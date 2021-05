Vox cierra en Colón la campaña de la xenofobia y la provocación con el reto de sumar junto a Ayuso

Vox se envuelve de nuevo en la bandera de España para cerrar en una plaza de Colón abarrotada que aplaude su campaña más polémica. Su programa electoral ha consistido en un decálogo de medidas populistas y xenófobas. La principal propuesta económica repetida por la candidata autonómica, Rocío Monasterio, en todos su actos públicos se fundamenta en la disminución del número de diputados autonómicos, bajar todos los impuestos y eliminar las restricciones contra la pandemia en la Comunidad de Madrid.

Su exiguo programa lo han compensado con una campaña repleta de provocaciones. A base de ellas ha logrado un hueco a la derecha de Isabel Díaz Ayuso. Hasta el acto que organizaron en Vallecas, después de llamar "estercoleros multiculturales" a los feudos de la izquierda, los de Santiago Abascal estaban desaparecidos y todos los focos apuntaban a la presidenta-candidata. Con ese mitin que concluyó con cargas policiales y lanzamiento de objetos y piedras a los agentes, consiguieron que la actualidad política volviese a girar a su alrededor.

A partir de ahí, la actitud desafiante de Monasterio en el debate de la Cadena Ser y el mensaje xenófobo que diseminaron en todos sus actos y que llegó a pagar publicidad en un cartel contra los menores extranjeros no acompañados (MENA) colocado en la estación de Cercanías de la Puerta del Sol ha contribuido a que polémica tras polémica la formación de extrema derecha haya tenido un papel en la campaña sin aportar propuestas y con un tono agresivo contra sus adversarios de izquierdas.

Los líderes de la formación de extrema derecha han llegado a cuestionar las amenazas de muerte vertidas contra el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez. El mismo día que Monasterio espetó al exvicepresidente del Gobierno que se marchara del debate organizado en la Cadena Ser cuando se le pidió una opinión sobre las cartas con balas dirigidas contra representantes políticos, Abascal vitoreó ante cientos de seguidores a su compañera y aseguró que había cortado "dos orejas y el moño".

Este domingo, los de Abascal han regresado a Colón, su plaza talismán, donde consiguieron que PP y Ciudadanos legitimasen su discurso al retratarse conjuntamente las tres derechas por primera vez, cuando Vox solo tenía representación en Andalucía, y el lugar escogido también por la formación de Abascal para cerrar sus dos últimas campañas nacionales. Es la única formación política que reivindica años después el trío de Colón, donde este domingo han conseguido reunir a millares de seguidores y abarrotar el lugar escogido para cerrar la campaña.

Media hora antes de que empezase el mitin las 3.000 sillas dispuestas por la organización ya estaban ocupadas y centenares de seguidores se congregaban de pie alrededor de los asientos colocados por Vox. Las intervinientes en el acto, el diputado catalán Ignacio Garriga, la candidata autonómica, Rocío Monasterio; y el presidente del partido, Santiago Abascal, han enmarcado los comicios del 4 de mayo en clave nacional, asegurando que esperan que "sea el principio del fin del Gobierno de Pedro Sánchez", calificado en varias ocasiones como el "de la ruina y la miseria".

Insultos de los seguidores de Vox a Pablo Iglesias

Los representantes de Vox han insistido en que el objetivo en estas elecciones "es evitar que la izquierda entre en el Gobierno madrileño". En sus intervenciones han criticado duramente a las formaciones progresistas, llegando a asegurar que "Sánchez gobierna ilegítimamente la nación Española". Aunque los descalificativos más insultantes han sido dirigidos contra Pablo Iglesias, contra el que los seguidores de Vox han llegado a corear "rata, rata" ante la impavidez de Abascal. "¿Qué nos encontramos nosotros cuando entramos en las redes sociales? Y tenemos más derecho para quejarnos", ha asegurado, a pesar de que unos segundos antes había destacado que "no le gustan los insultos".

