Gregory Porter, Lee Ritenour, Dave Grusin, Bill Charlap Trío, Russell Malone y Cyrus Chesnut se suman al Jazz San Javier

El Auditorio Víctor Villegas ha sido el lugar elegido para presentar la 26 edición del Festival Internacional de Jazz de San Javier que se celebrará del 28 de junio al 22 de julio, con un total de 17 conciertos en 13 noches, tres de ellas en espacios abiertos, en San Javier, Santiago de la Ribera y La Manga del Mar Menor. A falta de conocer el Premio de esta edición del Festival, el cartel, obra de Casaú Estudio, adelanta la presencia destacada de instrumentos de cuerda como la guitarra, en este caso, y el piano, en una edición que estará dedicada a la memoria de artistas fallecidos recientemente como Joao Donato, Leny Andadre, Carol Sloane, Dean Brown, David Crosby, Ahmal Jamal y Tony Bennet.

El 26 Jazz San Javier cuenta con una importante presencia de talento cubano como el pianista Roberto Fonseca, Roberto Carlos Valdés 'Cuchurucho' y Cimafunk, conocido como el 'James Brown cubano'. Destacan presencias muy esperadas como Gregory Porter, considerado como el mejor vocalista de jazz del momento o la de la carismática Diana Krall. Habrá conciertos que dejarán huella como el de la banda tex mex, Calexico y grandes estrellas del jazz en combinaciones mágicas como la del genial guitarrista Lee Ritenour junto al pianista ganador de 7 Grammy, Dave Grusin, el cantante y pianista brasileño, Ivan Lins y la armónica de Grégoire Maret.

Otra combinación estelar será de dos grandes virtuosos como el guitarrista Russell Malone y el pianista Cyrus Chesnut. También al piano se sentará Bill Charlap, solista del bop y el hard bop, en una edición en la que no faltará el mejor soul con Steffen Morrison. Como es habitual Jazz San Javier también ejercerá de escaparate para lo mejor, del cada vez más nutrido panorama jazz español, con el trompetista Joan Mar Sauqué, el guitarrista Niño Josele y el armonicista Antonio Serrano, en un homenaje a Paco de Lucía, producido por el festival, a lo que se suma la original propuesta del almeriense José Luis Jaén y su fusión de jazz y copla. El swing de Adrian Cunningham, la vocalista Carole Alston y el show con toques New Orleans de Steam Brass Band, llevarán el Festival a la calle con tres conciertos gratuitos.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, asistió a la presentación del Festival, que forma parte de la marca regional Festivales Región de Murcia, junto al alcalde de San Javier, José Miguel Luengo y el director del Festival y concejal de Cultura, David Martínez, que fue el encargado de desgranar las novedades en la programación y de anunciar la próxima presentación de un documental sobre el Festival.

El documental que se estrenará en mayo, en un acto en el que también se anunciará el Premio de esta edición, lleva por título 'San Javier, 25 años de pasión y ritmo', con el que se celebra su primer cuarto de siglo. La cinta es obra de la productora Sinopsis Vugucela, con dirección de Jaime de Castro Fernández y realización y guion de Pepe Pardo. Para la consejera Carmen Conesa, el Festival de Jazz de San Javier “es un referente por su impacto cultural, y también turístico, además de por su proyección nacional e internacional” y recordó su inclusión en la marca Festivales Región de Murcia. El alcalde, José Miguel Luengo, subrayó el nivel de los artistas anunciados y el hecho de que “un año más el Festival sale a la calle con tres conciertos gratuitos que saldrán al encuentro con el público en La Manga del Mar Menor, Santiago de la Ribera y San Javier”. Luengo agradeció “la ilusión y pasión” que pone el grupo de funcionarios municipales, que organizan el Festival que recordó “es de gestión íntegramente municipal con un presupuesto municipal en el que contamos con la ayuda del Gobierno regional y de las empresas patrocinadoras”, a las que agradeció su colaboración.

