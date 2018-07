Magda Giannikou (Banda Magda): "Mi música no necesita fronteras"

Magda Giannikou de Banda Magda es una persona y una música tremendamente inquieta. Habla cinco idiomas; canta; toca el piano, la guitarra y el acordeón; compone diferentes estilos musicales siempre atravesados del jazz y es la cabeza de Magda Banda, un ensamble transnacional que viaja por todo el mundo. Este viernes a las 21.30 tocan en el Festival de La Mar de Músicas en Cartagena.

Hablas cinco idiomas, eres una griega que vive en Nueva York y en tu música mezclas ritmos brasileños, africanos, griegos, de la cumbia colombiana y de la `chanson´ francesa con el jazz. ¿De dónde te sientes? ¿De qué latitud es tu música?



Mi música viene de las cosas que veo, que me inspiran, que son parte de mí. No vienen de un lugar particular y no necesitan fronteras. Hay culturas que he estudiado más y que me son más familiares, pero cada nuevo descubrimiento enseguida forma parte de mí y de mi música. Me siento en casa en muchos lugares del mundo y eso me encanta.

En tu tercer álbum `Tigre´ has trabajado con muchos colaboradores: desde músicos, hasta ingenieros pasando por artistas visuales. ¿Tu equipo se siente extraño al tener una líder mujer?

En absoluto. Para mi equipo y para mí el género no tiene nada que ver con el talento y las habilidades. Me siento respetada entre mis compañeros y confían en mi pasión y trabajo duro. Nos movemos todos hacia `Tigre´o cualquier otro proyecto.

Banda Magda / SHERVINFOTO

¿Cuándo te sientes más feliz: cuando cantas, compones o tocas algún instrumento?

Depende del momento. No diría que cantar, componer o tocar me hacen más feliz, sino más bien que suceden momentos de gran belleza con cualquiera de ellos. Escuchar por primera vez un arreglo de cuerda en el que me he pasado toda la noche trabajando, un solo con el acordeón. También me apasiona la producción musical y el estudio. Definitivamente también me hace feliz estar detrás de la cabina y construir una experiencia sonora para que la gente la disfrute.

`Tigre´ trata del coraje y la falta de miedo: ¿Se espera de nosotros que vivamos con miedo? ¿A qué temes más?

No estoy segura de que esperar sea la palabra. Creo que podemos reconocer que el miedo existe y entonces elegir qué hacer con él. Me dan miedo una serie de cosas. El fracaso, la enfermedad, la muerte, las serpientes, los tiburones. Sobre todo, me da miedo no ser libre.

¿Por qué la narrativa es importante en tu música?

Me encanta contar historias. Creo que ayuda a la gente a conectarse con la idea artística.

¿Cómo te sientes al coincidir con Totó La Momposina en La Mar de Músicas en Cartagena después de haber versionado `El Pescador´?

¡Le saludaría y le diría que soy su fan!

¿Qué echas de menos de Grecia? ¿Cuál es tu visión de la situación de los refugiados en Grecia y Europa? ¿Eres consciente de este tema?

Echo de menos el mar, las islas, los barcos y nadar. Y sí, soy consciente del tema de los refugiados, no solamente en Grecia y Europa, sino en todo el mundo. Pienso que como humanos es nuestro deber apoyar a la gente que huye de su hogar para salvar su vida y la de su familia. Como artista me gustaría animar a la gente a tener una mente y un corazón abiertos. Estamos todos conectados.