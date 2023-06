Dos años y 550.000 euros después 24.000 vecinos de Tetuán siguen sin centro de salud

Dos años ya. En junio de 2021 cerró de improvisto por filtraciones de agua el Centro de salud de Villaamil, ubicado en el número 19 de dicha calle, dejando con un palmo de narices a los más de 24.000 vecinos del barrio de Berrruguete al que daba servicio. Estos fueron trasladados junto a los profesionales al Centro de Salud Doctor Castroviejo, en el Barrio del Pilar, a más de media hora andando en el mejor de los casos.

El recuerdo del cierre, que al principio mereció la mirada de mucha gente más allá del distrito, ha sido enterrado por el paso del tiempo allende las fronteras de Tetuán. Pero sigue estando muy presente para los vecinos, que no atisban el final de la pesadilla –Villaamil a punto estuvo de reabrir en febrero, pero una nueva inundación dio al traste con ello–. La presión del vecindario desde el primer minuto dio algunos frutos, como la puesta en marcha de un servicio de autobús que une ambos centros de salud, pero la capacidad de respuesta de la Administración ha sido escasa y la transparencia de las informaciones limitada.

Las preguntas de la oposición en los plenos de distrito se saldaban invariablemente con la alusión a los okupas del piso de arriba del centro de salud, presuntos causantes de las filtraciones, y con la aseveración de que se estaba buscando una nueva ubicación para el centro de salud, ya que el viejo local no cumplía las condiciones mínimas y se descartaba su arreglo.

En Berruguete existe un solar, ubicado en la confluencia de las calles Nuestra Señora del Carmen y Hierbabuena (frente al Centro Deportivo Municipal Playa Victoria), que se lleva barajando para construir el centro de salud del barrio desde los años noventa. Por supuesto, la localización salió a relucir en este contexto, pero el tamaño de la parcela siempre sembró dudas.

Los meses pasaban y los únicos que se movían eran los vecinos de Tetuán, que llevaron a cabo varias manifestaciones organizadas por las asociaciones vecinales de Cuatro Caminos-Tetuán y Ventilla-Almenara.

En marzo de 2022 la Comunidad de Madrid, cara a cara con la realidad, se dio cuenta de que la construcción de un nuevo centro de salud era inviable a corto plazo, así que, desdiciéndose sobre las condiciones del local de Villaamil, decidió arreglarlo para que volviera a abrir “lo antes posible”

En el verano de 2022 la CAM prometió que estaría listo a finales de año o, a más tardar a principios de 2023. La mayoría de los vecinos dieron por hecho que la reinauguración se llevaría a cabo orillando las elecciones municipales de mayo. Para continuar con el relato de amagar y no dar, justo después de verano se licitó el proyecto inicial de un centro de salud en el solar de la calle Hierbabuena, sobre el que parecían haber desaparecido las dudas. Como veremos un poco más abajo, la licitación no ha llegado a ningún sitio.

Cuando estaba a punto de reabrir Villaamil, el pasado mes de febrero, se produjo una nueva fuga de agua que ocasionó importantes desperfectos en los rodapiés del centro y el mobiliario, según la nota oficial. La avería pudo ser peor de lo anunciado, puesto que algunos vecinos dijeron haber visto el techo derrumbado y el agua rebosar puertas afuera del local.

Finalmente, el centro del barrio de Berruguete no solo no estuvo a tiempo para cortar la cinta antes de los comicios locales, sino que la nueva avería podría significar la vuelta, una vez más, al plan de construir un centro de salud nuevo.

Tras 40 días (el plazo máximo), me llega la "respuesta" a las preguntas sobre el Centro de Salud de Villaamil.



Portal de transparencia, qué chistosos. Aquí va el documento y un hilillo (1/7).https://t.co/w4UGpyDjzK — Javier S. 💚 Tetuán (@javier_tetuan) 8 de junio de 2023

Javier Sulleiro, vocal vecino del distrito por Más Madrid durante la legislatura que acaba de terminar, hizo una petición de información sobre el estado de la cuestión del Centro de Salud de Villaamil a través del Portal de Transparencia. En la respuesta del pasado mes de junio, que se puede consultar en la página de dicho grupo municipal, se mantiene la versión del nuevo centro de salud en la parcela situada frente al Centro Deportivo Municipal Playa Victoria, e incluso se informa de que su construcción está incluida en el Plan de inversiones 2020- 2024, existiendo ya el estudio geotécnico y el levantamiento topográfico de la parcela. Sin embargo, también se dice que está “en tramitación la redacción del proyecto básico y de ejecución de la obra”, pero esta licitación se publicó en septiembre de 2022 –prácticamente a la vez que el concurso para las obras del viejo centro de la calle Villaamil– y quedó desierta.

De la respuesta, remitida por el Director General del Proceso Integrado de Salud, se desprende también que la Comunidad de Madrid lleva dos años pagando el alquiler del local cerrado (134.253 euros, si bien es cierto que hay una demanda en curso contra el arrendatario). A este gasto habría que sumarle, según cálculos de Más Madrid, otros que hacen que la suma ascienda a más de 550.000 euros.

El culebrón del Centro de Salud del barrio de Berruguete, cuyo argumento en nada gusta a sus vecinos, solo deja preguntas sin resolver. ¿Por qué se decidió arreglar un local que la propia administración había reconocido que era inadecuado para un centro de salud? De él se informó oficialmente que “se realiza en consultas sin iluminación ni ventilación natural y con superficie insuficiente. No cumple la normativa de seguridad y accesibilidad, y existen numerosas reclamaciones de los usuarios por las características de la infraestructura actual”. Las obras que se llevaron a cabo no solucionaban estas carencias estructurales. ¿Por qué el solar frente al Playa Victoria no se veía con buenos ojos al principio y de repente resultó ser adecuado? ¿Por qué no se buscó otro local para alquilar en vez de pagar el arreglo de uno poco adecuado? ¿Por qué se licitaron a la vez el arreglo del local y el proyecto del nuevo centro de salud? ¿Por qué durante los primeros meses se insistió tanto en la presencia de okupas en el piso de arriba como origen de los desperfectos cuando la propia Comunidad de Madrid admite que los problemas eran estructurales?

Preguntas todas que deben tener respuesta pero que están supeditadas a la más importante, ¿cuándo podrán volver los 24.000 vecinos de Berruguete a un centro de salud en su propio barrio?