Programa Auditorio Parque Almansa

Aunque el Festival abrirá el 28 de junio con el primero de los tres conciertos gratuitos, que tendrá lugar en la plaza de España, de San Javier, con Adrian Cunningham and His Old School, los conciertos programados en el auditorio del Parque Almansa comenzarán el 29 de junio con un programa doble que abrirá la cantante y guitarrista, Anna Luna y cerrará el pianista y compositor cubano, Roberto Fonseca. Anna Luna, que pasó por Jazz San Javier en 2019, vuelve con su último disco 'Argentina besa el Mediterráneo', en el que fusiona jazz con el tango y la canción popular de Argentina, acompañada por un excelente sexteto de músicos del que forma parte el pianista Jaume Vilaseca. El pianista cubano Roberto Fonseca, abanderado de la fusión del son cubano y el jazz, presentará su último disco 'La gran diversión', en el que, el que el que fuera miembro de la mítica Buena Vista Social Club, propone una vuelta a la época dorada de la música cubana.

La noche del viernes 5 de julio acogerá de nuevo un programa doble con dos propuestas diferentes: por un lado el recuerdo a Bebo Valdés, con su nieto, el genial pianista cubano, Roberto Carlos Valdés 'Cucurucho', que tocará junto a uno de los mejores contrabajistas del jazz español, Javier Colina que conocía bien a Bebo Valdés que con el que trabajo en numerosas ocasiones como en el célebre 'Lágrimas negras' que grabó junto a Diego El Cigala. Les acompañarán la cantante Alana Sinkëy y el percusionista Moisés Porro. La noche acabará ritmo de soul con el vocalista nacido en Surinam y afincando en Amsterdan, Steffen Morrison que vuelve a Jazz San Javier con su nuevo disco 'Legacy', en el que el soul comparte ritmos con el rock, blues, gospel y pop.

Gregory Porter, una de las presencias más deseadas en esta edición, no se hará esperar y el sábado 6 de agosto actuará, por primera vez, sobre el escenario del auditorio Parque Almansa. Considerado el mejor vocalista de jazz masculino de nuestro tiempo, Gregory Porter se mueve con su voz de barítono en la frontera del jazz, el soul y el gospel. Greogory Porter repasará los grandes éxitos de su exitosa carrera acompañado por un quinteto de excelentes músicos.

El jueves 11 de julio llega un concierto soñado para los amantes del jazz y de la buena música con algunos de los mejores músicos contemporáneos. El maravilloso bloque formado por dos de los mejores y más influyentes músicos de su generación, el guitarrista Lee Ritenour y el pianista y compositor, autor de bandas sonoras memorables como 'El Graduado', Dave Grusin, presentan su nuevo disco conjunto 'Brasil', junto a dos invitados especiales como el aclamado músico brasileño , Ivan Lins, cantante, pianista y compositor y Grégoire Maret, virtuoso de la armónica.

El viernes 12 de julio llegará una de las bombas del Festival, la banda fronteriza, Calexico, protagonista de un directo electrizante para el público que podrá disfrutar de un sonido único, el que nace en la frontera de Estados Unidos y México. La banda fundada en 1996 por el cantante y guitarrista Joey Burns y el baterista John Convertino repasará sus éxitos muchos de ellos rescatados de su inolvidable álbum 'Feast of Wire', del que el pasado año publicaron una edición especial para celebrar su 20 aniversario.

El sábado 13 de julio habrá programa doble con un primer concierto a cargo del trompetista y compositor catalán Joan Mar Sauqué, claro exponente del nuevo jazz en España, que visita Jazz San Javier por primera vez, acompañado por su Quinteto y la pianista y vocalista de jazz, de Oklahoma, Champian Fulton. El segundo concierto lo ofrecerá un combinado de lujo formado por dos grandes del jazz: el guitarrista Russell Malone y el pianista y compositor, Cyrus Chesnut, que ofrecerá uno de los conciertos más esperados por los amantes del jazz. Les acompañará una potente sección de ritmo con el contrabajista Daryl Hall y el baterista Willie Jones II, y la cantante norteamericana de ascendencia camerunesa, Ekep Nkwele.

