El Ayuntamiento denuncia que la Comunidad se ha llevado una ambulancia de Alhama a otro municipio

La concejala de Salud del Ayuntamiento de Alhama, Rosa Sánchez, ha denunciado que la ambulancia no asistencial del municipio, que se encargaba de realizar aquellos traslados no urgentes y los de aquellas personas que no disponían de un medio de transporte, ha sido derivada a otro municipio, que solicitó a través de acuerdo plenario que se le dotase de este vehículo.

"Al ser conocedores de la situación, tanto la alcaldesa Mariola Guevara como yo, solicitamos al Servicio Murciano de Salud (SMS) información acerca de los motivos de este desplazamiento, pero a día de hoy no hemos obtenido respuesta ni sabemos si la medida tiene carácter permanente o no", ha indicado Sánchez.

El Ayuntamiento muestra su malestar con esta decisión: "Entendemos que si otro municipio solicita al SMS una ambulancia de traslado, se le dote de ella y se cubra esta necesidad, pero lo que no entendemos es que sea a costa de quitarla de otra localidad, en este caso Alhama de Murcia, con lo que ello conlleva, como un mayor tiempo de espera para la llegada de este vehículo, aumentando el riesgo en la salud de nuestros vecinos", destaca la concejala.

"Ahora una única ambulancia tiene que prestar servicio a muchos más habitantes. Lo que tiene que hacer la Comunidad Autónoma es invertir en salud y dotar de más recursos a los municipios", señala.