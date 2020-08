María Marín (Podemos): “La vuelta al cole no la puede liderar una consejera que tiene en contra a familias, sindicatos y docentes”

Las medidas anunciadas por la Consejería de Educación para el inicio del curso han desatado la oposición de toda la comunidad educativa, valoran desde Podemos en una nota de prensa, ante su “manifiesta insuficiencia para garantizar la seguridad” del personal y de los niños y niñas. La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha considerado que el retraso -hecho público este lunes- de la fecha de vuelta a las aulas al día 14 de septiembre “demuestra que no se han hecho los deberes y que las medidas anunciadas no eran más que una ocurrencia que no contaba con el apoyo de los centros”.

Marín ha asegurado que “como los malos estudiantes, la consejera ha ido con todo sin aprobar a septiembre, no ha aprovechado el verano para corregir el rumbo, y ha improvisado en el examen final” con la salvedad de que “el suspenso no le afecta solo a ella, y trae consecuencias muy graves para todo el sistema educativo de la Región de Murcia”. La portavoz de Podemos ha comparado la situación de nuestra Comunidad autónoma con la que se está dando en otras de gobiernos diferentes, algo que “retrata la labor de esta Consejería de Educación” y ha puesto como ejemplo a la Comunidad Valenciana, , donde “con un Gobierno con Podemos, va a aumentar la plantilla de los centros escolares casi un 14%”. La Región de Murcia, tal y como ha denunciado Marín, “se queda en un vergonzoso 4,35%, en una Comunidad Autónoma que ya tenía una de las mayores ratios de alumnos por clase antes de la COVID-19”.

La portavoz autonómica de Podemos ha considerado que “los números también retratan el trato desigual a la educación pública y a la educación privada concertada”, algo que demuestra el hecho de que el Gobierno regional haya prometido destinar 300 nuevos docentes a los 121 centros concertados y 500 a los 600 centros públicos”. Marín ha denunciado que es un “escándalo” que los centros públicos “no toquen ni a un docente por centro, mientras que los concertados llegan casi a tres”, lo que representa “un trato discriminatorio injusto y puramente ideológico, un verdadero apartheid contra el alumnado, los docentes y las familias de la educación pública de la Región de Murcia”.

La parlamentaria regional de Podemos ha destacado que para afrontar los retos de cara al curso escolar “es necesaria la unidad de toda la comunidad educativa y las administraciones públicas”. Marín ha considerado que “es precisamente por esta razón que la vuelta a las aulas no la puede liderar una consejera que prepara sus planes de espaldas a la comunidad educativa y que, como única respuesta a las críticas, dice que las medidas no se negocian”. Además ha recomendado al Gobierno regional que “cese sin demora a la consejera de Educación”, ya que “Esperanza Moreno se ha ganado a pulso el rechazo de familias, docentes y sindicatos y no está capacitada para sentarse a acordar medidas eficaces con todos los sectores implicados”. La portavoz de Podemos ha señalado que “una vuelta al cole segura pasa por escuchar a docentes, alumnado y familias, que son los que mejor saben cómo están nuestras aulas” y ha anunciado su respaldo a “todas las reivindicaciones de AMPA, sindicatos y la plataforma Docentes Unidos”.

En cuanto a la posibilidad de no iniciar el curso de manera presencial, Marín ha mostrado su concordancia con lo asegurado por la Federación de Municipios de la Región al considerar que “la conciliación no puede sustituir a la educación”. Marín ha asegurado que quienes proponen volver a la situación de marzo “anteponen sus intereses políticos al bienestar de los menores y su derecho a la educación”. La diputada ha apuntado que “los maestros y maestras, que son los que mejor conocen la realidad educativa de esta Región, saben las consecuencias que la educación no presencial ha tenido sobre la población socialmente más vulnerable” y ha lamentado que “ya se ha producido un retraso curricular importante, un daño que, de prolongarse esta situación, puede volverse irreparable”. Marín ha finalizado asegurando que “sería un fracaso como sociedad haber movilizado todos los recursos para salvar plazas de toros o grandes intereses empresariales, y no arrancar el curso escolar en condiciones seguras y con las máximas garantías, como lo están haciendo todos los países europeos”.