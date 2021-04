Jumilla mantiene su punto de vacunación a pesar de que los ciudadanos podrán desplazarse a Yecla

La alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, ha informado este miércoles de que el secretario general de la Consejería de Salud le comunicaba a primera hora de la tarde de este martes que Jumilla continuará teniendo punto de vacunación masiva, "a pesar de que a los jumillanos se les dará la opción de vacunarse en Yecla, que quedará como punto fijo, y que si deciden hacerlo en Jumilla se les llamará en breve para hacerlo en el espacio habilitado o en el centro de salud”, ha señalado.

Juana Guardiola ha explicado que le trasladó que no comparte la decisión de establecer un punto fijo solo en Yecla. "Debería poder compartirse, unos días en localidad y otros días en la otra. Sería lo más razonable, porque se ha demostrado que no hay razones técnicas para que no pueda hacerse. Lo lógico es acercar las vacunas a las personas y no al revés". Igualmente, añadió, que espera que "quiénes decidamos vacunarnos en Jumilla no tengamos demoras y que se vacune por igual rango de edad en ambos municipios. A nosotros nos dan la opción de decidir dónde nos viene mejor vacunarnos, pero quienes elijamos Jumilla debemos tener las mismas opciones. Por supuesto, la total seguridad de que nadie se va a quedar sin vacunar".

La alcaldesa ha confirmado que este jueves se volverá a vacunar en Jumilla. Habrá disponibles 1.307 dosis para lo que se citará al rango de 66-69 años y a los que no se vacunaron el pasado viernes, según le dijeron, por el error informático que tuvieron desde Salud Pública por el que citaron esa misma mañana por el SMS, cuando se conocía que se vacunaría desde una semana antes. Esta situación llevó a que un 40% de los citados no acudiera, "algo que comuniqué enseguida y pedí que se le citara esta semana".

Por otra parte, la alcaldesa ha manifestado en referencia a las declaraciones realizadas en los últimos días que "no pretendo crear incertidumbre, ni hacer demagogia, pero sí política, que para mí es defender lo mejor para los jumillanos, que son a quienes me debo como alcaldesa. No quiero que nadie tenga que desplazarse para recibir la vacuna".