"Mar caliente, planeta frito": Greenpeace denuncia el calentamiento de los océanos con una sartén gigante en el Mar Menor

La ONG Greenpeace España ha denunciado este martes el cambio climático desplazando una enorme sartén con un huevo frito en el Mar Menor (Murcia) para así poner de manifiesto el calentamiento progresivo que sufren los mares y el planeta. "El Mar Menor nos parecía un perfecto ejemplo para representar metafóricamente lo que cada vez se parece más a un caldo, un lugar donde podríamos freír un huevo algún día", han manifestado a través de un comunicado publicado en su página web.

Aunque parezca increíble, hemos hecho flotar una sartén de más de 500 kg con un #PlanetaFrito dentro para denunciar el calentamiento global



— Greenpeace España (@greenpeace_esp) 10 de julio de 2019

Con esta acción Greenpeace España exige a los políticos un "cambio urgente" en las política y medidas que conciernen la lucha contra el cambio climático. Según muestra la ONG, los mares han absorbido hasta el 93% del exceso de calor retenido en el planeta por los gases de efecto invernadero, procedentes de la quema de combustibles fósiles, entre otros, y lo que definen como un modelo económico y energético contaminante y "peligroso".

En esta maniobra se ha contado con la participación de más de 20 personas y el barco Rainbow Warrior, uno de los que integran la flota de Greenpeace. La sartén en cuestión pesa unos 500kg y está construida a base de hierro y madera. Tras su construcción, se colocó en la cubierta del buque y colgó de una grúa hasta depositarla en la superficie del Mar Menor.

El Mar Menor nos parecía un perfecto ejemplo para representar metafóricamente lo que cada vez se parece más a un caldo.



Un lugar donde, si no lo frenamos a tiempo, podríamos freír un huevo algún día



— Greenpeace España (@greenpeace_esp) 10 de julio de 2019

En este sentido, Greenpeace demanda que se actúe con "verdadera urgencia y valentía" para tomar decisiones que estén "a la altura del problema" del cambio climático. "No tenemos otra opción y no se puede entender que los que toman las riendas sobre nuestro sistema energético y económico que está causando este problema no den un giro radical en sus políticas", explican.

No es la primera acción que ejecuta Greenpeace en Murcia. Una de las primeras maniobras que hizo en España fue la denuncia de los vertidos tóxicos que se arrojaban en la bahía de Portman (Cartagena) a finales de la década de los años 80.