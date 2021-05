A Isabel Díaz Ayuso se le enamora el alma

Decía Henry Kissinger que el poder es el mayor afrodisíaco. Supongo que sí, aún no le he probado. De lo que no tengo ningún ápice de duda es que Ayuso tiene mucho poder y que por ende esa erótica que dicen que tiene el poder, se le presupone; ya les digo que en estos temas hablo de oído.

Pues nada, resulta que a Isabel Díaz Ayuso se le ha enamorado el alma, según leo en una exclusiva de la revista Lecturas, (Exclusiva pactada o provocada, solo Dios lo sabe) que nos cuenta que después de su relación de cuatro años con el peluquero y estilista Jairo Alonso, vive una nueva ilusión.

Ayuso dejó de ser la novia del peluquero, (Qué gran película: “El Marido de la peluquera”, que también tenía su erótica) y nos sigue informando la revista del cuore que a pesar de la ruptura se siguen llevando bien, por lo que probablemente Jairo no tendrá que preguntarse sobre el otro: “¿Y cómo es él?, ¿En qué lugar se enamoró de ti?, ¿De dónde es?, ¿A qué dedica el tiempo libre?, Pregúntale, ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida?, Es un ladrón, que me ha robado todo”.

En la hipotética exclusiva, la revista nos muestra en la foto un morreo de película con su flamante pareja, que obviamente la censura franquista habría cortado en los tiempos del dictador. Claro que estamos en otros tiempos y gozamos de la libertad y, además, “Que bonito es el amor. Más que nunca en primavera. Que mañana sale el sol. Porque estamos en agosto. Depende”, cantaba Jarabe de Palo.

Sigamos con la probable exclusiva: La pareja disfrutaba en Ibiza cuando les cazó un paparazzi en el beso de película. Ay, es que el amor cuando llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta (Ay, La Dolce Vita, con Marcelo Mastroianni). Bamboleo. A Isabel Díaz Ayuso se le ha enamorado el alma.

Como decíamos: ¿es una exclusiva impuesta por la revista? Depende, del cristal con que se mire. La revista nos sigue contando que su flamante novio es un técnico sanitario, divorciado y con tres hijos y que también se lleva bien con su ex. Ay, de aquellos tiempos en los que las derechas pensaban que el matrimonio era indisoluble, ay, de aquellas derechas que votaron contra la ley de Divorcio.

Y llegado a este punto, con respecto a la exclusiva, nos podemos preguntar, por preguntar, si no hubiera sido mejor en la revista Hola o en Pronto. Aunque como todo depende, tal vez sea una pregunta baldía.

Lo más sorprendente, si es que estas alturas de la película, sorprende algo, es que esa información pase a las páginas de los periódicos serios, que no digo que las revistas del cuore no sean serias. Ay, y es que el amor es una cosa muy seria. De manera que, en los periódicos serios de la capital de la libertad y tal leo a esos estupendos cronistas que se meten siempre con saña criticando la estética de las chicas de izquierdas, a esas estupendas cronistas que nunca se meten con las políticas de derechas, porque tal vez consideran que las mujeres de derecha no hacen caca y miccionan Chanel Nº 5.

Que la política pase a las revistas del corazón tampoco me sorprende. Lo que resulta paradójico es que esas noticias pasen a las páginas de sociedad de los diarios, como si habláramos de artistas. Ya puestos, si conocemos al anterior y al flamante novio de Ayuso, hasta podría ser un trabajo de periodismo de investigación descubrir la identidad del exmarido de Ayuso. No sabía que Ayuso era divorciada.

Lo cierto es que Isabel Díaz Ayuso, que debe de tener su afrodisiaco, porque poder le sobra, se le ha enamorado el alma. Y yo me alegro.