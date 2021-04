Muertes por COVID, menores migrantes o economía: los bulos del debate a seis para el 4M

Los seis candidatos a las elecciones madrileñas del 4M se han enfrentado este miércoles en el único debate que ha conseguido juntarles a todos en el mismo plató. Entre acusaciones y propuestas, en sus intervenciones han colado algunas mentiras y han manipulado datos, especialmente sobre la pandemia, el tema que ha dominado el debate de Telemadrid. La mayoría han partido de la actual presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y de la candidata de Vox, Rocío Monasterio.

Los 4.700 euros por menor inmigrante al mes

Monasterio ha tardado apenas 15 segundos en cargar contra los menores menores extranjeros no acompañados (MENA). En su primera intervención la líder autonómica de la formación de extrema derecha ha mantenido la misma afirmación utilizada en el cartel electoral con datos manipulados que su partido colocó este martes en la estación de la Puerta del Sol. Monasterio ha asegurado que todos sus oponentes “se indignan cuando denunciamos que un mena cuesta 4.700 euros” a las arcas públicas.

Ningún menor migrante tutelado por la Comunidad de Madrid recibe una ayuda directa de 4.700 euros, como da a entender Vox en su campaña. La cifra aportada por el partido de extrema derecha se refiere al coste por plaza de uno de los centros de acogida de menores tutelados en la Comunidad de Madrid gestionado por la Fundación Diagrama, que incluye todos los gastos relacionados, desde sus trabajadores hasta el mantenimiento.

Madrid y la tasa de mortalidad en la primera ola del COVID-19

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho en su segunda intervención en el debate de candidatos a seis de Telemadrid que “la mortalidad en Madrid ni siquiera en la primera ola fue superior a otras comunidades autónomas". "Fuimos las cuartas”, ha dicho.

No es cierto. Madrid lideró el exceso de mortalidad de la primera ola de coronavirus, los meses de marzo, abril y mayo de 2020: un 141% más de fallecimientos que en la media de años anteriores. La siguiente comunidad con más exceso de mortalidad fue Castilla-La Mancha (113%); luego Castilla y León (63%); y, la cuarta, La Rioja (58%). Esos porcentajes tradujeron en un exceso de 14.322 muertes en Madrid durante ese periodo, en el que la gestión de los hospitales y de las residencias seguía recayendo en las comunidades autónomas, pese al estado de alarma. En el cómputo de todo el año 2020, Madrid también lidera el ránking: un 43% de exceso de mortalidad, después va Castilla-La Mancha con un 39%.

Las competencias de las residencias

La candidata de Vox, Rocío Monasterio, el de Ciudadanos, Edmundo Bal, y la del PP, Isabel Díaz Ayuso, han señalado en alguna de sus intervenciones que el expresidente del Gobierno y candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, tuvo las competencias sobre las residencias cuando eran un foco de contagios y muertes. Es una acusación que la derecha repite desde hace meses, ya sea contra Iglesias o contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

No es verdad. Esas competencias, como el resto de la gestión Sanitaria, ha estado siempre en manos de los gobiernos autonómicos. Ni siquiera durante el primer estado de alarma, en el que se nombró un mando único para la gestión de la crisis, se quitó esa competencia a los gobiernos regionales. De hecho, se reforzaron.

Ayuso ha llegado a decir que Iglesias asumió "el mando único en una rueda de prensa". Tampoco es verdad. El real decreto ley del 14 de marzo que introdujo el estado de alarma en España estableció para todo el Estado cuatro autoridades competentes delegadas en sus respectivos ámbitos de actuación: la ministra de Defensa, el de Interior, el de Transportes y el de Sanidad, Salvador Illa. Ayuso mantuvo las competencias en residencias, lo que le permitió dar la orden de no derivar ancianos a hospitales públicos en los peores momentos de la pandemia.

Las muertes ancianos en residencias con síntomas de COVID pero sin test

La actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alegado que durante la primera ola de coronavirus murieron personas en residencias de ancianos de todo el país, y que fue un problema que no solo se dio en la región que lideraba. Sin embargo, la Comunidad de Madrid acumuló durante la primera ola (marzo-junio de 2020) la mitad de las muertes con sintomatología COVID pero sin prueba, es decir, sin traslado al hospital ni diagnóstico. Fueron en Madrid 4.709 muertes en esas circunstancias en ese periodo; en el total de España, 9.859. Son datos de un informe del Ministerio de Derechos Sociales, publicado en febrero de 2021 a partir de lo remitido durante todo el año por las comunidades autónomas.

Catalunya, con más del doble de población de Madrid, es la segunda comunidad autónoma con más fallecimientos en residencias durante la primera ola sin diagnóstico COVID pero compatibilidad: 2.095. En Madrid, una orden de la Consejería de Sanidad de Ayuso indicaba que no se trasladase al hospital a los ancianos en estado grave sospechosos de estar infectados que vivían en residencias.

