Culpables

Si hace unos días la señora Franco se promocionaba como adalid del colectivo por haber colocado las letras LGTBI con los colores del arcoiris en la fachada del edificio de su Consejería; hoy no se ha dignado a asistir a votación de la moción en cuestión Por desgracia en España, muchas jóvenes LGTBI siguen suicidándose al sufrir acoso y no verse apoyados por sus compañeras, profesores y/o familiares No sería esta votación un espectáculo si entre los concejales expulsados por el PSOE no se encontrase uno que quiere, por un lado, mostrarse como víctima de LGTBfobia y, por otro, forma parte del gobierno en el que la mayoría de sus miembros la niega