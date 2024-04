Jazz San Javier nos invita a dar una vuelta musical al mundo en su XXVI edición

La XXVI edición de Jazz San Javier fue presentada por la consejera de Cultura, el alcalde de la población marmenorense y su director y concejal de Cultura, Carmen María Conesa, José Miguel Luengo y David Martínez, respectivamente. El vestíbulo del auditorio regional Víctor Villegas fue el marco para dar a conocer los nombres de los músicos que conforman esta nueva cita con la música de jazz y sus géneros colaterales.

Habrá para la ocasión varios de los más jóvenes talentos que despuntan en la actualidad en ese recambio generacional que se produce cada año. Pero también tendremos unos escasos nombres de las grandes figuras que todavía mantienen su actividad. ¿Qué significa ello? Para mi percepción es que, sin abandonar su dignidad y calidad, Jazz San Javier está perdiendo aquellas ediciones en las que los grandes nombres del género pasearon su música por el auditorio del Parque Almansa, en las que tampoco faltaron los más noveles (algunos de ellos). Ahora han cambiado el orden; los noveles toman el protagonismo y algunos (escasos) de los grandes nombres del género vienen o regresan al viejo escenario de un festival que ha conocido grandes programaciones, como indico, en anteriores ocasiones. Pero aun así y repasando la programación de este 2024, les puedo asegurar que se arrepentirán si se pierden alguna jornada de las 13 noches en las que se distribuyen sus 17 conciertos de esta XXVI edición.

“Es un festival único, que se transforma en un reclamo de los más importantes que la Región de Murcia posee a través de la música”, según destacó la consejera de Cultura del Gobierno murciano, Carmen María Conesa, quien subrayó que “es uno de nuestros festivales punteros, en un canto a lo mejor del ser humano”. Conesa dio a conocer que su departamento ha librado para este año un millón de euros para Festivales Región de Murcia, de los que 180.000 se destinan a Jazz San Javier.

José Miguel Luengo, alcalde de San Javier, destacó que la presente edición del festival jazzístico vuelve a los diferentes enclaves del municipio, para que los ciudadanos se encuentren con esta música. También señaló que el nuevo Teatro de Invierno (a escasos metros del auditorio de verano, marco del festival) tendrá en esta edición uno de los más destacado conciertos. Luengo apuntó, finalmente, que “San Javier vuelve a ser la capital cultural del Mar Menor” y espera y desea que todos los aficionados y ciudadanos que acuden a su llamada, no se vean defraudados.

Para entrar en materia, esto es desmenuzar esas trece noches de conciertos, el director de Jazz San Javier (y concejal de Cultura del municipio), David Martínez, citó el lema 'Más de medio siglo jazzeando', para concretar que la XXVI edición se celebrará del 28 de junio al 22 de julio próximos. Serán un total de 17 conciertos distribuidos en 13 noches y, como ya adelantó su alcalde, por primera vez se celebrará un concierto en el Teatro de Invierno. Los abonos costarán 129 euros para presenciar todos los conciertos salvo el de Diana Krall, que será la encargada de clausurar esta edición. David Martínez también señaló que, en los primeros días de mayo próximo, se pondrán a la venta, así como la celebración de una jornada para el estreno del documental '25 años de pasión y ritmo', que ha elaborado la productora audiovisual Sipnosis Vugucela, bajo la dirección de Jaime de Castro y con guion y realización de Pepe Pardo. En ese mismo acto, se dará a conocer el Premio Anual del Festival a Toda una Vida dedicada a esta música.

Nombres que regresan

Anna Luna, la compositora y cantante catalana, abrirá la jornada del 29 de junio para presentarnos su reciente disco titulado 'Argentina besa el Mediterráneo', acompañada por el pianista Jaume Vilaseca que será el director del sexteto de músicos que giran con Luna.

