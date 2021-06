Torre Pacheco no continuará con las obras del Museo Paleontológico por los sobrecostes previstos

El Ayuntamiento de Torre Pacheco ha solicitado acogerse al Decreto-Ley 11/2020, que permite el reintegro de las subvenciones recibidas por los Ayuntamientos con anterioridad a 2011. Tras la realización de un estudio de viabilidad analizando los diferentes escenarios, se ha determinado que la terminación de la obra y la apertura y puesta en marcha del Museo Paleontológico tendría un coste proyectado, a la baja, de 15,9 millones de euros hasta 2035, teniendo en cuenta un sobrecoste de 2,8 millones de la obra por encima de lo inicialmente previsto, así como un gasto anual de 1,03 millones en el funcionamiento del mismo, sin perjuicio de los reintegros parciales de la subvención que pudieran producirse como consecuencia de las distintas modificaciones de proyecto que han tenido lugar desde el inicio de las obras en el año 2010, informan desde el Consistorio.

Frente a esta opción, el Ayuntamiento tendría que devolver en un plazo de 12 años el importe de la subvención que ha sido efectivamente gastado, que asciende a 5,3 millones de euros, puesto que el resto del dinero -hasta los ocho millones- permanece sin ejecutar, aunque el líquido fue empleado para distintos fines por corporaciones municipales anteriores bajo el principio de 'caja única'. Terminar la obra supondría emplear no solo los 2,7 millones de euros que restan por utilizar, sino que serían necesarios 2,8 millones de euros adicionales para poder finalizar solo el edificio, ascendiendo el total del mismo a 10,8 millones de euros, y obligando al Ayuntamiento a buscar financiación externa a través del mercado bancario.

Finalizar las obras y abrir el museo supone, por tanto, un sobrecoste de 8 millones de euros frente a la opción de devolver la subvención acogiéndose al Plan de Pagos establecido por el Gobierno regional en el Decreto-Ley 11/2020, que además permite la amortización a interés cero a través de pagos anuales a la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.

El concejal de Hacienda, Carlos López, ha señalado que esta decisión es "meditada y muy dura", pero que "en todo caso la continuación de las obras sumiría a la Hacienda Municipal en un escenario de total incertidumbre", al no depender en exclusiva del Ayuntamiento ni la financiación de las obras -al no disponer el Consistorio de recursos propios para financiarlo-, ni el futuro del modelo de gestión del museo, ni los posibles reintegros que pudieran producirse como consecuencia de las diversas circunstancias -modificaciones, variaciones, contratación de asistencias técnicas, etc.

López ha alertado igualmente de que el Tribunal de Cuentas ha iniciado un expediente de diligencias previas para determinar si existió responsabilidad contable en la gestión de los fondos que se emplearon hasta la paralización de las obras en 2013, por lo que el Ayuntamiento "ha de ser responsable y no incurrir en mayores sobrecostes y en escenarios de incertidumbre que supongan una nueva hipoteca, de importe indeterminado, para los vecinos del municipio".

El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, ha señalado por su parte que esta Corporación lleva "desde el primer día que llegó al gobierno municipal a finales de 2015, luchando por una solución de viabilidad para el Museo Regional de Paleontología y la Evolución Humana, habiéndonos encontrado con el rechazo sistemático por parte del Gobierno regional en la búsqueda de una solución de conformidad para todos, en una actuación que es heredada y cuyo planteamiento inicial hemos criticado en numerosas ocasiones, por resultar absolutamente sobredimensionada y presentar grandes problemas de ejecución en el proyecto y la obra".

A pesar de todo, León ha señalado que "solo en este último mes se ha avanzado con la nueva Directora General de Patrimonio Cultural más que en los 5 años anteriores, aunque no ha sido suficiente ante la grave situación de incertidumbre a la que se vería sometido el Ayuntamiento en caso de continuar con las obras y la imposición de un plazo por parte de la administración regional para decidir sobre la devolución de la subvención".