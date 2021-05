Cómo se nota que estás con la regla

Este lunes publicábamos en Micromachismos un artículo sobre los comentarios y gestos que muchas mujeres siguen aguantando cuando tienen la regla e invitábamos a las lectoras a contarnos sus anécdotas y experiencias. Desde caras de asco al explicar cómo funciona una copa menstrual, hasta el uso de todo tipo de eufemismos para evitar llamar a la regla por su nombre o referencias despectivas al mal humor y los cambios hormonales. A lo largo de esta semana, decenas de mujeres nos han hecho llegar sus respuestas a través de Instagram y del correo del blog micromachismos@eldiario.es. Estas son algunas de ellas.

Tengo 28 años. En mi caso, a parte del típico comentario "vaya humor tienes, como se nota que estás con la regla" y variantes, mi ex pareja le tenía verdadero asco a la regla y, cuando queríamos tener sexo y él sabía que había estado con la regla, me soltaba el comentario "asegúrate de que tienes eso bien limpio"..." Eso" en referencia a mi vagina. Ése es uno de los motivos por los que ya no es mi pareja.

Andrea

Tengo 24 años y os comparto mi experiencia sobre la regla. La primera vez que me "bajó" me eché a llorar, recuerdo que fue justo antes del viaje de final de curso de 6º de primaria y no fui por miedo a no saber usar las compresas, nadie me lo había explicado antes. Creo que no seré la única persona menstruante que durante los primeros veranos no me bañaba teniendo la regla por miedo a que se corte, a manchar, a usar tampones...

Además recuerdo que durante los primeros tres años de regla tanto mi abuela, como mi madre me repetían que "el mundo no se podía parar" porque yo tuviera la regla e ir al colegio con fuertes dolores e incluso vómitos y mareos. Actualmente me médico durante esos días con fuertes antiinflamatorios para poder "hacer vida normal" y aún así a veces me toca llamar a mi médica para que me dé uno o dos días de reposo faltando al trabajo, y con miedo a que me digan algo.

Marta

Algunas de las lectoras que han respondido en Instagram hacen referencia a comentarios inoportunos de los compañeros de trabajo, como aquellos que piden no hablar de "eso" (la menstruación) porque "da asco", o aquellos otros que te aconsejan que "para evitar el dolor tómate algo y sigue trabajando".

A otra de nuestras lectoras le han pedido "silencio", que no se quejase, ya que ya debería a estas alturas de la vida "estar acostumbrada a ese dolor". Además, le dicen a otra: "tampoco es que sea una enfermedad". Sin embargo es curioso como algunas mujeres reconocen que utilizan el eufemismo "estoy mala" para dar a entender que están en pleno ciclo, cuando "en realidad la salud es tenerla".

