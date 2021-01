La Universidad de Murcia aplaza dos semanas los exámenes presenciales

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia (UMU) acordó aplazar los exámenes presenciales 15 días a partir del 18 de enero tras la presión ejercida por la comunidad de estudiantes. El Servicio Murciano de Salud (SMS) también había decidido igualmente este viernes el aplazamiento del examen de oposición que tenía previsto realizarse el domingo para evitar así el desplazamientos de miles de personas, uno de los argumentos planteados por los alumnos quienes temían por el colapso de los medios de transporte públicos.

Otros de los problemas que habían puesto sobre la mesa los estudiantes era las posibles aglomeraciones y la formación de corrillos a la puerta de la Universidad tras acabar los exámenes. Con el hashtag #NoOsImportamosUM, los alumnos mostraron en las redes su malestar ante la falta de alternativas al modelo presencial en estas fechas, que no consideraban acorde a las circunstancias actuales de la pandemia. De esta forma, la institución ha respondido a las quejas de quienes se encuentran en la franja de edad que más está sufriendo en la tercera ola la incidencia del coronavirus, de los 17 a los 25 años. Desde el pasado jueves, el Gobierno regional prohibió la reunión entre personas no convivientes, aunque esta medida no afecta a los espacios de trabajo ni a los centros educativos.

La decisión fue adoptada por unanimidad tras la votación de los miembros del Consejo de Gobierno, integrado por más de 50 representantes de todos los grupos, entre los que se encuentran los profesores, el rectorado y estudiantes de la Universidad, entre otros. De este modo, aunque no se ha apostado por la posiblidad de hacer los exámenes online, tal y como demandaban los estudiantes, al menos se ha dejado este margen de tiempo para la realización de exámenes en el que, en principio, debería reducirse la curva de contagios que ha alcanzado esta semana récords consecutivos en la Región. "Estamos en una situación crítica", dijo en rueda de prensa el viernes Jaime Pérez, portavoz del Comité de Seguimiento COVID-19 en la Región de Murcia.

También en el último informe del Comité Técnico Asesor para Actuaciones Relacionada con la COVID-19 Universidad de Murcia publicado el pasado miércoles se subrayaba la necesidad de "restringir al máximo la actividad grupal presencial para con ello reducir las oportunidades de transmisión por interacción social implicada en las actividades académicas o derivadas de ellas de todos los miembros de la comunidad universitaria".

Las facultades volverán a ponerse en marcha el 1 de febrero, fecha en la que estaba prevista el comienzo del segundo cuatrimestre, pero que dadas las circunstancias se producirá más tarde.