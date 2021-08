Sidecars, Depedro, Muerdo y Natalia Lacunza en el B-Side Festival de Molina de Segura

El XVI Festival BSide se celebrará del 2 al 5 de septiembre la localidad de Molina de Segura. Contará con las actuaciones en directo de Sidecars, Depedro, Natalia Lacunza, Muerdo y La La Love You, entre muchas otras. Un cartel artístico que se complementa con actuaciones no menos especiales como las de Carlos Vudú & El Clan Jukebox, Kingdom, Wave, Las Wonder, Ruto Neón y Don Fluor.

El Auditorio Municipal Fernández Gil - Parque de la Compañía acogerá los conciertos de Sidecars + Carlos Vudú & El Clan Jukebox (jueves 2 de septiembre, 21h), Depedro + Muerdo (viernes 3 de septiembre, 21h) y Natalia Lacunza + Suu (sábado 4 de septiembre, 21h). El resto de programación, BSide Tapas se realizará en la Plaza de España (junto al Ayuntamiento), el Baby BSide será el sábado 4 al mediodía (lugar por confirmar). Toda la programación del festival se realizará con todos los sistemas de seguridad y sanitarios exigidos #culturasegura.