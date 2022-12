Descubre las mejores formas de sorprender a tu pareja

Por mucho que me encanta recibir una sorpresa, me encanta planificarlas para las personas que me importan aún más. Si han estado juntos durante mucho tiempo, como yo con mi SO, puede ser más difícil tomarlos desprevenidos a medida que pasa el tiempo. Si quieres saber cómo sorprender a tu pareja, no te preocupes, te tengo cubierto. La buena noticia es que, a veces, es como dicen: realmente se trata de las pequeñas cosas. Sí, demuestran que te importa, pero lo que es más importante, son mucho más fáciles de lograr que una gira impulsiva y relámpago (no es que realmente no apreciaría que si alguien iban a sorprenderme de repente con uno, solo diciendo). ¿Todavía necesitas algo de inspiración? No te preocupes. Tengo algunas ideas, que tu pareja no verá venir pero que realmente amará.

Formas de sorprender a tu pareja

Estar en pareja es maravilloso, siempre tienes a alguien con quien ver una película o hablar después de un duro día de trabajo. Sin embargo, ambos miembros tienen que cooperar para mantener la relación fuerte y saludable. Ya sea que recién hayas comenzado a salir, tengas una relación seria o estés casado, ¡encontrarás la idea perfecta para sorprender a tu pareja con nuestra lista a continuación!

Desayunos sorpresa

Asombrar a tu pareja con desayunos sorpresa en Madrid es una de las mejores formas resarcirla. Un desayuno a domicilio con lo que más le gusta es una manera de sorprender a esa persona especial y decirle sin palabras lo mucho que la quieres y lo importante que es para ti. Aprovecha esta oportunidad para manera de empezar juntos el día de la mejor forma posible.

Sorprende con entradas para algo que aman

¿Son fanáticos de los deportes? ¿Amante de la música? ¿No puedes tener suficiente comedia stand-up? Sea cual sea el evento en vivo que aman, sorprendelos con buenas entradas para un próximo evento.

Reserva reservas para cenar en un buen restaurante

No tienes que esperar a un aniversario para disfrutar de una noche romántica en la ciudad. Reserva una mesa en vuestro restaurante favorito y disfruta de una agradable velada. Tener tiempo para los dos no siempre es fácil con la vida tan ajetreada que llevamos, por eso este plan puede ser una magnífica oportunidad para disponer de tiempo de calidad a solas.

Reserve una habitación de hotel solo para los dos

Hay algo en una habitación de hotel que te hace querer quitarte los pantalones, si sabes a lo que me refiero. Así que sorpréndalos reservando una habitación romántica con vista y luego disfrute de un momento especial para adultos.

Espera en el dormitorio con algo sexy

Alégrales el día con alguna lencería sorpresa… o cualquier prenda que les parezca súper sexy. Solo póntelo y espera en el dormitorio a que te encuentren.

Dale un tratamiento de spa

Prepara un baño con luces tenues, música relajante, velas aromáticas, pétalos de rosa en el agua... También puedes complementar la sorpresa con un kit de cuidado de la piel o un cómodo albornoz. Después del relajante baño puedes preparar una sesión de masaje con agradables aceites esenciales.

Haz de un día normal un día especial

Si quieres sorprender a tu pareja, no esperes fechas importantes, ¡las sorpresas inesperadas son mucho más especiales! Sácalo de la rutina y planifica un día lleno de sorpresas y felicidad, comienza con las cosas que le gustan: desayuno en la cama, restaurante favorito, regalo inesperado, fiesta sorpresa con sus amigos... ¡A todos nos encanta para dejarnos mimar de vez en cuando!

Haz algo aventurero

Ya sea algo que suba la adrenalina como paracaidismo o tirolesa, o algo más discreto como una sala de escape, sorprenda a su SO con algo nuevo y emocionante que puedan hacer juntos.

Recrea tu primera cita

Demuéstrale a tu pareja cuánto te importa con un viaje por el carril de la memoria. Para mí, son bebidas en el bar gay local, seguidas de una presentación de Gremlins (durante la cual me quedo dormido, lo siento, cariño).

Dales un masaje de pies

Amigo, todos tenemos dolor en los dedos de los pies. Di que los amas con una pequeña acción sorpresa de frotar los pies.

Inscribiros en una clase que siempre han querido tomar

¿Siempre han querido aprender a tocar la guitarra, unirse a un grupo de improvisación o dedicarse a la herrería, pero no han tenido las agallas para inscribirse? Da ese salto por ellos e inscribiros en algo que sabes que les encantará.