Animales, los grandes olvidados durante la borrasca Filomena

Por desgracia, en circunstancias como la borrasca Filomena o las varias DANA que hemos sufrido en la Región o durante los incendios, los animales pasan a un tercer plano y no se habla nada de ellos en los medios de comunicación.

En mi caso, me enteré el pasado lunes 11 de enero que Madrid estaba literalmente atrapada por la nieve. Aunque no escuché nada sobre los animales de refugios, sobre las colonias felinas, ni sobre los animales que viven encadenados y/o en campos, ni sobre las aves que no tienen comida y/o que mueren por decenas a diario por el frío extremo al que no están acostumbradas.

Entonces me puse a llamar a protectoras de Madrid para ver cómo estaban y cómo podía ayudar. Llamé primero a mi amiga la abogada Arancha Sanz de Madrid para ver cómo estaba ella y cómo estaban las colonias felinas en Madrid, así como los animales de protectoras que ella conociese.

Arancha me contestó agobiada que mal, muy mal, porque le estaban contactando alimentadoras de colonias angustiadas porque que no podían acceder a sus colonias para alimentarlas: bien porque estaban ellas literalmente atrapadas en sus casas por la nieve o bien porque las colonias estaban en zonas inaccesibles por la nieve.

Arancha también me comentó que necesitaba palas y un vehículo tipo 4x4 para poder acceder a las instalaciones de la Sociedad de Protectora de Animales y Plantas de Madrid (SPAP) con un veterinario para ver el estado de los animales en el refugio de su protectora, porque el acceso a la misma, al igual que el de la mayoría de protectoras de animales, estaba literalmente bloqueado por la nieve.

Después llamé a Conny de ANAA que me dijo que las clínicas veterinarias estaban cerradas porque los veterinarios no podían desplazarse para abrir las clínicas. ¡Qué desastre!, pensé.

También me dijo que las aves no tenían comida porque estaba toda la vegetación cubierta de nieve y que muchas morirían por falta de comida y/o por frío, porque no estaban habituadas a estas temperaturas tan bajas.

Más tarde llamé a Lola de Abrazo Anima, quien me dijo que estaban muy preocupadas por las colonias felinas que gestionaban porque había muchas zonas inaccesibles por la nieve.También me comentó que el domingo caminó casi dos horas desde su casa, con una capa de más de medio metro de nieve para llegar hasta el refugio, donde pudo verificar que afortunadamente los animales de la protectora estaban bien.

Recuerdo que Lola me decía que necesitaban palas, rastrillos para palear para quitar nieve del refugio y para acceder a algunas zonas de colonias felinas y necesito cadenas y que tenía un vehículo preparado para rescatar animales porque le habían pedido ayuda para rescatar a varios, pero no podía moverlo porque no tenía cadenas.

Y veremos a ver la cantidad de animales que mueren congelados en las calles. ¡Qué impotencia¡ -me dió escuchar todo esto--.

Por último hablé con otras asociaciones que prefieren estar en el anonimato. La mayoría de protectoras de Madrid no tenían acceso a sus instalaciones, las carreteras estaban cortadas por la nieve y estaban realmente preocupadas por los animales del refugio, por la alimentación, la medicación y por el estado de las instalaciones. Más de una protectora había sufrido derrumbes en partes de sus instalaciones debido al peso de la nieve.

Una protectora me dijo que tenían más de 200 gatos de colonia esterilizados y que por desgracia, preveían que muriesen congelados la mitad, ante la previsión de temperaturas de -14 grados.

Otra protectora me comentó que tuvo suerte de que le dejarán un 4x4 se les rompió el coche cuando iban de camino a la protectora para dar medicación a los que la necesitaban y a reponerles comida y agua (que no estuviese congelada). No pudieron llegar al refugio y pasaron bastante frío esperando a la grúa.

Cómo ayudar a estas protectoras de Madrid

Puedes ayudar a estas protectoras contactándoles a través de la sección de contacto de sus webs y redes sociales.

Sin lugar a dudas, necesitamos hacer visibles tanto a los animales como a las personas que ayudan a los animales (protectoras, particulares y gestores de colonias) que han sido víctimas también de Filomena.

Desde el Instituto de Protección Animal tenemos claro que es muy importante darles visibilidad a los animales en situaciones como el temporal Filomena, por eso estamos colaborando activamente en la realización de cursos y talleres para concienciar sobre la importancia de dejar constancia por escrito de la necesidad de protocolos para actuar en casos de emergencias para animales, aparte de activar protocolos para las personas.

Si quieres contribuir en la visibilidad de los animales que son víctimas de Filomena puedes hacerlo ya mismo compartiendo este post. Muchas gracias.