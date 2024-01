Cómo comprar una casa sin ahorros

¿Quieres comprar una casa sin ahorros? Descubre las hipotecas al 100% de 2024 y cómo pueden ayudarte a adquirir tu nueva vivienda.

¿Qué son las hipotecas al 100%?

Las hipotecas 100% de financiación son las que cubren el importe hipotecario completo de la vivienda, de manera que no tenemos que adelantar grandes sumas de dinero ahorrado. Por otra parte, existen hipotecas al 100% de financiación más gastos, de manera que el acceso a la vivienda resulta mucho más sencillo.

Las hipotecas al 100% de financiación son un recurso muy deseado no solo por sus ventajas, sino también por la escasez, ya que no muchas entidades bancarias ofrecen este tipo de hipotecas. No obstante, sí que existen en el mercado distintas propuestas que son accesibles para los usuarios, especialmente si gestionan su contratación a través de especialistas en el sector como GoHipoteca.

Para los interesados en acceder a una hipoteca al 100% de financiación será mucho más sencillo localizar una hipoteca 100 mas gastos o una hipoteca 100 para funcionarios, por citar algunos ejemplos, con una empresa especializada, que si lo hicieran por su cuenta. Esto es debido a las ventajas propias de los brókers inmobiliarios.

¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder a una hipoteca al 100%?

Las hipotecas al 100% de financiación exigen el cumplimiento de una serie de requisitos para acceder a ellas. El aspecto más valorado del perfil de los solicitantes es que sea solvente, lo que implica diversas cosas.

Para acceder a una hipoteca al 100% en 2024 necesitaremos demostrar solvencia económica. La herramienta más importante será la estabilidad laboral, de manera que las personas que cuenten con un trabajo por cuenta ajena fijo tendrán muchas más posibilidades de acceder a una hipoteca 100% que los autónomos.

Ante la entidad bancaria o financiera, la solvencia no solo se demuestra con un contrato laboral estable y con suficiente antigüedad. Las cantidades que cobramos son importantes, especialmente para calcular nuestra capacidad de ahorro. Un aspecto que se valora tanto en el presente, como en el futuro.

Las hipotecas al 100% de financiación son exigentes, por lo que en ocasiones se puede solicitar contar con otra vivienda libre de cargas que pueda servir como aval. Una forma de comprobar qué posibilidades tenemos de acceder a una hipoteca al 100% de financiación en 2024 es realizar una consulta a una empresa especializada.

¿Por qué es útil un bróker hipotecario para conseguir una hipoteca al 100%?

La figura del bróker inmobiliario se ha popularizado mucho en los últimos años, ya que representa una excepcional ayuda para lograr la mejor vivienda, al mejor precio y con las condiciones más beneficiosas. Gracias a su actividad profesional, los que quieren acceder a una vivienda no tendrán que perder tiempo solicitando información en las distintas entidades.

El bróker recorta mucho tiempo y resulta en un gran ahorro de dinero. Además, personaliza al máximo la experiencia para lograr que la compraventa sea viable a corto y largo plazo, protegiendo los intereses de aquellos que quieren acceder al mercado inmobiliario comprando una vivienda.

El bróker negocia la hipoteca al 100% o cualquier otra que estemos buscando a cambio de una pequeña comisión, que sale muy a cuentas en comparación con las ventajas que nos proporciona.

Ventajas destacadas de los servicios de bróker inmobiliario para acceder a una hipoteca

El bróker inmobiliario ayuda a las personas que quieren acceder a una vivienda a gestionar todo el proceso, aportando una serie de beneficios destacados:

Compara las distintas opciones disponibles para acceder a la hipoteca al 100% de financiación en 2024.

las distintas opciones disponibles para acceder a la hipoteca al 100% de financiación en 2024. Negocia con los bancos para lograr las mejores condiciones hipotecarias.

con los bancos para lograr las mejores condiciones hipotecarias. Completa la documentación necesaria para realizar los trámites de acceso al préstamo hipotecario.

necesaria para realizar los trámites de acceso al préstamo hipotecario. Asesora durante todo el proceso: desde la elección de la vivienda hasta la tramitación final.

durante todo el proceso: desde la elección de la vivienda hasta la tramitación final. Ahorra una gran cantidad de tiempo a los usuarios en la búsqueda de la hipoteca más adecuada.

Es importante resaltar que el proceso tradicional de búsqueda de hipotecas que es gestionado enteramente por el usuario limita muchísimo las opciones de este, por lo que el bróker inmobiliario supone una evolución muy importante que ayuda a proteger los intereses del comprador en la medida que les garantiza un acceso más equitativo a las propuestas disponibles en el mercado, solventando las barreras geográficas y de otro tipo.

Las ventajas de un bróker inmobiliario son más evidentes aún en las hipotecas al 100% ya que la cantidad de opciones disponibles son bastante menores y, además, el acceso a ellas resulta más complejo.

En general, este servicio profesional cubre todos los aspectos del acceso a la hipoteca sea del tipo que sea y con distintas entidades. Si tienes dudas sobre la compra de tu vivienda o el acceso a una hipoteca, solicitar un asesoramiento profesional personalizado es el primer paso para garantizar que contamos con la información adecuada para tomar las mejores decisiones.