Otro de los nombres que regresa en esta edición es Bill Charlap, el pianista que ha recreado muchas de las piezas estándar del libreto jazzístico. Su participación en muchas de las grabaciones que han llevado a cabo un gran número de los grandes del género le han propiciado su finura y gran fama, pero tal vez su mayor éxito lo ha logrado con su formación en trio, como se le podrá ver en el Teatro de Invierno el 3 de julio.

Javier Colina y la voz de Alana Sinkëy también regresan a Jazz San Javier -juntos en esta ocasión-, para participar en el homenaje a Bebo Valdés que encabeza su nieto 'Cucurucho' Valdés el día 5 de julio. Esa misma noche y tras la música cubana, otra oportunidad en el auditorio del Parque Almansa para recibir por segunda ocasión, a una de las más sólidas voces del soul residente en Ámsterdam. Nos referimos a Steffen Morrison. Sin duda, jornada de contrastes auténticos a cuál de ellos más atractivo.

Para el día 11 de julio, San Javier ha preparado un concierto para no perdérselo. El que van a protagonizar tres auténticas leyendas: Lee Ritenour & Dave Grusin, con la participación especial del pianista y cantante carioca afincado en Estados Unidos Ivan Lins. Con la suma del armonicista Gregoire Maret, nos regalarán el espectáculo que han titulado 'Brasil' World Tour.

El sábado 13 de julio será de doble concierto. El segundo de ellos tendrá como protagonistas a Russell Malone y Cyrus Chestnut Quartet. Chestnut repite en San Javier, con una invitada especial: Ekep Nkwelle. Otro de los conciertos que prometen y mucho, para los aficionados denominados 'pata negra' del género.

Por último, en este apartado de los que repiten, el día 20 en su segunda parte Jazz San Javier ha producido 'San Javier a Paco de Lucía'; el homenaje al recuerdo del Maestro de la guitarra flamenca, con dos músicos que son ya como de la casa: Niño Josele y Antonio Serrano. El grupo lo completan José Heredia (piano), Kike Terrón (percusión y set de batería), Yarel Hernández (bajo) y Nino de los Reyes (baile).

Nuevos en este escenario

El desfile de los nombres que visitan Jazz San Javier por primera vez se inicia el día de la apertura de la XXVI edición que, inusualmente en esta ocasión, se llevará a cabo fuera del marco habitual siendo el primero de los tres conciertos en la calle. Se trata del australiano Adrian Cunningham and His Old School Jazz Band cuyo ritmo, elegancia y swing se podrá disfrutar en la Plaza de España de San Javier.

El día 29 de junio y tras el concierto de Anna Luna, el pianista cubano Roberto Fonseca desplegará su espectáculo 'La Gran Diversión', en el que recrea el ambiente del Cabane Cubaine; mítico cabaret parisino de Montmartre de los años 30, en el que se bailaban aquellos clásicos temas de la dorada época cubana.

El sábado 6 de julio será el espacio para uno de los cantantes más aclamados en los últimos años en los escenarios del mundo: Gregory Porter. Con su disco 'Liquid Spirit' editado en 2013, logró el Grammy al Mejor Álbum Vocal de Jazz. En tan sólo 15 años, Gregory Porter ha alcanzado los primeros peldaños del género recreándose en piezas del Songbook americano, entre las que destacan las que llevaron al éxito sus tres cantantes favoritos: Nat King Cole, Donny Hathaway y Stevie Wonder. Una noche prometedora y, posiblemente, para no olvidar.

El viernes 12 de julio es la fecha reservada para uno de los conciertos de esta edición que, seguramente, más expectación ha levantado. Se trata del que va a protagonizar el grupo Calexico. Los norteamericanos nos ofrecerán su décimo álbum de estudio titulado 'El Mirador', con esa mezcla de sonidos fronterizos que confluyen en Arizona como puedan ser el tejano, post-rock, indie folk y rock, americana, jazz fusión, rock latino o country alternativo. Algunos lo han calificado como si estuvieras escuchando una banda sonora de un 'espagueti western'. Creo que aquellos que no conocen a este grupo, lo mejor es que asistan al concierto y saquen sus propias conclusiones. El espectáculo y buen rollo están garantizados.

