Anse: "Comunidad no quiere que trabajemos en la conservación del Mar Menor”

El director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Pedro García, ha acusado este lunes al Gobierno regional de no querer que su organización “trabaje en los proyectos de conservación del Mar Menor”.

Durante su comparecencia en la Comisión de Reactivación Económica y Social y de Evaluación del Impacto del Coronavirus de la Asamblea Regional, García ha hecho un repaso de los puntos negros ambientales y cómo han evolucionado en los últimos años que, en su opinión, son ejemplos de las consecuencias económicas "brutales que tiene el maltrato de la naturaleza”.

García ha afirmado que el Gobierno regional "no quiere que ANSE trabaje en la conservación del Mar Menor” porque no permite “que se presenten proyectos por parte de organizaciones en defensa de la naturaleza”.

El director de Anse ha considerado que los fondos europeos para la recuperación económica de la crisis de la covid-19 “deberían ir enfocados a recuperar la naturaleza, también para impulsar el turismo de sol y playa, que hemos tenido siempre y que, si no tuviéramos, sería un problema”.

“La UE está siendo muy militante hacia esto del cambio a la economía verde. Desde nuestro punto de vista es nuestra gran esperanza”, ha afirmado García, para asegurar que cada día que pasa se siente “más orgulloso de ser un ciudadano europeo, sobre todo por las políticas ambientales”.

El director de Anse ha sentenciado que en la Región de Murcia se ha perdido la mitad de la superficie de la playa y ha abogado por “naturalizar parte de la costa” como solución. “En lugar de invertir mucho dinero cada año en remover arenas de un lado para otro, lo que hay que hacer es recuperar los tramos de costa menos artificiales”, ha explicado.

Además, García ha lamentado que el Mar Menor siga recibiendo “aportes importantes de agua con nitratos” y ha señalado que los habitantes de la zona, por un lado, están “deseando que llueva”, pero por otro, tienen “miedo a que llueva como ha llovido casi siempre”, en referencia a las lluvias torrenciales que ha considerado que van a intensificarse.

Desde ANSE ven con buenos ojos la nueva ley de Protección y Recuperación del Mar Menor, pero García ha matizado que “no es tan importante disponer de leyes, sino aplicarlas de manera adecuada”, al tiempo que ha afeado a los diputados el no haber creado un órgano de coordinación conjunto "para recuperar las voces de la sociedad” en esta materia.

Sobre la bahía de Portmán, ha lamentado que las empresas responsables de la contaminación en la zona no afronten sus responsabilidades económicas.

Desde el PSOE, el diputado Alfonso Martínez Baños ha asegurado que “la clave de la recuperación no está en la coexistencia economía ecología, la clave es que no habría economía sin ecología” y, en este sentido, ha señalado que no entiende “se sigan aprobando decretos ley que ponen en riesgo el medio ambiente y que no se esté atajando a la desigualdad social”.

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos Rafael Esteban ha considerado “muy grave” que la comunidad no quiera que ANSE trabaje en la recuperación del Mar Menor.

Mientas, el parlamentario del PP Juan Antonio Mata ha resaltado que Murcia es comunidad "con mayor porcentaje de agricultura ecológica” y ha puesto en valor “la inversión del Gobierno regional en este sentido”, mientras que el diputado de Cs Francisco Álvarez ha compartido con el compareciente su entusiasmo por las políticas de la UE “para responder a los desafíos del clima y el medio ambiente”.

El diputado de Vox Juan José Liarte se ha preguntado por “los daños que provoca la agricultura ecológica” y ha afirmado que “no se trata de la panacea que mucha gente cree”.