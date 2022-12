La pista del Ayuntamiento de Madrid que funciona como una lija y provoca lesiones: “Los chicos terminan ensangrentados”

El polideportivo Juan de Dios Román abría sus puertas el pasado 7 de febrero para responder a la demanda ciudadana para practicar deporte en el Ensanche de Vallecas. Pero lo que parecía la consecución de una noticia largamente esperada por los vecinos nunca ha terminado de cumplir sus expectativas debido a una serie de importantes desperfectos. El principal, una pista “completamente abrasiva”.

Lo denuncia en conversación con Somos Madrid un usuario del centro que prefiere no dar su nombre: “Las personas que utilizan las pistas polideportivas acaban con auténticos agujeros en las zapatillas. Los chavales se quedan clavados, y ha habido casos en los que alguno se ha roto un brazo. En el caso del fútbol sala, donde hay más rozamiento que por ejemplo en baloncesto, es un verdadero peligro”. Lamenta que esta situación ha provocado que varias entidades deportivas que jugaban los juegos deportivos municipales en Villa de Vallecas se han cambiado de distrito “por miedo”.

El mal estado de la pista y las lesiones son tan habituales que hasta acaban reflejadas en las actas arbitrales. En una de un partido de fútbol sala reciente, el colegiado da cuenta de que uno de los jugadores sufrió “una lesión en la muñeca izquierda, teniendo que ser trasladado a urgencias”. El trencilla indica además que los entrenadores de ambos equipos le comunican que “en este campo no se puede jugar bien ya que tiene demasiada adherencia y provoca muchas caídas de los niños”.

“El deterioro de material como balones, que supone un coste adicional para los clubes, es el mal menor. Es mucho más gasto para las familias tener que comprar zapatillas o prendas nuevas cada mes”, comenta este afectado. Por no hablar de los riesgos físicos: “Los chicos cuando están jugando no se percatan de que el deterioro de la zapatilla ya ha traspasado la suela y lo que está dando con el suelo ya es prácticamente su propio pie. Terminan ensangrentados”.

Además del pulido de la pista, los jugadores piden a la Junta de Vallecas y al Ayuntamiento que ejecute mejoras en la cubierta del pabellón que contiene las dos pistas polideportivas. “Las paredes no llegan hasta el techo, así que más bien son dos pistas techadas, pero exteriores, dentro de un complejo deportivo que ha costado 14 millones de euros. Esta semana estaba completamente inundado”.

Diez meses de bloqueo municipal

Estas medidas no son meras sugerencias, sino que fueron aprobadas después de numerosas reclamaciones en el pleno de la Junta Municipal del Distrito el pasado mes de marzo, con los votos a favor de PSOE, Más Madrid y Vox. Los representantes de PP y Ciudadanos lo hicieron en contra y finalmente han hecho caso omiso de su cumplimiento, al que no están obligados por ley. De todas las iniciativas que incluía la resolución sobre las actuaciones en el polideportivo Juan de Dios Román, solo se ha llevado a cabo la que no suponía intervenir la propia infraestructura: un torneo de fútbol sala. “Va a cumplirse un año de esta situación y no entendemos cómo no se ha hecho nada”, se queja este usuario.

Ninguna fuente del consistorio o de la Junta de Distrito ha atendido de momento las preguntas de este medio. El portavoz de Medio Ambiento y Movilidad del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Ignacio Benito, teme que estas reformas nunca lleguen: “Creemos que no se van a ejecutar. Fue una iniciativa del grupo socialista aprobada con los votos en contra de PP y Ciudadanos, así que aunque las mayorías dieron no tienen ninguna voluntad de materializarla”, explica en declaraciones a Somos Madrid.

Benito critica la mala planificación de las obras, llevada a cabo durante el Gobierno municipal de Manuela Carmena. Pone como ejemplo la baja altura de las paredes. Esta es la causa de que entre agua cuando se producen precipitaciones pese al techado, se vuelvan resbaladizas y “el riesgo sea alto”. Insiste en que los muros se eleven y se cambie el pavimento del suelo para solucionar “los dos principales problemas” del polideportivo.

Hola @PPVillaVallecas polideportivo Juan de Dios Román. Gran mente la que construyó un pabellón sin cerrar completamente. Varios equipos se quedan sin entrenar hoy posiblemente. pic.twitter.com/S9RtMHghFK — Santiago García (@santiagogm55) 13 de diciembre de 2022

“Nos da igual que efectivamente el proyecto provenga del equipo de Carmena, como dicen para justificarse PP y Ciudadanos. El Ayuntamiento actual lo ha ejecutado cuando se ha demostrado que está mal planteado”, expone Benito. Y añade: “Podemos aceptar que tuviera estos fallos una vez puesto en marcha, lo que no entendemos es que sabiendo el riesgo para la salud que supone esta instalación no se tomen medidas para subsanar las deficiencias”.