Para el día 13 de julio está prevista la actuación de uno de nuestros jóvenes valores del jazz: El trompetista Joan Mar Sauqué y su Quinteto, del que formará parte la pianista y cantante norteamericana Champian Fulton, como invitada especial. A pesar de la juventud de Sauqué, la noche promete darnos otro de los excelentes conciertos de jazz que aparecen en cada nueva edición.

Ya lo hemos citado. La segunda parte de esta jornada del 13 de julio estará dedicada al proyecto que desarrollan Russell Malone y Cyrus Chestnut Quartet, con la invitada especial Ekep Nkwelle. Malone y Nkwelle nos visitan por primera vez y su propuesta es una puesta en escena de primer orden, donde el swing embriagador que desarrollan puede dejarnos fuera de combate rápidamente. La maestría de Malone y Chestnut se unen a la vanguardia y juventud de la voz de Ekep Nkwelle, que el año pasado fue becada por el propio Wynton Marsalis. En suma, una noche de dobles satisfacciones la que nos espera.

El domingo 14 de julio viajaremos hasta el Puerto Tomás Maestre de La Manga del Mar Menor, para disfrutar con otro concierto magnífico que ofrecerá la cantante norteamericana afincada en Alemania, Carole Alston. Una dilatada trayectoria en la música de jazz o en musicales como 'Jesucristo Superstar', o 'West Side Story' a los que une una buen número de discos publicados, nos da una idea inequívoca del concierto que deleitará a los asistentes en La Manga.

El miércoles 17 tendrá lugr el último de los conciertos fuera del marco habitual de Jazz San Javier. Será en la Explanada Barnuevo, de Santiago de la Ribera, con la formación Steam Brass Band. Nueve músicos de diferentes trayectorias que aúnan sus talentos para hacernos disfrutar del swing y en un ambiente absolutamente enloquecido.

El viernes 19, nos llega un concierto curioso en cuanto a la fusión que practica el cantante cubano Cimafunk. Sus 35 años de vida han transcurrido muy alocados y siempre experimentando, de manera autóctona, hasta lograr hacerse con un estilo propio y atrevido. La fusión del jazz, el funk, el blues y la rumba logran un singular concierto que no deja indiferente a quien lo disfruta.

El sábado 20 de julio -y antes del concierto homenaje a Paco de Lucía-, Jazz San Javier nos trae en esta edición a una voz que, aunque el éxito le ha llegado a una edad madura, nos ha dejado una impresionante tarjeta de visita durante su participación en el programa de TVE Cover Night. Nos referimos a José Luis Jaén. ¿Recuerdan su versión tan original de 'Puro teatro' llevada al éxito por la recordada cantante cubana La Lupe? Me atrevo a aventurar que será un sobresaliente prólogo al homenaje que Jazz San Javier ha preparado, a continuación, para Paco de Lucía. Al tiempo.

Y el broche de la XXVI edición de esta cita musical, lo pondrá la pianista y cantante canadiense Diana Krall, el lunes 22 de julio. Una fecha un tanto aventurada ya que muchos de los aficionados que acuden cada día a presenciar los conciertos tienen que combinarlos con un madrugón laboral al día siguiente (martes). Pero también es cierto y está demostrado que, para Jazz San Javier, no hay nada imposible y hemos asistido a llenos en jornadas entre semana. Diana Krall es la primera vez que visita el festival y lo hace para protagonizar la clausura de este año.

En definitiva y como han podido comprobar, los grandes nombres del género se han reducido a favor de los que son menos grandes o están en sus inicios. El cartel no va a defraudar; estamos seguros de ello, pero también lo es que en relación con otras ediciones que precedieron a éstas últimas, los atractivos van en caída. Menos mal que no baja la calidad y hay que ir confiando, como lo demuestran, en las nuevas generaciones. Es ley de vida. Estén atentos y no pierdan el hilo.