El James Brown cubano

Otro de los conciertos bomba de esta edición de Jazz San Javier llegará el viernes 19 de julio con el cubano, Cimafunk, Erik Alejandro Rodríguez , cantante y compositor, además de un gran showman, al que se le ha apodado como el James Brown cubano. Junto a su banda La Tribu, Cimafunk, fusiona el funk con el blues, el hip hop y la música cubana en un estilo único con el que está revolucionando la música funk y la música latina, no en vano, la revista BillBoard ya lo seleccionaba en 2019, entre los 10 artistas latinos a seguir.

El sábado 10 de junio habrá programa doble y pleno de presencia española. José Luis Jaén actúa por primera vez en Jazz San Javier donde dejará sonar su voz desgarradora con un estilo propio en el que se dan la mano sus raíces musicales flamencas, copleras y de boleros con su gusto por el jazz. Entre los magníficos músicos que le acompañarán en Jazz San Javier figura el pianista valenciano Alex Conde, especialista en la original fusión del jazz y la copla. El segundo concierto lleva por título San Javier a Paco de Lucía, una producción de Jazz San Javier en recuerdo del genial guitarrista en el décimo aniversario de su muerte. Lo protagonizan el guitarrista Niño Josele y el armonicista Antonio Serrano, dos grandes músicos que trabajaron como miembros de su grupo durante muchos años, que juntos repasarán algunos de los grandes temas de Paco de Lucía.

El cierre de lujo de esta edición lo pondrá, el 22 de julio, Diana Krall, otra de las presencias más deseadas y esperadas en el Festival Internacional de Jazz de San Javier que visita por primera vez y donde ofrecerá un concierto en el que la pianista y vocalista canadiense, de voz cálida y sensual, hará un repaso por los álbumes fundamentales de su amplia discografía. Diana Krall, que ya forma parte del olimpo de los artistas de jazz, abordará temas clásicos, con referentes como Nat King Cole y Frank Sinatra, composiciones propias, bossa nova y versiones de temas pop.

Programa Teatro de Invierno

El Teatro de Invierno, ubicado a pocos metros del auditorio en el Parque Almansa, ofrece un espacio más íntimo y recogido para el concierto que ofrecerá el 3 de julio, el pianista de jazz, Bill Charlap, especialista en los grandes estándares del género. Actuará con su Trío con el que ha grabado su último trabajo Streets of Dreams, con Blue Note Records, en el que interpreta títulos clásicos del cancionero americano y otras composiciones de músicos como Billy Strayhorn, Duke Ellington y Dave Brubeck, entre otros. Además, Charlap ha tocado con grandes del jazz como Bill Evans y Tonny Bennett, al que se recuerda especialmente esta edición de Jazz San Javier, y con el que grabó el célebre álbum ,“The Silver Lining: the songs of Jerome Kern”.

Conciertos gratuitos

Como es habitual, Jazz San Javier, llevará tres conciertos gratuitos a espacios abiertos en San Javier, La Manga del Mar Menor y Santiago de la Ribera.

El 28 de junio, la apertura del Festival, se traslada a la plaza de España de San Javier con Adrian Cunningham, un reconocido instrumentista de viento y referente del Swing y la música tradicional de Nueva Orleans, junto con su banda Old School.

El Puerto Tomás Maestre, en La Manga del Mar Menor, será el escenario perfecto, junto al mar, para escuchar a la cantante de jazz, gospel y blues estadounidense Carole Alston de cuya voz, el Financial Times dijo que era “tan dulce y oscura como la miel de caña”. Actuará el domingo 14 de julio acompañada por un cuarteto musical.

El miércoles 17 de julio el grupo murciano Steam Brass Band pondrá a bailar a todo el público en la explanada Barnuevo, de Santiago de la Ribera, con su estilo desenfadado y alegre con el que adaptan éxitos actuales al sonido New Orleans a base de viento y percusión.

Entradas

Las entradas y abonos se pondrá a la venta a principios de mayo. El precio del abono será de 129 euros incluyendo todos los conciertos excepto el de Diana Krall. Las entradas tendrán las bonificaciones para personas mayores, estudiantes y personas discapacitadas.