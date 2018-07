¿Qué habéis hecho con nuestro país y con Europa? ¿Cómo lo hemos consentido?

Después de tener noticias acerca de las conversaciones telefónicas en las que Corinna reconoce que el Rey emérito Juan Carlos I tiene dinero en paraísos fiscales obtenido de comisiones por haber intercedido en megaproyectos, entre otros el del AVE en Arabia Saudí, veo que los viajes oficiales del monarca, en los que siempre iba acompañado de empresarios del IBEX-35, eran rentables, mientras el pueblo español sufría una gran crisis que, entre otras cosas, ha supuesto el suicidio de unas 10.000 personas en nuestro país.

Con motivo de esto, recordamos los discursos televisivos del Rey emérito en las Navidades cuando hablaba de ética, de igualdad ante la justicia, de las libertades, de los grandes sacrificios que estaban haciendo los españoles y las españolas para salir de la crisis económica. Demasiado cinismo, demasiada hipocresía, mientras las familias españolas perdían el trabajo y sus viviendas en procesos de desahucios, aumentaba la desnutrición infantil hasta un 25% y se producían recortes en educación, sanidad y política social.

Tú, Juan Carlos, personalizo, hacías de mediador de aquellos que habían provocado esta tremenda crisis económica, para ganar ellos y tú. Si a esto le unimos la corrupción, que según datos de las universidades y de la Cámara Nacional de Mercados y Competencia nos cuesta al año unos 87.000 millones de euros, se podrían haber recuperado los recortes en sanidad, educación y dependencia.

También se podrían cerrar las puertas giratorias de dirigentes políticos a multinacionales. Se podrían derogar leyes represivas y otras leyes que han recortado derechos laborales. Por no hablar de los banqueros, que no van a devolver sus deudas que ascienden a más de 60.00 millones, mientras siguen desahuciando, cobrando comisiones usureras y bloqueando cuentas donde la gente no puede sacar el dinero de ayudas sociales que necesita para comer.

Además de que tenemos una justicia que ha adoptado decisiones que han abierto una brecha social con problemas cada vez mayores por las actitudes y los comportamientos de los dirigentes. Por todo esto, podemos llegar a la conclusión de que han destruido nuestro país, por muchas banderas, sean las que sean, que pongamos en los balcones.

Por todo esto, me pregunto: ¿qué habéis hecho con nuestro país? Un país que cuando llegó la democracia tenía confianza, ilusión y esperanza. Habéis convertido nuestro país en un país saqueado económicamente y con una democracia secuestrada, reducida a niveles formales. Un país con una cultura política, social y económica degradada. Habéis convertido este país en un país de gente que no cree en las instituciones. La ciudadanía se siente engañada, robada, decepcionada y desesperanza. Nos habéis robado la esperanza, la creencia en un futuro que podía ser mejor y la ética. Sólo os importa el dinero, el dinero y el dinero.

Lo que ha ocurrido en España, está dentro del contexto de Europa. La Europa de los derechos y de lo social se ha ido ahogando en la medida que ha permitido que los refugiados se ahoguen en el Mediterráneo. Cada muerte conlleva la muerte de la Europa que creía en la dignidad humana. Es la Europa de la oligarquía financiera y económica, que destruye derechos y liberaliza la economía, para permitir la concentración de las riquezas.

La famosa recuperación es una falsa esperanza para que nadie se movilice y siga esperando pasivamente algo que nunca va a llegar si no se lucha, mientras sigue la concentración de la riqueza en pocas manos.

Es la Europa que vende armas, que participa en el saqueo de los recursos naturales en otros continentes, fomentando y apoyando conflictos bélicos. La población queda desprotegida de los mercaderes, de los economistas que se hacen políticos y llegan al poder y de los políticos que son cómplices y después pasarán a formar parte del consejo de administración de alguna megacorporación. Es una Europa rota, partida y que miente cuando dice que los inmigrantes son los causantes de estas crisis, cuando han sido los banqueros, los mercaderes y la clase política sumisa. No es de extrañar el resurgimiento de la extrema derecha.

Todo esto, no hubiera sido posible sin la apatía de la ciudadanía y la creación de estrategias bien elaboradas para controlar y dominar a la población, para adormecer conciencias e insensibilizar y para generar una nueva cultura: la cultura de la aporofobia, el rechazo al pobre.

Un ejemplo de esta manipulación: se deterioran los servicios públicos con grandes recortes y después se dice que por ser públicos son más ineficaces y que, por tanto, la privatización es la solución. Han hecho que nos conformemos con las migajas y nos peleemos entre nosotros.

¿Qué nos queda? Tener la capacidad de reaccionar, de levantarnos, de pensar, de ser personas que recuperemos la utopía, de tener grandes y pequeñas convicciones, de tener un pensamiento crítico, de que el miedo no nos paralice y hagamos grandes y pequeños gestos transformadores, de creernos que la vida, de la cual formamos parte con todo el derecho del mundo, nos pertenece y que tenemos el derecho y la obligación de saborear la existencia profundamente. Se trata de recuperar las sendas de la justicia, la paz y la libertad para nuestro país y para Europa.