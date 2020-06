Diego José Mateos, alcalde de Lorca: "Es más importante que nunca la responsabilidad personal de cada uno"

Diego José Mateos Molina se siente satisfecho de cómo está afrontando Lorca, la ciudad de la que es alcalde, la entrada a la fase 2. El primer edil socialista, asumió el puesto tras una elecciones municipales de infarto con el apoyo de Izquierda Unida y Ciudadanos (en un giro inesperado de los naranjas) tras 12 años de gobiernos del PP en la ciudad.

Casado y padre de dos hijos, Mateos estudió Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Murcia. Además, es funcionario de Estado con plaza de secretario general en el Ayuntamiento de Águilas, y secretario general de la agrupación socialista lorquina desde 2015.

"Hemos salido a comer y almorzar y el comentario en general es que la gente está saliendo, está respondiendo" señala Mateos. Los comercios, sostiene, están funcionando bien, y cada vez hay más clientes. Los bares y terrazas "prácticamente llenos" y siempre con las medidas de seguridad por delante. "Se está recuperando el pulso". El alcalde defiende que los lorquinos han tomado la apertura de la fase 2 con "madurez" y que la normalidad se está recuperando poco a poco.

Hace unos días el Ayuntamiento aprobó una ayuda de medio millón euros para autónomos y empresas afectadas

En realidad es una ayuda de un millón dividida dos partes. Va destinada a ayudar a todos aquellos comercios y pequeñas empresas que tuvieron que cerrar por el coronavirus y que han tenido que asumir gastos específicos derivados de la pandemia: compra de equipos EPI, adaptación de los locales, pagar recibos de agua y de basura o para pagar alquileres y otros impuestos.

Es una ayuda de hasta 500 euros por comercio que, si bien no es la solución definitiva para ninguno, ayuda aliviar la presión fiscal. Además la acompañamos de otras medidas como por ejemplo que las terrazas que, durante todo el año, no se van a cobrar para ayudar a los bares y restaurantes.

Se decidió hacerlo en dos partes porque queríamos movilizar rápido las subvenciones y podíamos disponer en un corto tiempo medio millón de euros para empezar a trabajar. Se harán las modificaciones oportunas para la segunda parte y, si hiciera falta, una tercera haríamos el esfuerzo.

Se han puesto en marcha varias propuestas de campaña para incentivar el comercioen Lorca: una de ellas es la '500 razones para comprar en Lorca'

Esta es una propuesta impulsada por algunas asociaciones de comerciantes en en la que hay ideas muy interesantes que ya estamos estudiando, entre otras varias iniciativas planteadas. Cogeremos las que veremos más interesantes de cada una para hacerlas. Algunas las hará el propio Ayuntamiento y otras los propios comerciantes.

Hay que tener cuenta que lo más importante para los establecimientos y la hostelería en Lorca no es que haya ayudas sino que haya gente en la calle, que salgan a comprar, a tomarse un café, o una tapa. Por eso animamos a los ciudadanos a que salga con responsabilidad, siempre guardando las medidas de seguridad. Si hay gente circulando, al final a los comercios y los negocios les va a ir bien.

La asociación de hosteleros de Lorca, Hostelor, ha propuesto trasladar la feria de septiembre a noviembrey hacerla coincidir con las fiestas del patrón de la ciudad, San Clemente



De momento hemos suspendido la feria de septiembre porque las fechas eran muy precipitadas, al igual que Murcia y Cartagena. La incertidumbre en mantener la fecha original también recae sobre llevarlas a noviembre, ya que desconocemos cómo estaremos a finales de año. No sabemos lo que va a pasar, pero ya se está apuntado a que puede haber un rebrote por esas fechas. Tenemos que estar a las expectativas sobre qué puede pasar.

Luego habría que ver si se van a al celebrar la fiesta del patrón o no en función de los datos sanitarios, y hablar con la Asociación Festivo Culutral San Clemente. Es muy pronto para saber nada porque la incertidumbre es mucha. Buscaremos en todo caso nuevas fechas. Y si no se puede realizar una fiesta en su formato tradicional buscaremos alternativas: varios eventos en diferentes días en lugar de una feria grande, y así no aglomerar a mucha gente, y dotar a la ciudad de ese elemento de ocio y dinamización. Es importante que podamos cumplir las distancias de seguridad y las medidas de higiene y cumplir las normas.

¿Cuál es la situación de las playas en Lorca? ¿Qué medidas se plantean para su uso?

En nuestras playas tenemos un gran valor medioambiental porque están casi todas en parques naturales. De momento lo que se van a plantear es una serie de recomendaciones pero, sobre todo, vamos a apelar a la responsabilidad personal de la gente. No podemos tener un policía en cada playa y a todas horas pero sí incrementaremos el control de agentes junto con protección civil para comprobar que se estén respetando las medidas de seguridad. En esta fase y en la que vamos a entrar es más importante que nunca la responsabilidad personal de cada uno. Ya no podemos tener policías controlando las calles, comercios, playas, ni rutas de montaña.

¿En que punto está la reconstrucción de las zonas de Lorca a las que les afectaron los terremotos de 2011? Entiendo que se ha pedido un aplazamiento de los plazos del préstamo autonómico del Banco Europeo de Inversiones (BEI)

Todavía quedan cosas por hacer. En los últimos años se ha avanzado mucho, pero todavía quedan pendientes obras y proyectos. Algunos estaban iniciados pero se han tenido que parar por la COVID-19. Otras no han podido empezar por lo mismo. Por ello solicitamos una prórroga al BEI, para poder llevar a cabo los plazos de adjudicación, elaboración de proyectos y ejecución. Quedan cosas por hacer, pero tenemos que hacer un esfuerzo para terminar todo en plazo. Teníamos hasta el 31 de diciembre de 2021 para finalizar las obras y hemos pedido tres meses más para compensar estos meses de paralización.