¿Has probado a viajar en ferry?

Cada vez es más frecuente que, en una conversación con amigos, te cuenten que este año decidieron, por ejemplo, ir de vacaciones a Baleares en ferry. Te quitas el siempre engorroso rato del aeropuerto, puedes llevar tu propio coche y ahorrarte el alquiler del vehículo una vez llegado al destino elegido; a los niños, además, les suele hacer gracia lo de ir en barco y la visita al puerto de turno. Les perece novedosa la aventura.

Sin embargo, lo que no tanta gente sabe aún es que la red de ferries es en Europa mucho más tupida de lo que podría un neófito imaginar y que es posible utilizar este medio de transporte de forma sencilla y económica tanto para viajar a diferentes puntos del viejo continente como para desplazarse por el norte de África.

El ferry está en alza y por ello el sector también se moderniza y se ha situado a la altura de lo que los tiempos exigen, con portales en internet que nos permiten planificar nuestros viajes eficazmente: bastará con entrar en la web correspondiente, hacer una búsqueda con nuestro destino elegido y pinchar en reserva tu ferry online.

Para realizar esta sencilla tarea encontramos, por ejemplo, Mr Ferry, un portal de lo más útil para reservar online ferries y fast ferries a una nómina muy amplia de destinos, operados por una cuarentena larga de compañías: Cerdeña, Sicilia, Córcega, Isla de Elba, Isquia, Ponza, Capri, Islas Tremiti, Islas Eolias, Egadi, Ustica, Baleares y Canarias, Grecia y sus islas, Croacia, España, Malta, Albania, Marruecos, Túnez y Argelia. Casi nada donde elegir.

El proceso de búsqueda y compra de destinos es, tal y como hemos indicado anteriormente, fácil y rápido. Tal y como estamos acostumbrado a hacer en otras plataformas que nos permiten comprar vuelos o estancias en hoteles, el buscador-agregador vertical de esta web nos ayuda a reunir la oferta existente y hacer la compra sin cambiar de interfaz, recibiendo luego, cómodamente, los billetes en nuestro correo electrónico.

Mr Ferry cuenta, además, con un servicio de atención al cliente que ayuda a desatascar cualquier problema y a resolver nuestras posibles dudas todos los días de la semana. Con él podemos desenvolvernos mejor entre esa selva de palabras y conceptos en inglés que no siempre nos son familiares, tales como ferries last minute, ferries low cost, tarifas open deck, camping on board; y sacar el máximo partido a tarifas para residentes, ofertas para grupos numerosos o, incluso, añadir trayectos en bus a nuestros traslados.

Ya sabes, podremos plantarnos, por ejemplo, en Italia desde Barcelona en 20 horas, con nuestra bicicleta, nuestra mascota o nuestro coche; elegir entre opciones más económicas, como las de butaca, o más cómodas como las de los camarotes; y planificar en grupo nuestro viaje con la posibilidad de beneficiarnos de importantes descuentos por ello.

El ferry es, en definitiva, un viejo-nuevo amigo para nuestros viajes, no siempre tan bien conocido como otros medios de transporte, y esta página nos ayudará a sacarle todo su jugo.