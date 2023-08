Miguel Poveda obtiene la Medalla de Oro de La Unión en la clausura del Cante de las Minas

“Me esperaba un día bonito, pero esto me desborda”. Con estas palabras, un Miguel Poveda emocionado recibía la Medalla de Oro Ciudad de La Unión, un homenaje dedicado al cantaor y a la celebración del trigésimo aniversario de su victoria en el certamen. Con la obtención de la ‘Lámpara Minera’ comenzó su carrera, y Poveda intentó verbalizar todo lo que tenía “en el corazón”.

“Si hace 30 años me cuentan esto, ni me lo creo, porque ni siquiera me creía lo que me estaba pasando cuando llegué aquí”, confesó el artista, que se convertía en la persona que más reconocimientos en vida ha recibido del municipio: una calle con su nombre, una placa en la Avenida del Flamenco, el nombramiento como Hijo Adoptivo y el ‘Castillete de Oro’ y, por último, la Medalla de Oro Ciudad de La Unión.

El homenaje a Poveda estuvo cargado de sorpresas: el cantaor Arcángel, acompañado al toque por Pablo Barrionuevo, deleitó al público del Salón de Actos de la Casa del Piñón con una formidable actuación. Personas queridas y admiradas por Poveda como Pedro Almodóvar, Blanca del Rey, Eva la Yerbabuena, Luis 'El Zambo', Pepe Cros, Rozalén, Víctor Manuel, Soleá Morente, Cristina Hoyos, Pitingo, Martirio o Los Morancos, entre otros, quisieron formar parte del homenaje y aparecieron en él a través de un vídeo en el que le expresaron su cariño. Asimismo, recibió una foto de su paso en el festival, en la que se ve un Poveda joven, enérgico, subido al escenario y disfrutando de su pasión.

Poveda volvió 30 años atrás con sus palabras, emocionado pero sin dejar de esbozar una sonrisa, recordando aquel tren en el que aprendió los cantes mineros con indicaciones de Juan Ramón Caro, que le animó a participar en el concurso. “Muchos de los cantes no los conocía en profundidad para presentarme, y además recordaba que Mayte Martín había ganado y yo no me veía ahí”, confesó. Pero empezó a estudiar “climas y salidas” de estos cantes en el trayecto y, desde luego, supo estar a la altura. Unas cintas de cassette que le envió Pencho Cros, hablándole y enseñándole en cante, le ayudaron a preparar su cita con el Cante de las Minas, sin imaginarse que sería vencedor y que comenzaría aquí su carrera.

Le llamó su madre desde Badalona al día siguiente de ganar para decirle que “el teléfono no paraba de sonar”, y que le habían llamado para una película y salía en los telediarios y la prensa, y que tenía que volver. “Todo parecía una fantasía, pero enseguida entendí que esto era serio, que tenía que currármelo porque esto no era llegar y besar el santo, porque el listón estaba alto”, recordó. Esos días en La Unión los rememoró como “mágicos”

Durante estos años, La Unión le ha acompañado a cada lugar, y él siempre ha hablado “con orgullo y amor” de esta tierra que le permitió que su padre se llevara el mejor regalo de su vida: “ver cómo a su hijo lo quiere una tierra que está en sus venas”. Para Poveda, con familia lorquina y abuelo minero, estaba destinado que aterrizara aquí y se hiciera “más murciano”.

El homenaje acabó con un ‘flashback’, porque en el escenario, de forma improvisada, volvieron a reunirse Miguel Poveda y Juan Ramón Caro, que le acompañó al toque en el 93, para interpretar una minera de Pencho Cros ante un Salón de Actos abarrotado que se puso en pie y se rindió, una vez más, a su arte, su corazón y su cercanía.

Pregonero de la próxima edición

Aprovechando el homenaje, Miguel Poveda y Joaquín Zapata anunciaron una sorpresa: el cantaor será el pregonero de la 63ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas. La correspondiente al año 2024. El pregón será musical e implicará a más personas, según adelantó el artista. Antes, entregará la ‘Lámpara Minera’ al nuevo ganador o ganadora del máximo galardón al cante esta misma noche en la final del concurso de la 62ª edición. “Quiero ver en la persona que gane, aquellos ojos que tenía yo cuando gané”, concluyó.