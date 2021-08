La música vuelve al Castillo de San Juan de las Águilas con los Conciertos de la Luna Llena

El Castillo de San Juan de las Águilas acoge estos días los Conciertos de la Luna Llena, organizados por la Asociación Promúsica Águilas, un lugar privilegiado que en palabras de la edil de Educación, Francis Gallego, se convierte "en un espacio escénico único, para una gala musical inigualable, rodeados de nuestras hermosas bahías de Levante y la de Poniente y acompañadas por el Pico de la Aguilica, la Isla del Fraile y más a lo lejos, el paraje natural de Cabo Cope. Se reinicia así la actividad de los conciertos desde el Castillo con Luna llena, actividad que, junto con otras organizadas por Promúsica, nos hacen destacar en la programación musical del arco Mediterráneo. Por ello, dar mil gracias a Promúsica por vuestro esfuerzo, dedicación y altruismo".

Tras la bienvenida de Juan Carlos Sánchez Renovales, presidente de Promúsica Águilas, en la que destacó que es "un orgullo poder traer a estos profesionales y verdaderos artistas consagrados, como no podía ser de otra manera celebrando el X aniversario de los Conciertos de la Luna Llena", Gallego leyó unas palabras escritas por la edil de Cultura, que no pudo asistir al primero de los conciertos que hasta este martes llenarán de música el Castillo de San Juan. "Es emocionante volvernos a encontrar dos años después en este maravilloso lugar unidos por la música. Y eso solo lo hace posible la sinergia de dos elementos: el Ayuntamiento de Águilas y la Asociación Promúsica. Desde la Concejalía de Cultura se apuesta de forma firme y rotunda por eventos de esta categoría musical que ponen a Águilas en un lugar destacado dentro del panorama cultural. Que Águilas crezca culturalmente es motivo de orgullo para todos, a la vez que necesario. Por eso, los lazos Promúsica-Ayuntamiento se mantienen firmes, pese a los tiempos de pandemia. Juntos llegamos antes y mucho más alto. Es de admirar y elogiar cómo esta asociación ha sabido reinventarse y adaptarse a esta situación para seguir ofreciendo conciertos al público. Gracias por vuestro esfuerzo y no dejarnos huérfanos de música clásica. Sé el trabajo titánico que hay detrás de todos y cada uno de vuestros espectáculos. Vuestra ilusión y dedicación es incuestionable".

Los asistentes al primero de los conciertos, que tuvo lugar este domingo, disfrutaron de un recital de canto y piano a cargo de la soprano Berna Perles, acompañada al piano por Rubén Fernández. El lunes el pianista ucraniano Vitaly Pisarenko, ganador del prestigioso VIII Concurso Internacional de Piano Franz Liszt en Utrecht y tercer premio del Concurso Internacional de Piano de Leeds, tocó piezas de Schubert y Liszt.

Y el martes, el tenor José Bros, considerado el sustituto de Plácido Domingo, y la soprano Mariola Cantarero, formarán un dúo de canto que pondrá el broche de oro a los Conciertos de la Luna Llena de este año.