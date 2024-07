Oleada de multas falsas de la DGT vía SMS

En los últimos días se ha detectado el envío masivo de mensajes fraudulentos que pretenden suplantar a la Dirección General de Tráfico (DGT). En ellos se notifica al receptor una supuesta infracción de tráfico y se le solicita que satisfaga su importe a la mayor brevedad mediante el enlace proporcionado que se presenta a continuación. Al pulsar sobre dicha URL adjunta, el usuario es redireccionado a un sitio web donde se le extraerán sus datos personales y bancarios.

El Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad), que es el centro de referencia público para los ciudadanos españoles en este tipo de situaciones, aconseja que, si has recibido un SMS de las características descritas pero no has pulsado en el enlace, bloquees al remitente y elimines el mensaje de tu bandeja de entrada. En caso de que hayas accedido al enlace y proporcionado datos personales o bancarios, ofrece una serie de recomendaciones que luego detallaremos.

El organismo proporciona más detalles sobre la mecánica de la estafa. Los mensajes enviados informan a la víctima de que tiene una multa sin pagar y le insta a efectuar el pago en un plazo máximo de 24 horas. También se le engaña al asegurar que ese texto supone ya el último recordatorio para satisfacer el importe de la supuesta sanción.

Al entrar en el enlace que contienen estos mensajes de texto, el usuario debe ir rellenando distintos formularios en los que paso a paso se le solicita que introduzca diferentes datos personales y, posteriormente, bancarios.

Al acceder al enlace, en la pantalla que le aparece al usuario se puede observar cómo el diseño y el logo se hacen pasar por los de la web legítima de la DGT. En ella se informa a la víctima de que tiene menos de 24 horas para realizar el pago de la multa y de esa manera evitar un recargo del 50% y posibles demandas.

A continuación puedes ver diferentes imágenes de ejemplos reales obtenidos de varios tipos de mensajes de texto fraudulentos, algunos de ellos por cierto con faltas de ortografía.

Consejos para las víctimas del timo

Para quienes hayan llegado a pinchar en el enlace enviado por los timadores y a proporcionar datos personales o bancarios, el Incibe aconseja proceder del siguiente modo:

-Realiza capturas de pantalla y guarda todas las pruebas posibles del smishing y de los enlaces adjuntos. Para validar dichas evidencias, puedes utilizar testigos online.

-Ponte en contacto con tu entidad bancaria. De esta forma, te indicarán las medidas necesarias para proteger tu cuenta.

-En los próximos meses, te recomendamos que practiques egosurfing para verificar que tu información personal no se haya visto filtrada en la Red.

-Para reportar el fraude, comunícate con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad del Incibe. De esta manera, se podrá evitar que otras personas sean víctimas. Por otro lado, puedes enviar las pruebas que hayas recolectado al buzón de reporte de fraude de la entidad.

-Procede a interponer una denuncia ante las autoridades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, asegurándote de proporcionar todas las evidencias que hayas logrado recopilar del fraude.

Para que no quepa ninguna duda, la Dirección General de Tráfico informa de que únicamente notifica sus multas a través de correo postal (con un posterior envío al tablón edictal si no han logrado localizarte en tu domicilio) y a través de notificación electrónica por medio de la Dirección Electrónica Vial, en caso de estar dados de alta en ella. Por tanto, la DGT nunca lleva a cabo notificación de sanción alguna vía SMS o correo electrónico.