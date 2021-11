De los aquelarres y de los diversos asuntos de Casado, Ayuso y Cayetana

A veces las palabras las carga el diablo. El líder de la oposición, Pablo Casado, expresó el otro día que el acto organizado en Valencia, en el que se reunieron Mónica Oltra, Ada Colau, Mónica García y Yolanda Díaz, era como un "aquelarre radical”.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le respondió, unos días después, al líder del PP, que "Casado no ha entendido lo que está pasando en España ni el "potencial que tenemos las mujeres en nuestro país". Mientras la líder de Más Madrid, Mónica García, le recordaba a Casado: "Este es el primer aquelarre al que vengo y no me lo imaginaba así. No vamos a pedir permiso ni perdón". Y le recomendaba "pedir disculpas por sus palabras" porque "su intento de confrontación y sembrar odio está fuera de lugar".

Un 'aquelarre' según la RAE es una "reunión de brujas ". No sé qué concepción de la palabra aquelarre, ni tampoco de radical, tiene Pablo Casado. Ni si se acuerda que era la Inquisición la que juzgaba a las brujas, con hipotéticas pruebas que le ofrecían los testigos y hasta torturaban a los niños para que acusaran a ciertas personas de ser brujas. Sin embargo, eso es Historia y supongo que Pablo Casado tendrá su concepto de aquelarre y de aquellos tiempos medievales. También la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, a través de su cuenta de Twitter le respondía; "Señor Pablo Casado, las brujas no eligen su condición, los inquisidores sí. Y entre bruja e inquisidor, sé cuál es mi bando”. Ya sabemos cómo se castigaba a las brujas de entonces, lo que no nos dijo Casado cuál era el castigo que en esta época posmoderna se les debería aplicar. Y Ya digo que las palabras las cargas el diablo.

Nos dice la RAE que aquelarre es una: “Junta o reunión nocturna de brujos y brujas, con la supuesta intervención del demonio ordinariamente en figura de macho cabrío, para sus prácticas mágicas o supersticiosas”. Y si liamos la cosa, aquelarre viene del vasco akelarre; propiamente 'prado del macho cabrío.

En los prados de Madrid no sé si hay un aquelarre pero se intuye que hay un gran pollo montado. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dice que "hace tiempo" que no habla con el líder del PP, Pablo Casado, y ha confiado en que el partido no esté buscando material incriminatorio contra ella.”. La exportavoz del PP Cayetana Álvarez de Toledo, acusa a Génova de filtrar material incriminatorio contra la presidenta regional. Álvarez de Toledo dice que el PP ha organizado "una campaña" contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y que hasta que “se ha llegado a filtrar que hay que lanzar a Ayuso de un avión como si fuera una maleta".

Esto ya es un sinvivir. No sé si a la Ayuso le gusta estar en boca de todos. Desde luego su equipo de rumberos mediáticos le prepara una buena ración de actuaciones en su agenda diaria. Ahora su amiga Cayetana Álvarez de Toledo, que reaparece para hablar de su libro, le echa una mano. Cuando vas a escribir sobre el ultimo pensamiento o chascarrillo de Ayuso, la presidenta ya tiene otro. Miren si no, cuando ya empiezan a pedir algunos miembros de su partido la expulsión de Cayetana Álvarez de Toledo; Ayuso da la cara por ella: "Son opiniones personales, pero Cayetana siempre ha representado los valores del PP". De manera que después de tantos valores ya hasta comienzo a hacerme un lío.

En lo único que estoy de acuerdo es en su manera de "vivir a la madrileña" porque como dijo: "puedes ir a tomarte una cerveza y "puedes cambiar de empresa o de pareja y no volver a encontrártela nunca más". De hecho, yo la veces que he ido a Madrid nunca me he encontrado con mi ex pareja. Las palabras las carga el diablo, yo a veces, cuando oigo a la Ayuso hablar de su concepto de Libertad me entran ganas de invadir Polonia. Ay, Polonia, Ay, de la libertad, ay de los aquelarres.