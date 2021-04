El Partido Popular y la ultraderecha intentan apoderarse de uno de los símbolos de la democracia: la libertad. Lo hacen en la Región de Murcia apelando a la libertad en discursos vacíos de contenidos. También en la Comunidad de Madrid, donde utilizan como lema de campaña la libertad.

No tengo ninguna duda de que para el Partido Popular y la ultraderecha, libertad es sinónimo de privilegios y amiguismo, porque esa es la política que practican.

Para ellos, la libertad consiste en desmontar los servicios públicos en favor de intereses privados; hacer leyes para favorecer a los amiguetes; anteponer los intereses económicos de unos pocos a la protección de la naturaleza; bajar impuestos a las rentas altas o mantenerse en el poder a toda costa. La progresiva privatización de la educación, la desviación de recursos hacia la sanidad privada, leyes que se hacen al dictado de determinados colectivos que solo representan a una pequeña parte de la sociedad, la situación del Mar Menor, las bonificaciones a las tasas del juego, las rebajas de impuestos que restan recursos públicos para mantener servicios esenciales o el todo vale para mantener el poder, son buen ejemplo de lo que digo.

Cuando hablan de libertad, se refieren al privilegio de unos pocos, los suyos. Una libertad que se cimienta sobre el sufrimiento de miles y miles de hombres y mujeres. Obvian que no hay libertad sin derechos, que los derechos son la base de la libertad individual y la convivencia democrática. Una sociedad no es libre si todos no somos iguales y tenemos las mismas oportunidades.

¿Cómo se puede presumir de libertad en una sociedad en la que uno de cada tres de sus individuos vive en riesgo de exclusión? ¿No les da vergüenza? No es libre quien no tiene trabajo o lo tiene en condiciones de precariedad, quien no tiene vivienda o no puede pagar la luz, el agua o el gas, quienes no llegan a fin de mes, quienes tienen que recurrir a las colas del hambre, los mayores que llevan meses y años esperando entrar en el sistema de la dependencia, a quien se le priva de una educación en la diversidad, quien tiene que esperar meses para que le operen o le vea un especialista, o quien respira un aire contaminado. En fin, sería interminable relatar todos los derechos de los que nos privan quienes hablan de libertad.

No puedo olvidarme de lo ocurrido en la Región de Murcia en las últimas semanas, porque eso también tiene que ver con la libertad ¿Cómo el presidente regional presume de libertad cuando él y su partido han comprado el poder, secuestrando la Asamblea Regional y fomentado el transfuguismo? La compra de votos de diputadas y diputados ha alterado lo que votó la ciudadanía, más de 140.000 hombres y mujeres ya no están representados en el parlamento regional.

El Partido Popular y la ultraderecha pretenden convertir la libertad en un producto en venta, por eso utilizan la mercadotecnia política con mensajes simplistas. La libertad es algo mucho más complejo. Es una aspiración colectiva por la que hay que trabajar todos los días, porque una sociedad no es libre, si no lo son sus individuos.