Los centros de salud cerrados durante la pandemia

El candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, ha hecho una defensa de la atención primaria y de los centros de salud, pero ha rematado su intervención diciendo que Madrid llegó a cerrar más de 70 centros de salud durante la pandemia. No hay datos que avalen esa afirmación.

Es cierto que la Comunidad de Madrid cerró centenares de centros de atención primaria, pero los datos que existen cifran ese cierre en un máximo de 56. Aunque posiblemente sean más porque se cerraron algunos entre el mes de marzo y el verano, no hay una cifra total y clara, y el candidato del PSOE no ha citado ninguna fuente. Solo cuando el temporal de Filomena en enero se produjeron 80 cierres, pero fue por la nevada y no por la reorganización de recursos para la crisis del coronavirus.

Las subvenciones a los partidos en Madrid

La candidata de Vox ha dicho en su intervención inicial que los partidos habían decidido aumentar las subvenciones que recibe cada uno, pero no es cierto. Lo que acordaron los partidos en 2019, después de que en la cámara obtuvieran representación Más Madrid y Vox, fue aumentar el presupuesto total en 2019 para que el dinero a repartir entre las formaciones fuera el mismo, y no se mermara al aumentar los partidos de la Asamblea entre los que había que repartirlo.

La cámara aprobó aumentar el montante total en 980.000 euros, pero se mantuvo la cifra por formación. En total, reparte 489.832 euros anuales por partido y 17.809 euros por cada diputado.

Las ayudas directas a las pymes

El candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha querido rebatir la afirmación del cabeza de lista del PSOE, Ángel Gabilondo, de que Madrid no ha dado ayudas a la hostelería. Ha defendido que la consejería de Economía, que estaba en manos de su partido, dio ayudas de "3.200 euros a pymes y autónomos".

Esa afirmación solo es parcialmente cierta. Madrid dio ayudas directas de 3.200 euros solo a autónomos sin empleados, no a ninguna empresa. Las pymes no pudieron beneficiarse de esa partida.

Los “100.000 muertos” de la epidemia en España

Rocio Monasterio ha dicho en una de sus intervenciones que en Madrid han muerto 100.000 personas por coronavirus. En España ahora mismo hay 77.346 personas fallecidas confirmadas con COVID-19, desde el inicio de la pandemia. El dato que ha dado la candidata de Vox, aunque no lo ha especificado, es un redondeo a partir del exceso de mortalidad de la primera ola.

Durante la primera ola (marzo-mayo de 2020) hubo unas 29.000 personas fallecidas oficialmente por COVID-19. El exceso de mortalidad que calcula el Instituto de Salud Carlos III, sin embargo, indicaba que 44.000 personas habían muerto en ese periodo en España “no esperadas”, es decir, por encima de la media de otros años. Una diferencia de 15.000 que sumadas a las 77.346 personas fallecidas actualmente, suman algo más de 92.000. El exceso de mortalidad puede deberse a personas no diagnosticadas de COVID-19, circunstancia que se dio en la primera ola sobre todo en las residencias de ancianos, o a muertes “indirectas” de la pandemia, por ejemplo, personas con otras patologías no atendidas debido a la crisis sanitaria.

Un presupuesto anual de 8.900 millones de euros en Sanidad

Ayuso ha querido sacar pecho sobre la inversión sanitaria de la Comunidad de Madrid, pero lo ha hecho con datos falsos. La actual presidenta madrileña ha dicho que su Ejecutivo gasta "cada año" 890.000 millones de euros en esa partida. Pero lo cierto es que la Comunidad de Madrid jamás ha alcanzado esa cifra: lo máximo que ha llegado a gastar es 8.165 millones en sus últimos presupuestos.

Además, solo lleva dos años con una inversión superior a los 8.000 millones de euros. Hasta 2019 siempre ha estado por debajo. Madrid es la comunidad autónoma que menos dinero gasta en Sanidad en relación al PIB y la segunda que menos invierte por habitante, por detrás de Andalucía.

El virus que entró por Barajas

Díaz Ayuso ha vuelto a sacar a colación el argumento de que el virus “entró a España por Barajas, donde no ha habido ningún tipo de control”. En realidad, desde el 11 de mayo de 2020 ha habido hasta la actualidad, según el último informe del Ministerio de Sanidad, 7.281 casos importados de otros países. El informe no diferencia por aeropuertos, pero en Madrid se han detectado desde esa fecha 654 casos; en Andalucía, 1.639; Canarias, 1.228; Catalunya, 667. El total de casos confirmados en España es 3.446.072, a 21 de abril de 2021. No es cierto que no haya habido controles en Barajas, en España, como en el resto de países europeos, se pide desde el pasado noviembre presentar una PCR negativa a las personas que vengan de países considerados de riesgo en el conocido como ‘semáforo’ europeo.