "mantenidos subvencionados". A esto se ha referido esta noche Ángel Gabilondo, que ha reprochado que "ninguno de los presentes" tenga pudor público "de que se haya dicho eso": "No es una vergüenza estar en una cola del hambre. Que puedan pensar que un ser humano que está en una cola es un mantenido, es una concepción de la sociedad y de la política tan grave que a mí me avergüenza. No me avergüenza que estén en la cola, me avergüenza que la señora Ayuso haya dicho eso", ha expresado.

Duelo de preguntas entre Ayuso e Iglesias con desigual resultado

A raíz de la Sanidad madrileña, el candidato de Unidas Podemos le ha preguntado a la del Partido Popular si sabe cuántas personas hay en lista de espera en el Servicio Madrileño de Salud en estos momentos. "No lo sabe", se respondía Iglesias. Tras esto, Ayuso contestaba: "Yo le puedo hacer 200 preguntas de la Comunidad de Madrid que usted no sabe"

El candidato de Unidas Podemos ha vuelto a insistir en su pregunta, a lo que Ayuso ha respondido que él "no tiene ni idea" y ha remarcado que "viene aquí temporalmente a tomarnos el pelo para intentar salvar un proyecto que si no es porque se presenta usted con todo el poder de la Moncloa, no sale". Cuando Ayuso le ha preguntado por la cifra de hospitales que hay en la Comunidad, Iglesias sí le ha respondido.

Iglesias, a Monasterio: "Lo que ustedes defienden, señora de Vox, no tiene cabida en democracia"

Tras los temas referidos a la pandemia, han salido en el debate los carteles electorales de Vox en los que cargaban contra menores migrantes con datos manipulados. "Están ustedes en el consenso del multiculturalismo y las puertas abiertas. Yo quiero saber y decir quién entra en mi casa, a quién le abro mi puerta y creo que ustedes en un futuro me van a dar la razón", ha dicho la candidata de la formación de extrema derecha.

"Lo que ustedes defienden señora de Vox no tiene cabida en democracia", le ha respondido Iglesias, que ha insistido en que la formación ha amenazado "con deportar a un ciudadano español por ser negro" y "por ir en la candidatura de Podemos" y ha destacado también que Vox "defiende abiertamente que la dictadura franquista era preferible al Gobierno de coalición". "¿Sabe lo que le digo? Creo que el día 4 hay muchos ciudadanos que en este país se jugaron la vida por traer la libertad y la democracia que les van a dar a ustedes una lección."

Bal, a Monasterio: "Son ustedes un poquito antiguos"

El candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha "interpelado" a los madrileños, para que "elijan si quieren que las políticas sociales las lleve Vox". Así, ha recordado que la formación "dice que las personas LGTBI tienen que pasar por terapias de reconversión" y se ha referido también al cartel electoral contra los menores no acompañados: "Ese cartelito tan extraordinario verde que nos ha puesto en Madrid en el Metro a lo mejor se lo quiere llevar a los niños a los colegios".

En ese punto, ha sacado pecho sobre las políticas LGTBI y de protección a las mujeres maltratadas "que ha llevado Ciudadanos al Ayuntamiento": "Ciudadanos entiende que esto es un derecho de la ciudadanía, no es caridad. Tienen ustedes que aprenderlo, porque son ustedes un poquito antiguos", ha terminado.

García, a Ayuso: "Hemos sacrificado la salud por tener el milagro económico. ¿Dónde está?"

En el bloque fiscal, la candidata de Más Madrid ha calificado a Ayuso de "presidenta Nini: ni salud ni economía". García ha insistido a la actual presidenta que no han hecho nada y Ayuso le ha reprochado entonces que cobre tanto de la Asamblea como de su trabajo como médico.

"¿Dónde está el milagro económico? Hemos sacrificado la salud por tener el milagro económico", ha dicho García. "Sus políticas han sido las que han llevado a la cola del hambre a la Comunidad de Madrid o al 30% de los niños a vivir en la exclusión social", ha reprochado.

Y para terminar, un acercamiento. Gabilondo a Iglesias: "Pablo, tenemos doce días para ganar las elecciones"

En el capítulo sobre pactos, el candidato socialista ha descartado a Vox y al PP: "Han atentado con valores y sentimientos humanos muy básicos respecto a los menores indefensos o a los pobres". También ha subrayado que no cuenta con Ciudadanos: "Ha elegido su camino y ha dicho que hará presidenta a Ayuso". No obstante, ha lanzado un mensaje a esos votantes de la formación naranja que quieren "un gobierno serio y limpio para que junto a los progresistas y los demócratas votemos otro gobierno".

A continuación se ha dirigido a Más Madrid y a Unidas Podemos: "Sumamos y creo que podemos gobernar", ha dicho a la primera. "Confío en contar con el apoyo de Unidas Podemos para cerrar el paso al gobierno de Colón: Pablo, tenemos doce días para ganar las elecciones".