La alcaldesa y la edil de Igualdad reciben a Javier Yeste, Mr. Gay España 2023

La alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, y la edil de Igualdad, Elena Casado, recibían ayer al aguileño Javier Yeste, ganador, recientemente, del título de Mr. Gay España, mejor traje regional y el participante más votado por internet.

El aguileño que aseguraba sentirse “ilusionado y orgulloso por la consecución de este título” manifestaba que “el objetivo de haber acudido a este certamen no era otro que la de dar visibilidad a un colectivo que aún tiene que hacer frente a las miradas de los que no comprenden que amar a una persona de tu mismo sexo, no es un problema. Que realizar una actividad como bailar, no siempre va ligado a que la deben de realizar niñas y no niños. Pero, sobre todo, por acabar con esa diferencia con la que se nos trata, porque no somos diferentes al resto, somos personas con sentimientos, iguales”.