Zarangollo disparatado

Dicen que las prisas no son buenas, como las rondas: que hacen daño, que dan penas, y se acaba por llorar, escribió Agustín Lara. No parece que vaya a llegar a tanto la posible reacción de los de López Miras y Martínez Vidal cuando los juristas de la Asamblea dictaminen sobre esa modificación de la Ley del Presidente que se pretendía introducir con calzador en el Pleno y sacarla con fórceps mediante eso que llaman “lectura única”, que no sería sino impedir que se pudieran introducir modificaciones en el texto presentado por Ciudadanos.

Con este juego de dimes y diretes, brindis al sol y a ver quién llega más lejos en el que los dos partidos de la coalición gubernamental han convertido la política regional, desde hace tiempo no se sabe muy bien si pretenden emular y mejorar lo que se ve en el Gobierno del Estado; o si es que son tan torpes que no saben ni pueden ni quieren hacerlo de otra manera.

Porque al menos en Madrid lo que se juega y se discute son dos maneras de hacer política no necesariamente coherentes. Aquí lo que parece que está sobre el tapete son intereses personales, ansias de supervivencia y desesperación por quedar a resguardo de los vaivenes del mercado laboral.

El donde dije diego, las rectificaciones vergonzosas y sin ningún pudor se suceden. Ahí queda la vicepresidenciable lideresa asegurando ahora que la modificación de la ley presidencial propuesta por su partido será retirada “si no es retroactiva”, cuando cualquier avisado sabe que el fin último del cambio no era otro que garantizar que nuestro ínclito López Miras pudiera ser cabeza de cartel en 2023 y 2027 en el ruedo regional –– porque esto parece ya una del bombero torero.

Algún jurista muy relacionado con el partido gobernante y con la vida parlamentaria regional hasta no hace mucho asegura que era un disparate proponer semejante cambio en lectura única y sin posibilidad de alterar el texto, por mucho que se fueran a desgañitar políticamente los grupos parlamentarios de la oposición e, incluso, del apoyo externo de extrema derecha que tiene la coalición gobernante.

Otra patochada de mayor calibre, si cabe, es llevar al parlamento algo de tamaña trascendencia sin que expertos jurídicos le dieran un buen repaso y lo peinaran bien peinao. A no ser que entremos en el terreno de las ocurrencias y se hagan las cosas a bote pronto y sin pensar. Pero esto último no parece, pues por el tiempo que se lleva hablando de cambiar la Ley del Presidente se pensaría que el texto presentado en el Paseo de Alfonso XIII estuviera bien pergeñado.

Las culpas serán, cómo no, para los partidos que han pedido una revisión profesional antes de que vaya a Pleno. Afortunadamente, el caso será visto por los juristas propios de la Asamblea, equipo que tiene bien acreditada su solvencia y no se corta un pelo. No estaría de más, por cierto, conocer quién o quiénes son los autores del asunto, que sirven a Ciudadanos. No por nada, sino para procurar no caer en sus manos en caso de necesidad de asistencia letrada.

Porque, a lo mejor ––o a lo peor–– son también creadores del que llaman “proyecto estrella” de los chicos y chicas que siguen a la lideresa naranja: la Ley de Gobierno Abierto, Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción, que tiene artículos que chocan frontalmente con la sacrosanta Constitución española. ¡Qué mejor ejemplo de gobernanza concordante con el título de esa ley!

De las irregularidades ya advirtieron hace meses esos servicios jurídicos asamblearios y neutrales que ahora diseccionarán los cambios que se quieren meter por las bravas en la del Presidente para que López Miras pueda intentar eternizarse en San Esteban y Martínez Vidal ––¡por fin!–– ascienda a la vicepresidencia regional. Y los chicos naranjas, como si nada: al cabo de los meses van y la presentan otra vez sin retocarla, a pesar del informe jurídico de hace cinco meses.

Otra chapuza más que no es compartida, por una vez y sin que sirva de precedente, con los muchachos de Fer. Aunque entre ambos partidos hayan conseguido en solo media legislatura un embarullamiento político nunca visto en la era “popular”, convirtiendo el panorama en un zarangollo disparatado sin trazas de que se pueda enderezar. Vale