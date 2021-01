NoOsImportamosUM: Los estudiantes de la Universidad de Murcia exigen una convocatoria de enero "segura" ante la tercera ola de la pandemia

Los alumnos de la Universidad de Murcia -UM- no están de acuerdo con las condiciones en las que tienen que realizar los exámenes durante la convocatoria de enero. Con el hashtag #NoOsImportamosUM, los estudiantes han mostrado su malestar ante la falta de alternativas al modelo presencial, que consideran que no es acorde a las circunstancias actuales de la pandemia.

"Estamos en una situación epidémica en la Región de Murcia como nunca se ha visto", explica el presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (CEUM), Amal Conesa. "Tenemos el pico de contagios más alto desde marzo y el grupo de edad de 17 a 34 años -que es el grupo tipificado de universitarios- con la mayor incidencia acumulada en los últimos catorce días".

A su inquietud se suma la de Daniel Serrano, portavoz del Frente de Acción Estudiantil (FAES): "Actualmente los ratios de alumnos son muy altos y ponen pocas aulas. A lo mejor dividen una clase de 100 personas en dos aulas".

Sus temores se confirmaron el primer día de exámenes, cuando los estudiantes de la facultad de Educación documentaron la falta de distancia de seguridad en los pasillos del aulario Giner de los Ríos. El pasado viernes, la UM reconoció que no se cumplieron las medidas de seguridad.

Os cuento mi experiencia en el aulario giner de los ríos.#NoOsImportamosUM pic.twitter.com/MXklmCUiGs — моиτѕє (@MontseVarela99) 7 de enero de 2021

"Estamos en enero, aunque la entrada sea escalonada - unas 20 personas cada 5 minutos- la realidad es que la gente no va a estar esperando fuera. Se meterán en el hall por si se les pasa el turno y no lo han escuchado. Es un poco idealista por parte del rectorado pensar que no se van a producir esas aglomeraciones", apunta Serrano.

De acuerdo con el vicerrector de Calidad, Cultura y Comunicación, Francisco Javier Martínez Méndez, el colapso fue debido a "un fallo": "Parece ser que un profesor o profesora pasó lista en la puerta del aula y los alumnos como es normal se acercaron a ver si decían su nombre. Vamos a dictar una orden para que si se pasa la lista sea dentro del aula".

Las asociaciones estudiantiles aseguran "no comprender" la negativa del rector de la Universidad, José Luján, a realizar el examen de forma online: "Luján defiende que los exámenes serán presenciales siempre y cuando el gobierno regional lo indique", asegura Conesa.

"La postura de todos los estudiantes tras la consulta del pleno es que consideran más responsable que la modalidad sea no presencial", expone el presidente del CEUM. "Aunque a los estudiantes a su vez les preocupa que al cambiar a esa modalidad aumente la dificultad. De todas formas, consideran que los criterios sanitarios deben estar por encima de lo académico".

Desde el CEUM aseguran que la modalidad online sería la más garantista, ya que "mantener la convocatoria presencial puede dar lugar a que dentro de una semana tengamos que cambiar de modalidad y hayamos hecho una convocatoria de exámenes mixta". Algo que el vicerrector de Comunicación confirma como posible: "Si las autoridades sanitarias ordenan hacer los exámenes online tenemos un reglamento aprobado. Se habrán hecho exámenes con todas las garantías en el mundo presencial y exámenes con todas las garantías en el mundo online".

De ser los exámenes online FAES exige que se la UM "reparta ordenadores, tarjetas de red y se habiliten espacios públicos y seguros para la realización de los exámenes". De acuerdo con Martínez Méndez, la UM continuará repartiendo ordenadores a "aquellos alumnos que lo necesiten": "El año pasado repartimos ordenadores y este año lo seguimos haciendo. El año pasado las empresas telefónicas ayudaron mucho, logramos repartir 500 conectividades. Este año creo que no nos han dado ninguna conectividad pero a los casos de verdadera necesidad se les está pagando la conexión".

"Faltan líneas de transporte"

No solo preocupa la falta de seguridad en las facultades: las asociaciones de estudiantes también temen el colapso de los medios de transporte públicos. "En horas puntas el tranvía y los autobuses van masificados, sin respetar las medidas de seguridad. Si ya se ha abarrotado en un modelo semipresencial, durante un periodo de exámenes va a haber un colapso aún mayor", lamenta Serrano. "Aquí ya no solo se ponen en peligro a las estudiantes, también a otras personas. Puedes ir al examen sin síntomas e infectar al resto".

"Si la convocatoria se mantiene en modalidad presencial hay que reforzar el transporte. Se han reducido horarios de transporte de otros municipios a la capital murciana porque se ha realizado un cierre perimetral. Hay que garantizar es que todos los estudiantes puedan asistir a sus exámenes. Y hay que garantizar que los estudiantes de otras comunidades autónomas también puedan", exige el CEUM.

A sus peticiones se suman las de FAES: "Pedimos que se reincorpore la plantilla en ERTE de Latbus, se aumente la flota de autobuses, se llegue de nuevo a las pedanías que en estos momentos están muy aisladas y que haya más pasos de tranvía".