La doble pandemia de las mujeres víctimas de violencia de género: el COVID-19 y el confinamiento con su maltratador

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, junto a la Consejería de Salud del Gobierno autonómico, se ha sumado a la campaña estatal 'Mascarilla 19' para apoyar a las víctimas de violencia de género mientras dure el estado de alarma por la crisis sanitaria del COVID-19. Con esta iniciativa quieren tender una mano a las mujeres que se encuentran en una situación de riesgo o de peligro para su integridad física, psicológica o sexual, tanto en su entorno familiar más cercano como en la calle, en casos de agresión sexual.

Las mujeres objeto de malos tratos podrán acercarse a una de las 569 farmacias de la Región y pedir la 'Mascarilla 19'. Desde el Colegio de Farmacéuticos de Murcia cuentan a este periódico que decidieron adherirse a la iniciativa porque existía la preocupación de qué estaba pasando con las víctimas de violencia machista estos días, "y somos de los pocos establecimientos esenciales que durante la crisis han quedado abiertos".

Por eso, cuando una ciudadana pida la citada mascarilla, el farmacéutico o farmacéutica ya conocerá el protocolo a seguir: coger los datos de la mujer, llamar al 016 o al 112 y hacer de interlocutor con los canales de protección.

El 016, explican desde el Ejecutivo regional, es el teléfono indicado en casos en los que se requiera información y apoyo, y el 112 debe primar cuando se esté produciendo una agresión. En ese último supuesto marcar el 016 puede resultar contraproducente porque éste ha de contactar con el 112 y al pasar la llamada puede cortarse y perderse el rastro de la mujer. "No sabríamos quién ha llamado, quién la estaba maltratando, ni dónde estaba". El 016 no deja rastro, pero el 112 sí. El presunto agresor sabrá que la mujer ha denunciado.

"Sabemos que es un esfuerzo enorme para las farmacias porque van a tope y tienen que preservarse, están en primera línea, pero también es importante dar respuesta a esa necesidad social", explican desde el Colegio, que reconoce aliviado que en la Región no ha habido contagios por el momento entre sus trabajadores. Hay un caso posible, pero sin diagnosticar, y en cuarentena.

Desde que empezó el confinamiento, los servicios policiales a mujeres con orden de protección se han reforzado y los ayuntamientos continúan prestando la atención a mujeres en situación de violencia de género al 100%.

Actualmente, en la Región se encuentran en situación de acogida por violencia de género 48 mujeres y 18 niños (y quedan libres otras 33 plazas). Algunas de estas mujeres "nos cuentan que están sufriendo doblemente al no poder salir a la calle", relata a eldiario.es Región de Murcia María José García Méndez, directora general de Mujer y Diversidad de Género del Gobierno autonómico. El confinamiento agrava su malestar, son mujeres "muy frágiles" que han sufrido "muchísimo" y para las que cualquier situación de aislamiento "produce un empeoramiento de su salud mental".

Es el caso de A., de 48 años, que padece de depresión aguda y profunda ocasionada por los malos tratos recibidos durante años por su pareja. "Limitaba totalmente mi libertad de movimientos; de manera que no podía dar un paso sin su consentimiento". A. relata que tenía que salir a hacer la compra con el tiempo justo, sin poder despistarse ni entretenerse y recibiendo insultos y menosprecios continuos. "Un día me armé de valor y decidí denunciarlo y liberarme de esa cárcel, y ahora siento que me encuentro en una situación similar en la que no puedo salir por riesgo a contagiarme; y me produce muchísima angustia".

La directora general de Mujer y Diversidad de Género del Gobierno de Murcia recuerda que el obligado confinamiento en muchos casos ha encerrado a las víctimas de violencia de género con sus agresores. De forma que estas mujeres enfrentan "dos pandemias": el Covid-19 y la violencia machista. "Muchas mujeres se están viendo obligadas a convivir las 24 horas del día con su mayor enemigo visible, su maltratador, bajo el mismo techo". Quedando en el estado de alarma sin la posibilidad de huir de "esa convivencia malsana" y de realizar otras actividades "fuera de ese entorno hostil".

Según los últimos datos del dispositivo de Emergencias 112 de la Región de Murcia, donde un equipo multidisciplinar atiende las llamadas derivadas de casos de violencia machista, se ha registrado en el mes de marzo un descenso significativo de llamadas. Un descenso, señala la directora general de la Mujer, que es "alarmante" y "preocupante"; ya que la situación no es la de ausencia de casos, sino la de la "imposibilidad" y "limitación" de las víctimas de llamar al teléfono disponible.

Del 1 al 13 de marzo el día que más mujeres pidieron auxilio al 112 hubo 31 llamadas y el que menos, 11; mientras que desde que empezó el estado de alarma, el día con más llamadas, se registraron 13 y el que menos, 2.

Acumulación de violencia e inquietud

Los recursos de protección para estas mujeres, ha explicado María José García Méndez, no han bajado la guardia y ha subrayado su "inquietud" por el riesgo "probable" de que se esté acumulando violencia. Desde los distintos Centros de Atención Especializada a Víctimas de Violencia de Género (CAVI) se ha mantenido el seguimiento continuo en el confinamiento de las mujeres que ya se habían puesto en contacto con los servicios de asistencia en el pasado.

Estamos ante un "conflicto enorme" porque muchas de las víctimas están confinadas con su maltratador y las farmacias son de los pocos sitios donde se puede acudir justificadamente, apuntan desde el Colegio de Farmacéuticos, que confía en que esta campaña pueda ayudar a algunas mujeres.