Aprovechando que uno de los episodios más polémicos de la campaña ha sido protagonizado por su candidata, el presidente de Vox ha vuelto a recordar lo sucedido en el debate de la Cadena Ser para homenajear a Monasterio y continuar con sus descalificaciones hacia el líder de Unidas Podemos. Sin mencionarle, Abascal ha agradecido que Monasterio defienda sus ideales frente a aquellos que "se van lloriqueando con el rabo entre las piernas cuando una mujer libre le lleva la contraria".

En su intervención, Abascal se ha dirigido al resto de rivales progresistas de Monasterio. Al líder socialista le ha llamado "Biden Gabilondo", en referencia al presidente de Estados Unidos. Y ha "agradecido que se quite la careta" tras dirigirse a Iglesias en el debate de Telemadrid y apuntar que "tenían doce días para ganar" las elecciones. Los líderes de Más Madrid también han estado en el disparadero del presidente de Vox por llamar a su formación "Más País" y no "Más España" . "¿Si no se atreven a decir Más España cómo van a representar a los españoles?", ha añadido.

Sin menciones a Ciudadanos y disculpando a Ayuso, por su comentario sobre la vida madrileña en la que "puedes cambiar de empresa o de pareja y no volver a encontrártelo nunca más", que ha considerado "un lapsus"; el presidente de Vox ha cargado contra Pablo Casado por "estar en la equidistancia frente al Gobierno de Sánchez".

La candidata, que ha intervenido antes que Abascal, ha señalado que el día 4 de mayo los electores escogen entre "el Madrid que defiende el producto local frente a la competencia desleal de los manteros, que van en las listas de la extrema izquierda de Pablo Iglesias". "Elegimos el Madrid hostil con los de casa o el Madrid de la prioridad de los nacionales en las ayudas sociales", ha apuntado Monasterio, que considera que "el voto a Vox es el único voto seguro".

Monasterio, telonera de Abascal

A lo largo de toda la campaña Monasterio se ha convertido en la telonera de Abascal. La dirección del partido decidió que el líder nacional tutelaría la candidatura de Monasterio. Es su jefe de campaña, su estratega y prácticamente ha sido su sombra en todos los actos públicos que se han llevando a cabo. Vox ha tirado de Abascal para tratar de mejorar los resultados que preveían las encuestas al convocar Díaz Ayuso las elecciones.

A lo largo de esta campaña, Vox ha conseguido mejorar su proyección demoscópica, la candidatura de Monasterio arrancó con algunos sondeos que le situaban a pocas décimas de no conseguir representación en la Asamblea de Madrid. Conforme han avanzado las semanas, han ido revertiendo la tendencia. Según el promedio de encuestas actualizado de TheElectoralReport para elDiario.es, la formación de extrema derecha sería la cuarta fuerza más votada —por delante de Unidas Podemos y Ciudadanos— con el 9,3% de voto y 13 (entre 8 y 18) escaños. Hace dos años Monasterio entró por primera vez en el parlamento autonómico junto a once diputados. En el escenario descrito por las últimas proyecciones de las encuestas apuntan a una holgada victoria del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, que tendría muchas posibilidades de gobernar gracias a los apoyos de los diputados de extrema derecha.

Vox este 4 de mayo se juega hacerse un hueco entre el electorado, ya que Isabel Díaz Ayuso tiene un perfil y un estilo muy atractivo para los seguidores de Abascal. "Creo que Ayuso está arrasando con un tipo de retórica, programa y estilo muy parecido al de Vox. Ayuso está ganando voxizándose", alerta el investigador Guillermo Fernández-Vázquez y autor del libro Qué hacer con la extrema derecha en Europa (Ed. Lengua de Trapo y ctxt.es). Aún así, Monasterio ya ha asegurado que no tendrá "ningún problema en ponerse de acuerdo" con la candidata del PP.