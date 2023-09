López Miras, el destructor de mundos

Giro atómico mortal, que no podía ser previsto ni por los adivinos: el presidente Súper López mira ahora a la extrema derecha y gobernará con Vox. ¡Quién lo habría imaginado! Yo pensaba que no, porque como dijo él que no lo haría como setecientas veces delante de las cámaras… es broma. Suele mentir habitualmente delante de las cámaras, por eso no pasa nada en Murcia, y la pasada legislatura ya estuvo gobernando con tránsfugas de extrema derecha, entre otros pelajes ya extintos. Mira que nos gusta votar a arribistas y saqueadores. Siempre que no sean catalanes, claro.

Pero es que los señoritos son más buenos, que nos dan trabajo y todo. ¿Verdad? ¡hay que comer! ¿verdad que son buenos los señoritos? Si yo cuando veo a Súper López por la Plaza de las Flores me dan ganas de gritarle guapa por la calle, como a la virgen: ¡guapa!. Desde que está él ya casi ni nos afecta la gota fría, se inundan otros sitios pero la Región de Murcia no, y lo de la lluvia ya no es problema porque el milagro pepero del trasvase hace que los campos florezcan de billetes (para unos) y nitratos (para otros). Super López debería ser la virgen.

El papel que han firmado PP y Vox es lo de menos, porque eso va a un cajón. No creo ni que sepan dónde lo tienen a día de hoy, lo mismo está por ahí pero solo porque los de Vox seguramente no reciclen, porque pensarán que es cosa de rojos y además a ellos no les va a decir nadie lo que tiran en su basura que es suya de su propiedad, y española. Sí que da miedo lo que ocultan, lo que quieren hacer de verdad. En buena parte de la Región la tierra ya no da para más, está agotada, químicamente arrasada, y los acuíferos cada vez más contaminados por las macrogranjas de ya sabemos quién. Ahora que Vox se queda un trozo del Gobierno regional y de sus fondos, los que asaltaron el Ayuntamiento de Lorca van a tener más poder aún.

Ahora López Miras es el que ampara a los destructores de mundos. El Mar Menor lo quieren sentenciado, pasto para el urbanismo desrregulado. Van a hacer presión a tope para que se abran las golas, y acabar definitivamente con el ecosistema entero. Seguro que lo hacen para “fomentar la natalidad”, como pone en el papel ese, porque si haces más torres de pisos la gente se casará y se pondrá a parir, por ejemplo. Qué desastre, más de la misma receta de miseria que ha llevado a este país a la suspensión permanente del derecho a la vivienda. Más liberalización del suelo y más especulación. Un modelo que se ha demostrado que deja a la gente viviendo con los padres hasta los cuarenta. La vivienda pública como solución es Satanás para esta gente. Ahora vendrá un experto y me dirá que, según el INE, la franja de población formada por varones de entre 38 y 45 años que residen con sus progenitores vota mayoritariamente a Vox. Y me lo tendré que creer.

“Proteger la familia”, dicen. Se referirán a sus redes de familiares y amigos, digo yo. Las únicas familias que protegen son las del 'camino neocatetocumenal' ese, los 'kikos' que les votan en masa. A estos rubiales lo que les gusta es proteger sus privilegios y su estatus. Cuando dicen “flexibilidad” o “conciliación” se refieren a mantener la figura de la mujer trabajadora a doble jornada y calladita. A criar. Esta gente, que ya bien adentrado el siglo XXI sigue prohibiendo mediante chanchullos ilegales el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, está preocupada ahora por las mujeres. Son los que están de copazos de tardeo el 24 de diciembre, mientras sus esposas les preparan la cena de navidad. Muy señores, pero perfectamente capaces de sentarse con los botones de la americana abrochados, en su garito favorito del grupo Orenes. Tiene pinta de que se viene una era de alegría y progresos para las mujeres y para el colectivo arco iris. En fin.

¿Y qué decir de la educación y la sanidad? En educación sobre todo más privatización, recortes a toda costa, para “compensar” la bajada de horas lectivas como vean, suprimiendo grupos y líneas, estirando más las ratios, por ejemplo, o vaya usted a saber. También temor, miedo, personal docente trabajando en un clima social de coacción para que nadie eduque en cosas absolutamente básicas, como que la homosexualidad no es una enfermedad, que hay que tomar medidas contra el calentamiento global o que la violencia de género existe y está mal. El sistema educativo público, otro mundo destruido.

En sanidad ya tenemos muestras en otras comunidades autónomas de por dónde van los tiros si Vox entra. Dice el papel en el que han estampado la patita que creen en la sanidad pública universal y gratuita, como lo pueden decir también delante de las cámaras. Lo siguiente es “reducir las listas de espera” privatizando más pruebas diagnósticas, más intervenciones, y hasta la Atención Primaria. Para mí, que en esta legislatura tal vez se introduzca el modelo de gestión privada de hospitales que ya se sabe desastroso, pero que es un pastel que no veas para repartir con amigos. Otro mundo destruido. Se nos está quedando una Región fenomenal. Pero bueno claro, los catalanes.