Más Madrid amplia su denuncia por la obra sin licencia en el piso donde vive Ayuso y pregunta si inundó a sus vecinos

El foco de la oposición municipal sigue puesto en las supuestas obras sin licencia que tuvieron lugar en la vivienda de la pareja de Ayuso en Chamberí, Alberto González Amador, residencia actual de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Más Madrid ha anunciado este miércoles que ampliará la denuncia por presunta infracción urbanística en esa finca, que interpuso hace dos semanas.

“Las leyes son iguales para todos, también para la presidenta de la Comunidad de Madrid”, aseguró Rita Maestre al comunicar la decisión, que su grupo municipal toma después de conocer tanto las revelaciones sobre el caso publicadas por elDiario.es como las que ayer añadió El País, en las que aseguraba que un perito constató la existencia de dichas obras el 29 de diciembre de 2022. Ese día acudió a la finca debido a una inundación que se originó en el piso de González Amador y que afectó a varias propiedades del edificio, incluido un restaurante de la planta baja.

Según las informaciones publicadas por Somos Madrid, el Ayuntamiento emitió hasta dos órdenes de cese de obras en respuesta a la petición de licencia para una reforma integral que incluía demolición de tabiques, suelos, techos o sustitución completa del mobiliario de cocina. La última de ellas fue recibida el 22 de diciembre de 2022, asegura Más Madrid. Solo una semana después y debido a la inundación, el perito constató que los trabajos seguían adelante.

El partido de Rita Maestre asegura que el Ayuntamiento aún no ha respondido a la denuncia ni tampoco a las peticiones de información formuladas sobre el caso. Según el Reglamento del Pleno, el plazo para contestarlas es de cinco días. Más Madrid ha solicitado datos sobre permisos para instalar contenedores de obras, intervenciones de la Policía Municipal por molestias generadas y sobre cualquier expediente o acta relativo al inmueble y a los dos pisos. Ahora también se pregunta si se produjo la inundación comunicada a consecuencia de obras sin licencia.

elDiario.es desveló que Ayuso vive junto a González Amador en el piso de Chamberí valorado en cerca de un millón de euros que este último compró tras el fraude constatado por Hacienda. Horas más tarde, también se informó de que la pareja disfrutaba de un segundo piso en ese mismo edificio, justo encima del adquirido por la pareja de Ayuso y a nombre de su abogado. “Yo tengo derecho a dormir en la cama que considere, como persona que soy libre para hacerlo, y no por eso me responsabilizo por nada”, apuntó la presidenta para justificarse.

“Sabemos que hasta la fecha no se ha girado ninguna inspección”, asegura Rita Maestre sobre la nula presencia de inspectores municipales en las citadas viviendas, pese a que se denegó la licencia de obras y a la denuncia posterior de Más Madrid. La entidad encargada de hacerlo es la Junta de Chamberí, el distrito en el que se encuentra. El anterior concejal de esta zona de Madrid, Javier Ramírez, fue hundido en las listas electorales a las últimas elecciones pocos meses después de que no se concediera la licencia. Pero el alcalde Almeida lo recolocó al renovar su mandato al frente de Calle 30. La funcionaria que firmó la denegación del permiso también fue cesada de su puesto en la Junta, pero el consistorio asegura que lo abandonó por voluntad propia. Actualmente es la subdirectora de la Oficina del Nuevo Plan General Ordenación Urbana Madrid.

“¿Está actuando el abogado del novio de Ayuso como testaferro?” “¿hay una obra ilegal de unión de dos inmuebles, uno de los cuales ni siquiera propiedad del novio de la señora Ayuso?”, cuestiona Maestre a Almeida. “Son preguntas relevantes porque afectan de forma directa a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a la casa donde vive”. “Esperamos que el Ayuntamiento deje de ponerse de lado”, añadía después de acusar a la mandataria regional de llevar “semanas de bucles de mentiras”.

De momento, sus peticiones y las preguntas de los medios de comunicación al Ayuntamiento han caído en saco roto. Este martes, José Luis Martínez-Almeida se negaba a responder a cuestiones relacionadas con las citadas obras por afectar “a un ciudadano particular”.

