Patrimonio da luz verde a los toldos en la Puerta del Sol: las sombras que llegarán a la plaza en el verano de 2025

La Puerta del Sol está más cerca de contar con (algunas) zonas de sombra, al menos durante los meses más calurosos y a partir del verano de 2025. La Comisión Local de Patrimonio Histórico ha dado luz verde a la solución de toldos para la plaza madrileña propuesta por el Ayuntamiento de la capital.

Según el Consistorio, la solución adoptada compatibilizará las necesidades técnicas de anclaje y resistencia a los vientos con la proyección y la puesta en valor del patrimonio. Se tratará de una estructura auxiliar de carácter no permanente que permite la instalación de toldos sobre el paseo semicircular norte de la plaza y sobre los nuevos bancos (entre los accesos a las calles Arenal y Alcalá).

La instalación contempla una serie de mástiles de acero inoxidable anclados en los nuevos bancos de granito a través de tubos roscados que permitan su instalación y desinstalación. Sobre estos elementos rígidos se dispondrán unos tensores anclados a su vez a la fachada de los edificios que conforman la plaza sobre el zócalo comercial. Estos tensores permitirán instalar una serie de piezas textiles de color claro. Una vez adjudicado el contrato, todavía por licitar, el organismo de control patrimonial comprobará sobre el terreno una muestra de los anclajes y las telas que se empleen.

Desde que en octubre finalizaron las obras de remodelación integral de Sol (con la retirada de la ballena todavía pendiente), en Cibeles han estudiado alternativas para crear espacios de sombra en este espacio. Todo ello después de que la propuesta escogida en el concurso organizado entre el Ayuntamiento y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) no contemplase la instalación de elementos de sombra. Los responsables del proyecto aseguraron después que plantearon alternativas en esta dirección, incluso la colocación de árboles, pero Patrimonio descartó todas las opciones.

“Con el desarrollo del proyecto de ejecución, se propuso la plantación de nueve árboles en el único espacio que no disponía de infraestructuras bajo la cota del pavimento, donde se encuentra la mayor estación de metro de Madrid o la estación de Cercanías de Adif, así como innumerables galerías de servicios e infraestructuras. Presentada la idea a la Comisión Local de Patrimonio Histórico, esta dictaminó que estos árboles no tenían sentido porque su ubicación no respondía a criterios urbanísticos ni patrimoniales, sino a la oportunidad de la ausencia de una losa de hormigón bajo el pavimento. Por tanto, dictaminó que no debían ponerse esos árboles”, detallan en el mismo sentido desde el área de Obras.

308.000 euros para solucionar “el problema de la falta de sombra”

Sin embargo, el equipo del alcalde José Luis Martínez-Almeida incluyó la colocación de los toldos en sus presupuestos para el año 2024, con una partida de 308.000 euros, aunque finalmente la ejecución se postergará un año. Entonces aseguró que se colocarían de forma efímera durante los meses durante los que se alcanzan mayores temperaturas en la que han llegado a llamar la sartén de Sol.

Precisamente todas estas críticas de ciudadanos, visitantes y grupos políticos de la oposición provocaron que el Gobierno municipal plantease alguna solución para mitigar el calor y el efecto del sol en Sol. “Desde que finalizaron los trabajos y sensible a este problema de la falta de sombra en la plaza, el Ayuntamiento ha estado trabajando para buscar una solución”, afirman desde Obras.

El Ejecutivo local ha trabajado con el mismo equipo que había proyectado la plaza, dirigido por José Ignacio Linazasoro, que es catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid y Académico de la Real Academia de San Fernando. Como resultado de esa colaboración, se realizó un proyecto básico para la instalación de unos toldos que se presentó a la Comisión Local de Patrimonio Histórico en diciembre de 2023. La Comisión lo dictaminó como “viable”, pero prescribió la presentación del proyecto de ejecución completo con todos los cálculos y detalles constructivos, así como el tipo de elementos textiles que se proponían para la plaza antes de dar su autorización.

“El Ayuntamiento lleva meses trabajando en este tema, tenía ya los pliegos prácticamente cerrados. Por ello, una vez obtenido este dictamen favorable, el proyecto pasará por la asesoría jurídica y la intervención del Ayuntamiento para poder licitar su fabricación, montaje e instalación, de manera que, teniendo en cuenta los plazos administrativos, los toldos podrán colocarse ya para el verano de 2025”, precisan desde el área de Obras. El Consistorio presume de que “la Puerta del Sol tendrá elementos de sombra por primera vez en sus 163 años de vida”.